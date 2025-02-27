Пуна - это город, где древняя история встречается с современной культурой.Посетители смогут увидеть знаменитый дворец Ага Хана, где когда-то находился Махатма Ганди, и старейшую католическую церковь Индии - Церковь Девы

Марии. Путешествие включает в себя посещение Чатри Шинде и Шанивар Вада, исторических мест, связанных с империей Маратхов. Не упустите возможность увидеть Лал Махал, где вырос Чатрапати Шиваджи, и храм Ганапати, посвящённый богу Ганеше. Экскурсия завершится посещением древнего храма-пещеры Паталешвар, где можно узнать о боге Шиве. Удобный транспорт и опытные гиды сделают поездку комфортной и познавательной

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии из Мумбаи в Пуну - с ноября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками и осмотром достопримечательностей. С июня по сентябрь в регионе сезон дождей, который приносит прохладу, но может ограничить передвижение из-за осадков. В оставшиеся месяцы также можно посетить Пуну, но стоит быть готовым к жаркой погоде и повышенной влажности.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.