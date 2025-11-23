Освежающая горная Лонавала — любимое направление жителей Мумбаи для путешествия выходного дня. Вы увидите все её достопримечательности: грандиозные пещерные комплексы Карла и Бхаджа, красочный храм Эквира Аай Мандир и форт Лохагад. Прикоснётесь к истории Индии и расширите своё представление об этой многогранной стране.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пещеры Карла. Вы пройдёте по древним пещерам, которые впечатлят вас искусными скульптурами и резьбой по камню. Когда-то в них жили и молились монахи.

Храм Эквира Аай Мандир. Вы посетите индуистский храмовый комплекс, ежедневно принимающий тысячи верующих. Раскроете на его примере особенности местной архитектуры и религиозных обрядов.

Пещеры Бхаджа. Группа из 22 скальных пещер 2 века до н. э. Вы расшифруете украшающие их стены старинные надписи и увидите буддийские ступы, где хранятся мощи монахов.

Форт Лохагад. Вы оцените один из стратегически важных фортов когда-то великой империи Маратхов. А также полюбуетесь с него живописными видами на плато и озеро Павна.

Организационные детали