8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Погружение в жизнь Мумбаи: от трущоб Дхарави до блеска Болливуда. Узнайте, как живут и работают местные жители, и почувствуйте атмосферу индийского кино
Начало: У вашего отеля
26 дек в 08:00
27 дек в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Мумбаи в Пуну на 1 день
Посетить культурную столицу Махараштры и прикоснуться к её истории
Начало: У вашего отеля
26 дек в 06:00
27 дек в 06:00
$350 за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мумбаи: Тихие уголки и медитация
Мумбаи - город контрастов. В этой экскурсии вы посетите тихие храмы, парки и пещеры, где сможете насладиться спокойствием и красотой природы
Начало: У вашего отеля в городе Мумбаи
26 дек в 08:00
27 дек в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья1 ноября 2024Большое спасибо замечательному гиду Анисе, которая провела для нас великолепную экскурсию по Мумбаи. Кладезь полезной информации, много сведений о повседневной жизни, пунктуальность, выполнение обещаний. В общем - рекомендую!
- ТТатьяна28 октября 2024Благодаря Анисе это день стал одним из самых запоминающихся в моей жизни. Многочасовая экскурсия по загруженным автодорогам Мумбая превратилась в
- ССергей24 апреля 2024Два дня подряд: знакомство с Мумбаем и Болливуд +трущобы. Быть в Мумбаи и не увидеть трущобы изнутри было бы совсем
Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «Необычные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мумбаи
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Мумбаи в декабре 2024
Сейчас в Мумбаи в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 350. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Экскурсии на русском языке в Мумбаи (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные», 8 ⭐ отзывов, цены от $220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль