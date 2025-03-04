Экскурсии Мумбаи об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Мумбаи на русском языке, цены от $151. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Мумбаи: Тихие уголки и медитация
Мумбаи - город контрастов. В этой экскурсии вы посетите тихие храмы, парки и пещеры, где сможете насладиться спокойствием и красотой природы
Начало: У вашего отеля в городе Мумбаи
25 мар в 08:00
9 апр в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Из Мумбаи - в горный район Лонавала
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Мумбаи - в горный район Лонавала: пещеры, храмы и форт
Отправьтесь в захватывающее путешествие из Мумбаи в Лонавала. Посетите древние пещеры, индуистские храмы и стратегический форт, наслаждаясь живописными видами
Начало: У вашего отеля
25 мар в 08:00
9 апр в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
Мумбаи для новичков
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по историческому Мумбаи
Погрузитесь в атмосферу старого Мумбаи, исследуя его колониальные жемчужины. Уникальная возможность увидеть знаменитые достопримечательности города
Начало: У отеля «Тадж-Махал»
25 мар в 09:00
9 апр в 09:00
$151 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    4 марта 2025
    Из Мумбаи - в горный район Лонавала
    Очень интересная экскурсия на целый день, одна из самых запоминающихся из всех, что мы посетили в Мумбаи. Подойдёт в первую
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    очередь тем, кто интересуется историей и хоть немного в курсе, что такое буддизм. Пещеры Карла и Бхеджа производят сильное впечатление, а в прекрасном сопровождении Анисы, которая могла во всех деталях рассказать буквально о каждом рельефе, это было просто выше всяких похвал. Форт Лохагад не менее интересен, обязательно рекомендую к посещению. Но остерегайтесь обезьян - одна стащила у нас сладости, ловкость рук и никакого мошенничества:) Особая физическая подготовка для визита во все указанные места не требуется. Ступенек много, но всегда есть возможность постоять и отдышатся

    Очень интересная экскурсия на целый день, одна из самых запоминающихся из всех, что мы посетили вОчень интересная экскурсия на целый день, одна из самых запоминающихся из всех, что мы посетили вОчень интересная экскурсия на целый день, одна из самых запоминающихся из всех, что мы посетили вОчень интересная экскурсия на целый день, одна из самых запоминающихся из всех, что мы посетили вОчень интересная экскурсия на целый день, одна из самых запоминающихся из всех, что мы посетили в
  • П
    Павел
    25 февраля 2025
    Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
    Эта экскурсия была первой из нескольких, которые мы забронировали в Мумбаи и провели с Анисой. С самых первых минут она
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    зарекомендовала себя как человек, глубоко знающий тему и влюблённый в город. Она с большим энтузиазмом рассказывала и показывала всё, что нас интересовало, и это было так заразительно, что хотелось видеть ещё и ещё больше. Благодаря Анисе мы влюбились в Мумбаи и наверняка захотим приехать снова. Она идеально спланировала все дни, что самое приятное - с учётом наших дополнительных пожеланий. Экскурсии были выстроены логично, время в пути от одной локации к другой не проходило зря - Аниса рассказывала и рассказывала, отвечала на все наши вопросы. Не было ощущения скомканности и суеты, она давала достаточно свободного времени, чтобы спокойно всё осмотреть. Очень знающий специалист, которая сделала наш отдых в Мумбаи незабываемым

Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «История и архитектура»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
  2. Из Мумбаи - в горный район Лонавала
  3. Мумбаи для новичков
Какие места ещё посмотреть в Мумбаи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Ворота Индии
Сколько стоит экскурсия по Мумбаи в марте 2025
Сейчас в Мумбаи в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 151 до 320. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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