Жизнь Индии всегда была прочно связана с религией.
В стране до сих пор можно увидеть десятки древних храмов, которые туристы и жители считают местами силы. За 40 часов вы сможете посетить города Бадами, Айхол, Биджапур и Паттадакал. Там вы увидите исторические памятники. Чтобы полностью понять из значение для народа, гид посвятит вас в основы местных верований.
В стране до сих пор можно увидеть десятки древних храмов, которые туристы и жители считают местами силы. За 40 часов вы сможете посетить города Бадами, Айхол, Биджапур и Паттадакал. Там вы увидите исторические памятники. Чтобы полностью понять из значение для народа, гид посвятит вас в основы местных верований.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тураБадами, Паттадакал и Айхоле – это столицы империи Чалукья (IV-IХвек). Здесь такое количество древних храмов, что трудно себе это представить. Они потрясающе красивы и неповторимы. А Биджапур - это ожившая сказка 1001 ночи. Во время долгой, но живописной дороги в Бадами гид познакомит вас с основными идеями и понятиями индуизма и джайнизма – двух религиозных учений, повлиявших на архитектуру древнего города. По приезду в Бадами мы посещаем главную достопримечательность места – четыре удивительных заброшенных храма-пещеры, вырубленных из красного песчанника прямо в скале. Поднимаясь по горной лестнице, соединяющей все четыре храма (они располагаются на одной линии один под другим), мы будем любоваться прекрасно сохранившимися на стенах этих пещер древними резными изображениями богов и древних учителей индуизма и джайнизма. Там же открывается удивительный вид на священное озеро Агастьятиртха, где, по преданиям, жило страшное чудовище. Город Айхол (древнее название Арьяпура) был первой столицей династии Чалукья еще в IV веке. В Айхоле более 100 сохранившихся храмов VI-XII вв. Около 30 храмов являются самыми древними образцами архитектурных конструкций. Здесь вы увидите священные сооружения, отмеченные особенностями и северного, или городского, стиля (нагара) и южного стиля (дравида), что не встречается больше нигде. В Паттадакале расположен известный комплекс архитектурных монументов VIII века, которые представляют собой кульминацию развития стиля индуистской храмовой архитектуры весара. В 1987 году группа храмов Паттадакала была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Паттадакале представлен как дравидийский (южный), так и нагара (северный) стили индийской храмовой архитектуры. Айхол называют “начальной школой” иревнеиндийской архитектуры. Старинный город Биджапур - это мечети, мавзолеи, дворцы, укрепления, сторожевые башни, изящные минареты, родина знаменитых храмов. Сейчас это небольшой городок, но все напоминает о минувшем золотом веке непревзойденного процветания и художественной утонченности. По городу Биджапур вы будете путешествовать на рикшах. Прогуляться по постройкам древних веков, узнать о различных архитектурных стилях и формах строительства, прикоснуться к древним святыням и почувствовать себя в той эпохе – все это вы сможете сделать в рамках нашей экскурсии!
Пн., чт. (по набору группы).
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бадами (4 храма в скале, Храм Маликараджуна, храмовый комплекс Бхутанатхи)
- Паттадакал (Храм Вирупакша, Храмы Маликаканнджура, Папанатха, Сангамешвара)
- Айхол (пещера Равана Пхади, Храм Дурги, Храм Лад Кхана, храм Хукхималли)
- Биджапур (осмотр мавзолея Голгумбаз, шепчущая галерея, мечети Ибрагим Рауза, пятничной мечети, усыпальницы Барак Ома, крепостной стены и пушки)
Что включено
- Трансфер на комфортном микроавтобусе с кондиционером
- Страховка
- Услуги русского гида
- Проживание в отеле с кондиционером при двухместном размещении
- Входные билеты
- Завтраки
Что не входит в цену
- Обеды и ужины около 30$
- Трансфер для пляжей Мандрем, Морджим, Ашвем, Арамболь - 5$ за 1 человека
- Трансфер для отелей Южного Гоа - 10$ за 1 человека
- Трансфер для пляжей Палолем, Агонда - 80$ (трансфер в оба конца) за машину
- Доплата за 1-местное размещение в отеле - 15$
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Пн., чт. (по набору группы).
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Гоа
Похожие туры из Гоа
Хампи и Бадами
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
Завтра в 05:00
28 сен в 05:00
$170 за человека