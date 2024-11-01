Необычные экскурсии по Мумбаи

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Мумбаи на русском языке, цены от $220. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
На машине
На микроавтобусе
8 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Погружение в жизнь Мумбаи: от трущоб Дхарави до блеска Болливуда. Узнайте, как живут и работают местные жители, и почувствуйте атмосферу индийского кино
Начало: У вашего отеля
26 дек в 08:00
27 дек в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Из Мумбаи в Пуну на 1 день
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Мумбаи в Пуну на 1 день
Посетить культурную столицу Махараштры и прикоснуться к её истории
Начало: У вашего отеля
26 дек в 06:00
27 дек в 06:00
$350 за всё до 2 чел.
Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мумбаи: Тихие уголки и медитация
Мумбаи - город контрастов. В этой экскурсии вы посетите тихие храмы, парки и пещеры, где сможете насладиться спокойствием и красотой природы
Начало: У вашего отеля в городе Мумбаи
26 дек в 08:00
27 дек в 08:00
$220 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    1 ноября 2024
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Большое спасибо замечательному гиду Анисе, которая провела для нас великолепную экскурсию по Мумбаи. Кладезь полезной информации, много сведений о повседневной жизни, пунктуальность, выполнение обещаний. В общем - рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    28 октября 2024
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Благодаря Анисе это день стал одним из самых запоминающихся в моей жизни. Многочасовая экскурсия по загруженным автодорогам Мумбая превратилась в
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    увлекательное путешествие. У нас не было возможности заскучать, так как каждая секунда, проведенная в машине, была заполнена интереснейшей информацией с глубоким погружением в историю этого колоритного города. Мы прошли пешком через весь центр Мумбая и насладились колониальной архитектурой. Мы погрузились в самое сердце города, трущобы Дхарави, и познакомились с бытом его замечательных жителей. Здесь я снова влюбилась в Индию. И конечно, мы посетили красочный Болливуд. Ещё раз, огромное спасибо организаторам этой замечательной экскурсии.

    Благодаря Анисе это день стал одним из самых запоминающихся в моей жизни. Многочасовая экскурсия по загруженнымБлагодаря Анисе это день стал одним из самых запоминающихся в моей жизни. Многочасовая экскурсия по загруженнымБлагодаря Анисе это день стал одним из самых запоминающихся в моей жизни. Многочасовая экскурсия по загруженнымБлагодаря Анисе это день стал одним из самых запоминающихся в моей жизни. Многочасовая экскурсия по загруженнымБлагодаря Анисе это день стал одним из самых запоминающихся в моей жизни. Многочасовая экскурсия по загруженнымБлагодаря Анисе это день стал одним из самых запоминающихся в моей жизни. Многочасовая экскурсия по загруженнымБлагодаря Анисе это день стал одним из самых запоминающихся в моей жизни. Многочасовая экскурсия по загруженнымБлагодаря Анисе это день стал одним из самых запоминающихся в моей жизни. Многочасовая экскурсия по загруженнымБлагодаря Анисе это день стал одним из самых запоминающихся в моей жизни. Многочасовая экскурсия по загруженным
  • С
    Сергей
    24 апреля 2024
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Два дня подряд: знакомство с Мумбаем и Болливуд +трущобы. Быть в Мумбаи и не увидеть трущобы изнутри было бы совсем
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    неправильно. Это город в городе, со своим производственным циклом! В Болливуде попали на съемки чего-то яркого с любовью и стрельбой, Очень забавно! Два дня с нами была Аниса. Два прекрасных дня. Аниса очень грамотный гид. Все было очень легко, интересно и непринужденно. Материала очень много. Но это тот случай, когда не надо ничего вытягивать из гида. Кроме того на все сопутствующие вопросы есть правильные ответы. После двух дней получили рекомендации от Анисы на последующие два дня. Все сработали на 100%. Очень рекомендуем) И большое спасибо Анисе!)

Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «Необычные»

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  1. Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
  2. Из Мумбаи в Пуну на 1 день
  3. Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
Сколько стоит экскурсия по Мумбаи в декабре 2024
Сейчас в Мумбаи в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 350. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Экскурсии на русском языке в Мумбаи (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные», 8 ⭐ отзывов, цены от $220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль