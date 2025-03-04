Индивидуальная
до 4 чел.
Мумбаи: Тихие уголки и медитация
Мумбаи - город контрастов. В этой экскурсии вы посетите тихие храмы, парки и пещеры, где сможете насладиться спокойствием и красотой природы
Начало: У вашего отеля в городе Мумбаи
25 мар в 08:00
9 апр в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Мумбаи - в горный район Лонавала: пещеры, храмы и форт
Отправьтесь в захватывающее путешествие из Мумбаи в Лонавала. Посетите древние пещеры, индуистские храмы и стратегический форт, наслаждаясь живописными видами
Начало: У вашего отеля
25 мар в 08:00
9 апр в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по историческому Мумбаи
Погрузитесь в атмосферу старого Мумбаи, исследуя его колониальные жемчужины. Уникальная возможность увидеть знаменитые достопримечательности города
Начало: У отеля «Тадж-Махал»
25 мар в 09:00
9 апр в 09:00
$151 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел4 марта 2025Очень интересная экскурсия на целый день, одна из самых запоминающихся из всех, что мы посетили в Мумбаи. Подойдёт в первую
- ППавел25 февраля 2025Эта экскурсия была первой из нескольких, которые мы забронировали в Мумбаи и провели с Анисой. С самых первых минут она
Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мумбаи
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мумбаи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Мумбаи в марте 2025
Сейчас в Мумбаи в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 151 до 320. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
Экскурсии на русском языке в Мумбаи (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 2 ⭐ отзыва, цены от $151. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май