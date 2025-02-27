Мои заказы

Из Мумбаи в Пуну на 1 день

Пуна - город с богатой историей и культурой. Вас ждут величественные дворцы, старинные храмы и уникальные памятники, сохранившие дух прошлого
Пуна - это город, где древняя история встречается с современной культурой.

Посетители смогут увидеть знаменитый дворец Ага Хана, где когда-то находился Махатма Ганди, и старейшую католическую церковь Индии - Церковь Девы
Марии.

Путешествие включает в себя посещение Чатри Шинде и Шанивар Вада, исторических мест, связанных с империей Маратхов.

Не упустите возможность увидеть Лал Махал, где вырос Чатрапати Шиваджи, и храм Ганапати, посвящённый богу Ганеше. Экскурсия завершится посещением древнего храма-пещеры Паталешвар, где можно узнать о боге Шиве. Удобный транспорт и опытные гиды сделают поездку комфортной и познавательной

4
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальные исторические места
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🕍 Богатая культурная программа
  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🕉️ Древние храмы и пещеры

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии из Мумбаи в Пуну - с ноября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками и осмотром достопримечательностей. С июня по сентябрь в регионе сезон дождей, который приносит прохладу, но может ограничить передвижение из-за осадков. В оставшиеся месяцы также можно посетить Пуну, но стоит быть готовым к жаркой погоде и повышенной влажности.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00

Что можно увидеть

  • Дворец Ага Хана
  • Церковь Девы Марии
  • Чатри Шинде
  • Шанивар Вада
  • Лал Махал
  • Храм Ганапати
  • Храм-пещера Паталешвар

Описание экскурсии

Дворец Ага Хана. Его строительство помогло выжить тысячам семей в годы голодной засухи. А ещё этот дворец стал тюрьмой для Махатмы Ганди на целых два года.

Церковь Девы Марии. Самая старая католическая церковь Индии, сохранившаяся со времён британского правления.

Чатри Шинде. Вы увидите памятник военному и политическому деятелю Махаджи Шинде и храм конца 18 века, построенный им перед смертью.

Шанивар Вада. Мы покажем вам остатки главной резиденции правителей Маратхской империи.

Лал Махал. Дом, где провёл детство Чатрапати Шиваджи — создатель и первый правитель Маратхской империи.

Храм Ганапати. Вы осмотрите храм посвящённый слоноголовому богу Ганеше — покровителю Пуны.

Храм-пещера Паталешвар. Индуистская пещера 8 века, у которой мы расскажем вам о боге Шиве.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером
  • Входные билеты не включены. Их общая стоимость — около 10$ с человека
  • Питание оплачивается дополнительно
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Цена экскурсии на 3-4 человек составит 400$

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — Организатор в Мумбаи
Провела экскурсии для 237 туристов
Меня зовут Светлана, я гид и организатор путешествий по Индии. Написала о любимой стране книгу и веду посвящённый ей блог. Замужем за индийцем, совместно с которым мы создали туристическое агентство.
Мы любим свою работу и всегда с азартом относимся к новым задачам. С одной стороны, в нашей команде индийцы, способные завязать контакт в любом городе и выполнить самые неожиданные запросы. С другой — русскоговорящие люди, понимающие потребности наших гостей и умеющие предвидеть их пожелания.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
П
Павел
27 фев 2025
Экскурсию в Пуну мы взяли во время недельного пребывания в Мумбаи и в целом не зря. Это позволяет лучше почувствовать страну, ведь космополитичный Мумбаи - это не Индия в полном
смысле слова. В дополнение к заявленной программе мы очень хотели посетить музей декоративно-прикладного искусства Раджа Динкара Келкара, и это оказался один из самых ярких моментов поездки. Всё увиденное в городе запомнилось: и индуистские храмы, и христианская церковь, и место погребения части праха Махатмы Ганди. Не уверена, стОит ли ехать на эту экскурсию, если у вас очень мало времени в Индии или совсем никаких знаний о стране, но для более глубокого понимания - однозначно да. В Пуне родился национальный герой маратхов - Чхатрапати Шиваджи, именем которого в современной Махараштре названо чуть больше чем всё, поэтому, чтобы узнать кто это - приезжайте в Пуну

Входит в следующие категории Мумбаи

