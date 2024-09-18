Это настоящий горный курорт, который пользуется особенной популярностью как у местных жителей, так и туристов со всего мира. Мы побываем в городе Махабалешвар, знаменитом своими клубничными плантациями и красивой природой.
Вы увидите легендарный город Колхапур, старинный форт Пратапгед, новый дворец Махараджи и множество других интересных мест.
Описание тура
Удивительное путешествие в Махабалешвар и Колхапур
За два дня вы сможете насладиться красотой удивительных памятников, услышать древние легенды и отдохнуть в горах, ощутив себя настоящим махараджей. Махабалешвар — это место, где вас ждут:
- Бесконечные красоты Западных Гхат;
- Вечнозеленые леса и чистый воздух;
- Убаюкивающая тишина и пение соловьев;
- Огромные клубничные плантации.
Легенды и исторические места
Мы расскажем вам о пяти священных реках и легенде о Кришне, связанной с этими местами. Вы сможете осмотреть старинный форт Pratargarh, где разыгралась драма между маратхским вождем Шивалджи и могольским генералом Афзал Ханом. Восхитительные виды на горные пики, плато, водопады и озера оставят незабываемые впечатления.
Смотровые площадки
Вас ждут самые впечатляющие смотровые площадки с красивыми именами:
- Arthur's Seat;
- Kate's Point;
- Wilson Point;
- 3 Monkey Point.
На каждой из них мы расскажем удивительные легенды и истории, а также насладимся рассветом на высоте почти 1500 метров.
История Колхапура
Колхапур (Kolhapur) имеет почти 2000-летнюю историю. Его имя связано с демоном Kolhasur, который был побежден богиней Махалакшми. В честь этой победы в 7 веке был построен храм Лакшми. Мы посетим священный храм Махалакшми, который является красивым памятником архитектуры, построенным царем Чалукьев Каранадевой более 13 столетий назад.
Программа путешествия
День 1:
- 05:00 — отправление из отеля;
- 08:00-09:00 — завтрак;
- 12:00 — прибытие в Махабалешвар, заселение в отель, обед;
- 13:00-18:30 — посещение смотровых площадок и клубничных плантаций;
- 19:00 — ужин и свободное время (отдых на озере и посещение сувенирных лавочек).
День 2:
- 06:00 — встреча рассвета в облаках на высоте 1500 м;
- 07:00-08:00 — завтрак;
- 08:00-10:00 — осмотр старинного форта Pratargarh;
- 13:00 — прибытие в Колхапур, обед;
- 14:00-17:00 — осмотр храма Махалакшми и Дворца Махараджи;
- 20:00 — прибытие в отель Гоа.
Присоединяйтесь к этому удивительному путешествию и откройте для себя магию Махабалешвара и Колхапура!
Экскурсия проводится при наборе группы
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Махабелешвар
- Клубничные плантации
- Форт Pratargarh
- Колхапур
- Храм Махалакшми
- Дворец Махараджи
Что включено
- Трансфер
- Входные билеты
- Сопровождение русскоязычного гида
- Проживание в отеле 3 при двухместном размещении
- Завтраки
Что не входит в цену
- Обеды и ужины около 30$ за 2 дня
- Трансфер для пляжей Мандрем, Морджим, Ашвем, Арамболь 5$ за 1 человека
- Трансфер для отелей Южного Гоа 10$ за 1 человека
- Доплата за трансфер для пляжей Палолем, Агонда 80$ (трансфер в оба конца) за машину
- Доплата за одноместное размещение 15$