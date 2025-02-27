Пуна - город с богатой историей и культурой. Вас ждут величественные дворцы, старинные храмы и уникальные памятники, сохранившие дух прошлого
Пуна - это город, где древняя история встречается с современной культурой.
Посетители смогут увидеть знаменитый дворец Ага Хана, где когда-то находился Махатма Ганди, и старейшую католическую церковь Индии - Церковь Девы Марии.
Марии.
Путешествие включает в себя посещение Чатри Шинде и Шанивар Вада, исторических мест, связанных с империей Маратхов.
Не упустите возможность увидеть Лал Махал, где вырос Чатрапати Шиваджи, и храм Ганапати, посвящённый богу Ганеше. Экскурсия завершится посещением древнего храма-пещеры Паталешвар, где можно узнать о боге Шиве. Удобный транспорт и опытные гиды сделают поездку комфортной и познавательной
5 причин купить эту экскурсию
🕌 Уникальные исторические места
🚗 Комфортабельный транспорт
🕍 Богатая культурная программа
🌟 Индивидуальный подход
🕉️ Древние храмы и пещеры
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии из Мумбаи в Пуну - с ноября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками и осмотром достопримечательностей. С июня по сентябрь в регионе сезон дождей, который приносит прохладу, но может ограничить передвижение из-за осадков. В оставшиеся месяцы также можно посетить Пуну, но стоит быть готовым к жаркой погоде и повышенной влажности.
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Мумбаи
Провела экскурсии для 237 туристов
Меня зовут Светлана, я гид и организатор путешествий по Индии. Написала о любимой стране книгу и веду посвящённый ей блог. Замужем за индийцем, совместно с которым мы создали туристическое агентство.
Мы любим свою работу и всегда с азартом относимся к новым задачам. С одной стороны, в нашей команде индийцы, способные завязать контакт в любом городе и выполнить самые неожиданные запросы. С другой — русскоговорящие люди, понимающие потребности наших гостей и умеющие предвидеть их пожелания.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
27 фев 2025
Экскурсию в Пуну мы взяли во время недельного пребывания в Мумбаи и в целом не зря. Это позволяет лучше почувствовать страну, ведь космополитичный Мумбаи - это не Индия в полном читать дальше
смысле слова. В дополнение к заявленной программе мы очень хотели посетить музей декоративно-прикладного искусства Раджа Динкара Келкара, и это оказался один из самых ярких моментов поездки. Всё увиденное в городе запомнилось: и индуистские храмы, и христианская церковь, и место погребения части праха Махатмы Ганди. Не уверена, стОит ли ехать на эту экскурсию, если у вас очень мало времени в Индии или совсем никаких знаний о стране, но для более глубокого понимания - однозначно да. В Пуне родился национальный герой маратхов - Чхатрапати Шиваджи, именем которого в современной Махараштре названо чуть больше чем всё, поэтому, чтобы узнать кто это - приезжайте в Пуну