Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Мумбаи и поездка на остров Элефанта
Погружение в культуру и историю Мумбаи. Ворота Индии, Тадж-Махал Палас, Кала Кода и пещеры острова Элефанта ждут вас! Увлекательное путешествие на пароме
Начало: У отеля «Тадж-Махал»
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
$167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Мумбаи в Пуну на 1 день
Пуна - город с богатой историей и культурой. Вас ждут величественные дворцы, старинные храмы и уникальные памятники, сохранившие дух прошлого
Начало: У вашего отеля
12 дек в 06:00
13 дек в 06:00
$350 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Мумбаи - в горный район Лонавала: пещеры, храмы и форт
Отправьтесь в захватывающее путешествие из Мумбаи в Лонавала. Посетите древние пещеры, индуистские храмы и стратегический форт, наслаждаясь живописными видами
Начало: У вашего отеля
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария23 ноября 2025Аниса - прекрасный русскоязычный гид. Отличное и очень глубокое знание материала. Хорошо продуманный маршрут, чистая машина и аккуратный водитель.
Что необходимо
- ППавел4 марта 2025Очень интересная экскурсия на целый день, одна из самых запоминающихся из всех, что мы посетили в Мумбаи. Подойдёт в первую
- ППавел27 февраля 2025Экскурсию в Пуну мы взяли во время недельного пребывания в Мумбаи и в целом не зря. Это позволяет лучше почувствовать
