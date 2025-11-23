читать дальше

страну, ведь космополитичный Мумбаи - это не Индия в полном смысле слова. В дополнение к заявленной программе мы очень хотели посетить музей декоративно-прикладного искусства Раджа Динкара Келкара, и это оказался один из самых ярких моментов поездки. Всё увиденное в городе запомнилось: и индуистские храмы, и христианская церковь, и место погребения части праха Махатмы Ганди. Не уверена, стОит ли ехать на эту экскурсию, если у вас очень мало времени в Индии или совсем никаких знаний о стране, но для более глубокого понимания - однозначно да. В Пуне родился национальный герой маратхов - Чхатрапати Шиваджи, именем которого в современной Махараштре названо чуть больше чем всё, поэтому, чтобы узнать кто это - приезжайте в Пуну