Выездные экскурсии из Мумбаи

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Мумбаи на русском языке, цены от $167. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
Пешая
На пароме
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Мумбаи и поездка на остров Элефанта
Погружение в культуру и историю Мумбаи. Ворота Индии, Тадж-Махал Палас, Кала Кода и пещеры острова Элефанта ждут вас! Увлекательное путешествие на пароме
Начало: У отеля «Тадж-Махал»
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
$167 за всё до 4 чел.
Из Мумбаи в Пуну на 1 день
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Мумбаи в Пуну на 1 день
Пуна - город с богатой историей и культурой. Вас ждут величественные дворцы, старинные храмы и уникальные памятники, сохранившие дух прошлого
Начало: У вашего отеля
12 дек в 06:00
13 дек в 06:00
$350 за всё до 2 чел.
Из Мумбаи - в горный район Лонавала
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Мумбаи - в горный район Лонавала: пещеры, храмы и форт
Отправьтесь в захватывающее путешествие из Мумбаи в Лонавала. Посетите древние пещеры, индуистские храмы и стратегический форт, наслаждаясь живописными видами
Начало: У вашего отеля
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
$320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    23 ноября 2025
    Из Мумбаи - в горный район Лонавала
    Аниса - прекрасный русскоязычный гид. Отличное и очень глубокое знание материала. Хорошо продуманный маршрут, чистая машина и аккуратный водитель.
    Что необходимо
    

    учитывать. Дорога в общей сумме заняла 6 часов. Сама экскурсия - 4. По дороге от гида все 6 часов узнавали много интересного и о самой Индии, и о конкретном районе.

  • П
    Павел
    4 марта 2025
    Из Мумбаи - в горный район Лонавала
    Очень интересная экскурсия на целый день, одна из самых запоминающихся из всех, что мы посетили в Мумбаи. Подойдёт в первую
    

    очередь тем, кто интересуется историей и хоть немного в курсе, что такое буддизм. Пещеры Карла и Бхеджа производят сильное впечатление, а в прекрасном сопровождении Анисы, которая могла во всех деталях рассказать буквально о каждом рельефе, это было просто выше всяких похвал. Форт Лохагад не менее интересен, обязательно рекомендую к посещению. Но остерегайтесь обезьян - одна стащила у нас сладости, ловкость рук и никакого мошенничества:) Особая физическая подготовка для визита во все указанные места не требуется. Ступенек много, но всегда есть возможность постоять и отдышатся

  • П
    Павел
    27 февраля 2025
    Из Мумбаи в Пуну на 1 день
    Экскурсию в Пуну мы взяли во время недельного пребывания в Мумбаи и в целом не зря. Это позволяет лучше почувствовать
    

    страну, ведь космополитичный Мумбаи - это не Индия в полном смысле слова. В дополнение к заявленной программе мы очень хотели посетить музей декоративно-прикладного искусства Раджа Динкара Келкара, и это оказался один из самых ярких моментов поездки. Всё увиденное в городе запомнилось: и индуистские храмы, и христианская церковь, и место погребения части праха Махатмы Ганди. Не уверена, стОит ли ехать на эту экскурсию, если у вас очень мало времени в Индии или совсем никаких знаний о стране, но для более глубокого понимания - однозначно да. В Пуне родился национальный герой маратхов - Чхатрапати Шиваджи, именем которого в современной Махараштре названо чуть больше чем всё, поэтому, чтобы узнать кто это - приезжайте в Пуну

