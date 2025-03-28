Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия Весь Гоа за один день: природа, культура и история
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от захватывающего водопада Дудхсагар до величественных храмов и плантаций специй. Незабываемое приключение ждет
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 5:30
Завтра в 05:30
11 апр в 05:30
$45 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Гокарну и Мурдешвар из Гоа
Паломники и туристы отправляются в Гокарну и Мурдешвар ради знакомства с культурой, традициями и пляжным отдыхом. Узнайте больше о завораживающей Индии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
Завтра в 05:00
11 апр в 05:00
$75 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Архитектурные сокровища Гоа
Погрузитесь в историю Гоа, посетив его знаменитые архитектурные памятники и древние храмы в компании единомышленников
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: Среда, суббота и по мере формирования групп
12 апр в 09:00
16 апр в 09:00
$70 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Пляжи Северного Гоа и культура хиппи: от форта Чапора до Арамболя
Путешествие по знаковым местам Северного Гоа: от заросшего джунглями форта до духовного Арамболя. Встречи с уникальной природой и культурой
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
11 апр в 08:30
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь28 марта 2025Все понравилось, гид провел экскурсию замечательно. Портило только одно- перемещение в "башажнике" автомобиля на 3 ряде кресел
- ННаталья16 марта 2025Классная организация экскурсий. Спасибо за отличного гида. Было очень интересно. Все показали и рассказали - обычаи, историю. Все заявленные объекты
- ААлена13 марта 2025Отличная экскурсия! Посмотрели архитектурные памятники Гоа, прогулялись по португальским кварталам. Гид Валерия - настоящий профессионал своего дела. Доброжелательная, эрудированная, дала много интересной информации не только о Гоа, но и об Индии в целом. Экскурсию рекомендую однозначно.
- ААлена12 марта 2025Экскурсия очень понравилась, изюминкой данной экскурсии была гид Яна - очень харизматичная, эрудированная молодая женщина, которая дала нам максимум интересной информации и о Гоа, и об Индии в целом. Мы посетили водопад, плантации специй, Старый Гоа. Было очень интересно. Рекомендую.
- ААлла10 марта 2025Очень понравилась экскурсия! Насыщенная, но в тоже время не затянутая по времени. Очень понравился гид- Яна, веселая, много знает про
- ААлександр13 января 2025Потрясающий гид Валерия, отлично знает Индию и готова ответить на возникающие вопросы. С удовольствием съездили на экскурсию. Возникающие вопросы по программе были оперативно решены. На Спутнике старая версия, уточняйте обновлённую у оператора.
- ЕЕлена5 января 2025Прекрасный гид Роман провел экскурсию на 5 баллов. Интересно и познавательно. Обязательно поедем ещё с вами. Все четко и вовремя!
- ССветлана17 февраля 2024Экскурсия понравилась, интересная и познавательная. Особая благодарность гиду Оксане. Доступная, увлекательная подача информации. Отзывчива к просьбам туристов.
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Собор Святой Екатерины»
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Сколько стоит экскурсия по Гоа в апреле 2025
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