Увидеть самое главное в Мумбаи

Найдено 5 экскурсий в категории «Самое главное» в Мумбаи на русском языке, цены от $167. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Мумбаи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Добро пожаловать в Мумбаи
История, местный колорит, прачечные, роскошные дома и места из «Шантарама» на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:30
12 июня в 08:00
$230 за всё до 2 чел.
Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
Раскрыть один из самых противоречивых городов мира и увидеть места из знаменитой книги
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 2 чел.
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
Побывать в самых красивых и противоречивых местах города и пообедать в том кафе из «Шантарама»
21 июля в 08:00
22 июля в 08:00
$206 за всё до 4 чел.
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Посетить легендарную киностудию и суровое индийское гетто на авто-пешеходной экскурсии
Начало: у вашего отеля
21 июля в 08:00
22 июля в 08:00
$206 за всё до 4 чел.
Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
🚶 Пешая
🚢 На пароме
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
Увидеть топовые места города, прокатиться на пароме и посетить древние индуистские пещеры
Начало: У отеля Тадж-Махал
21 июля в 08:00
23 июля в 08:00
$167 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    2 мая 2024
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Огромное спасибо гиду Анисе за такой насыщенный день. Очень интересная и познавательная экскурсия, грамотная организация. Всем рекомендую
  • С
    Сергей
    24 апреля 2024
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Два дня подряд: знакомство с Мумбаем и Болливуд +трущобы. Быть в Мумбаи и не увидеть трущобы изнутри было бы совсем
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    неправильно. Это город в городе, со своим производственным циклом! В Болливуде попали на съемки чего-то яркого с любовью и стрельбой, Очень забавно! Два дня с нами была Аниса. Два прекрасных дня. Аниса очень грамотный гид. Все было очень легко, интересно и непринужденно. Материала очень много. Но это тот случай, когда не надо ничего вытягивать из гида. Кроме того на все сопутствующие вопросы есть правильные ответы. После двух дней получили рекомендации от Анисы на последующие два дня. Все сработали на 100%. Очень рекомендуем) И большое спасибо Анисе!)

  • С
    Сергей
    14 апреля 2024
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Два дня подряд: знакомство с Мумбаем и Болливуд +трущобы. Два дня с нами была Аниса. Два прекрасных дня. Аниса очень
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    грамотный гид. Все было очень легко, интересно и непринужденно. Материала очень много. Но это тот случай, когда не надо ничего вытягивать из гида. Кроме того на все сопутствующие вопросы есть правильные ответы. После двух дней получили рекомендации от Анисы на последующие два дня. Все сработали на 100%. Очень рекомендуем) И большое спасибо Анисе!)

  • Н
    Назим
    5 апреля 2024
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Экскурсия была насыщенная и прошла отлично. Аниса очень многознающий, грамотрый гид, отлично владеет информацией. Провела экскурсию замечательно и качественно. Получили очень много интересного материала и удовольствия. Остались очень довольны.
  • Е
    Екатерина
    27 марта 2024
    Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
    Посетили замечательную экскурсию в пещеры Элефанта с прекрасным гидом Анисой. Впечатления просто потрясающие! Аниса очень увлечённо всю дорогу рассказывала нам
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    про историю Индии и Бомбея-Мумбаи, о мифологии и религии, видно, что она очень глубоко знает материал, плюс просто очень увлечена своей работой. Помогла нам выбрать сувениры, ответила на все интересующие вопросы. Да просто рассказ был очень интересным и пончтным. Огромное ей спасибо за отличную экскурсию по городу и на сам остров

  • А
    Анастасия
    16 марта 2024
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Нашу экскурсию проводила гид Аниса, нам всё очень понравилось. Аниса очень приятная, позитивная, знает ответ на любой вопрос, маршрут был
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    составлен очень комфортно, с учетом всех наших пожеланий и ограничений по времени. Посещали трущобы, их обязательно нужно увидеть изнутри. И в целом о Мумбаи остались только самые лучшие впечатления и воспоминания. Огромное спасибо!

  • В
    Вера
    16 марта 2024
    Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
    Спасибо за замечательную экскурсию! Санджай - прекрасный гид, машина была очень комфортной.
  • Е
    Елена
    16 февраля 2024
    Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
    Экскурсия прошла очень хорошо, мы остались довольны! В середине процесса неожиданно сломался автомобиль, но его заменили на другой, и экскурсия
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    продолжилась. С нами был гид Санджай хорошо владеющий русским языком и ответивший на все наши вопросы. С удовольствием порекомендую его друзьям, большое спасибо!!!!

  • Р
    Роман
    15 февраля 2024
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Отличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла не очень приятная ситуация с
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    отелем - поэтому пришлось провести тур в ускоренном режиме. Но Аниса успешно подобрала маршрут и прекрасно рассказала о том, что мы смогли увидеть. Также у нас получилось увидить сверкающую Колабу в вечернее и ночное время. Огромное спасибо организатору и нашему гиду за такой интересный тур.

    Отличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла неОтличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла неОтличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла неОтличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла не
  • Р
    Роман
    15 февраля 2024
    Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
    Отличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближе в свободное время, Аниса
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    провела отличную экскурсию как по острову, так и по старой части города; помогла найти оставшиеся подарки для коллег и даже добраться до отеля. Рассказ был очень интересным и было сразу видно, что человек любит свою работу и этот город. Советую всем, кто намечает путешествие в Индию, в данный штат, посетить данный тур.

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Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «Самое главное»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Добро пожаловать в Мумбаи
  2. Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
  3. Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
  4. Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
  5. Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
Сколько стоит экскурсия по Мумбаи в июне 2024
Сейчас в Мумбаи в категории "Самое главное" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 167 до 250. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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