Колхапур и Махабалешвар

Групповой тур на автобусе в Гоа: путешествие по красивейшим местам Махараштры
Мы отправимся на двухдневную экскурсию в штат Махараштра, где расположено горное плато на высоте 1500 метров.

Это настоящий горный курорт, который пользуется особенной популярностью как у местных жителей, так и туристов со всего мира. Мы побываем в городе Махабалешвар, знаменитом своими клубничными плантациями и красивой природой.

Вы увидите легендарный город Колхапур, старинный форт Пратапгед, новый дворец Махараджи и множество других интересных мест.
Колхапур и Махабалешвар
Колхапур и Махабалешвар
Колхапур и Махабалешвар
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Удивительное путешествие в Махабалешвар и Колхапур

За два дня вы сможете насладиться красотой удивительных памятников, услышать древние легенды и отдохнуть в горах, ощутив себя настоящим махараджей. Махабалешвар — это место, где вас ждут:

  • Бесконечные красоты Западных Гхат;
  • Вечнозеленые леса и чистый воздух;
  • Убаюкивающая тишина и пение соловьев;
  • Огромные клубничные плантации.

Легенды и исторические места

Мы расскажем вам о пяти священных реках и легенде о Кришне, связанной с этими местами. Вы сможете осмотреть старинный форт Pratargarh, где разыгралась драма между маратхским вождем Шивалджи и могольским генералом Афзал Ханом. Восхитительные виды на горные пики, плато, водопады и озера оставят незабываемые впечатления.

Смотровые площадки

Вас ждут самые впечатляющие смотровые площадки с красивыми именами:

  • Arthur's Seat;
  • Kate's Point;
  • Wilson Point;
  • 3 Monkey Point.

На каждой из них мы расскажем удивительные легенды и истории, а также насладимся рассветом на высоте почти 1500 метров.

История Колхапура

Колхапур (Kolhapur) имеет почти 2000-летнюю историю. Его имя связано с демоном Kolhasur, который был побежден богиней Махалакшми. В честь этой победы в 7 веке был построен храм Лакшми. Мы посетим священный храм Махалакшми, который является красивым памятником архитектуры, построенным царем Чалукьев Каранадевой более 13 столетий назад.

Программа путешествия

День 1:

  • 05:00 — отправление из отеля;
  • 08:00-09:00 — завтрак;
  • 12:00 — прибытие в Махабалешвар, заселение в отель, обед;
  • 13:00-18:30 — посещение смотровых площадок и клубничных плантаций;
  • 19:00 — ужин и свободное время (отдых на озере и посещение сувенирных лавочек).

День 2:

  • 06:00 — встреча рассвета в облаках на высоте 1500 м;
  • 07:00-08:00 — завтрак;
  • 08:00-10:00 — осмотр старинного форта Pratargarh;
  • 13:00 — прибытие в Колхапур, обед;
  • 14:00-17:00 — осмотр храма Махалакшми и Дворца Махараджи;
  • 20:00 — прибытие в отель Гоа.

Присоединяйтесь к этому удивительному путешествию и откройте для себя магию Махабалешвара и Колхапура!

Экскурсия проводится при наборе группы

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Махабелешвар
  • Клубничные плантации
  • Форт Pratargarh
  • Колхапур
  • Храм Махалакшми
  • Дворец Махараджи
Что включено
  • Трансфер
  • Входные билеты
  • Сопровождение русскоязычного гида
  • Проживание в отеле 3 при двухместном размещении
  • Завтраки
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины около 30$ за 2 дня
  • Трансфер для пляжей Мандрем, Морджим, Ашвем, Арамболь 5$ за 1 человека
  • Трансфер для отелей Южного Гоа 10$ за 1 человека
  • Доплата за трансфер для пляжей Палолем, Агонда 80$ (трансфер в оба конца) за машину
  • Доплата за одноместное размещение 15$
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится при наборе группы
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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