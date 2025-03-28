И Игорь Жемчужина Карнатаки: Гокарна и Мурдешвар Все понравилось, гид провел экскурсию замечательно. Портило только одно- перемещение в "башажнике" автомобиля на 3 ряде кресел

Н Наталья Жемчужина Карнатаки: Гокарна и Мурдешвар читать дальше посетили. Экскурсия прошла легко без напряжения, жары не ощущалось. Вишенкой к концу посещения Карнатаки было то, что завели в копеечную лавку сувениров. Завезли в Палолем поужинать и купаться. Много нового и интересного тогда мы узнали. Спасибо устроителям! Классная организация экскурсий. Спасибо за отличного гида. Было очень интересно. Все показали и рассказали - обычаи, историю. Все заявленные объекты

А Алена Архитектурные сокровища Гоа Отличная экскурсия! Посмотрели архитектурные памятники Гоа, прогулялись по португальским кварталам. Гид Валерия - настоящий профессионал своего дела. Доброжелательная, эрудированная, дала много интересной информации не только о Гоа, но и об Индии в целом. Экскурсию рекомендую однозначно.

А Алена Весь Гоа за один день Экскурсия очень понравилась, изюминкой данной экскурсии была гид Яна - очень харизматичная, эрудированная молодая женщина, которая дала нам максимум интересной информации и о Гоа, и об Индии в целом. Мы посетили водопад, плантации специй, Старый Гоа. Было очень интересно. Рекомендую.

А Алла Весь Гоа за один день читать дальше Гоа и Индию в целом. Отвечала на все вопросы. Только положительные впечатления! Буду ли я рекомендовать, да, однозначно. Спасибо вам БОЛЬШОЕ, за прекрасно проведенное время. 💐 Очень понравилась экскурсия! Насыщенная, но в тоже время не затянутая по времени. Очень понравился гид- Яна, веселая, много знает про

А Александр Архитектурные сокровища Гоа Потрясающий гид Валерия, отлично знает Индию и готова ответить на возникающие вопросы. С удовольствием съездили на экскурсию. Возникающие вопросы по программе были оперативно решены. На Спутнике старая версия, уточняйте обновлённую у оператора.

Е Елена Жемчужина Карнатаки: Гокарна и Мурдешвар Прекрасный гид Роман провел экскурсию на 5 баллов. Интересно и познавательно. Обязательно поедем ещё с вами. Все четко и вовремя!