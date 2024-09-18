Мы отправимся на двухдневную экскурсию в штат Махараштра, где расположено горное плато на высоте 1500 метров. Это настоящий горный курорт, который пользуется особенной популярностью как у местных жителей, так и туристов со всего мира. Мы побываем в городе Махабалешвар, знаменитом своими клубничными плантациями и красивой природой. Вы увидите легендарный город Колхапур, старинный форт Пратапгед, новый дворец Махараджи и множество других интересных мест.

Описание тура

Удивительное путешествие в Махабалешвар и Колхапур

За два дня вы сможете насладиться красотой удивительных памятников, услышать древние легенды и отдохнуть в горах, ощутив себя настоящим махараджей. Махабалешвар — это место, где вас ждут:

Бесконечные красоты Западных Гхат;

Вечнозеленые леса и чистый воздух;

Убаюкивающая тишина и пение соловьев;

Огромные клубничные плантации.

Легенды и исторические места

Мы расскажем вам о пяти священных реках и легенде о Кришне, связанной с этими местами. Вы сможете осмотреть старинный форт Pratargarh, где разыгралась драма между маратхским вождем Шивалджи и могольским генералом Афзал Ханом. Восхитительные виды на горные пики, плато, водопады и озера оставят незабываемые впечатления.

Смотровые площадки

Вас ждут самые впечатляющие смотровые площадки с красивыми именами:

Arthur's Seat;

Kate's Point;

Wilson Point;

3 Monkey Point.

На каждой из них мы расскажем удивительные легенды и истории, а также насладимся рассветом на высоте почти 1500 метров.

История Колхапура

Колхапур (Kolhapur) имеет почти 2000-летнюю историю. Его имя связано с демоном Kolhasur, который был побежден богиней Махалакшми. В честь этой победы в 7 веке был построен храм Лакшми. Мы посетим священный храм Махалакшми, который является красивым памятником архитектуры, построенным царем Чалукьев Каранадевой более 13 столетий назад.

Программа путешествия

День 1:

05:00 — отправление из отеля;

08:00-09:00 — завтрак;

12:00 — прибытие в Махабалешвар, заселение в отель, обед;

13:00-18:30 — посещение смотровых площадок и клубничных плантаций;

19:00 — ужин и свободное время (отдых на озере и посещение сувенирных лавочек).

День 2:

06:00 — встреча рассвета в облаках на высоте 1500 м;

07:00-08:00 — завтрак;

08:00-10:00 — осмотр старинного форта Pratargarh;

13:00 — прибытие в Колхапур, обед;

14:00-17:00 — осмотр храма Махалакшми и Дворца Махараджи;

20:00 — прибытие в отель Гоа.

Присоединяйтесь к этому удивительному путешествию и откройте для себя магию Махабалешвара и Колхапура!