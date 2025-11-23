Освежающая горная Лонавала — любимое направление жителей Мумбаи для путешествия выходного дня.
Вы увидите все её достопримечательности: грандиозные пещерные комплексы Карла и Бхаджа, красочный храм Эквира Аай Мандир и форт Лохагад. Прикоснётесь к истории Индии и расширите своё представление об этой многогранной стране.
Вы увидите все её достопримечательности: грандиозные пещерные комплексы Карла и Бхаджа, красочный храм Эквира Аай Мандир и форт Лохагад. Прикоснётесь к истории Индии и расширите своё представление об этой многогранной стране.
Описание экскурсии
Пещеры Карла. Вы пройдёте по древним пещерам, которые впечатлят вас искусными скульптурами и резьбой по камню. Когда-то в них жили и молились монахи.
Храм Эквира Аай Мандир. Вы посетите индуистский храмовый комплекс, ежедневно принимающий тысячи верующих. Раскроете на его примере особенности местной архитектуры и религиозных обрядов.
Пещеры Бхаджа. Группа из 22 скальных пещер 2 века до н. э. Вы расшифруете украшающие их стены старинные надписи и увидите буддийские ступы, где хранятся мощи монахов.
Форт Лохагад. Вы оцените один из стратегически важных фортов когда-то великой империи Маратхов. А также полюбуетесь с него живописными видами на плато и озеро Павна.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Время в пути — 2,5-3 часа в одну сторону
- Это экскурсия для физически подготовленных путешественников, так как включает несколько подъёмов в гору. Она не подойдёт для детей и пожилых людей.
- Входные билеты (+ билеты для гида) оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — 900 рупий с человека.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Мумбаи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 544 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут — Евгений, я работаю в команде профессиональных гидов. Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды. Мы с радостью покажем вам Мумбаи и Гонконг.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Аниса - прекрасный русскоязычный гид. Отличное и очень глубокое знание материала. Хорошо продуманный маршрут, чистая машина и аккуратный водитель.
Что необходимо учитывать. Дорога в общей сумме заняла 6 часов. Сама экскурсия - 4. По дороге от гида все 6 часов узнавали много интересного и о самой Индии, и о конкретном районе.
Что необходимо учитывать. Дорога в общей сумме заняла 6 часов. Сама экскурсия - 4. По дороге от гида все 6 часов узнавали много интересного и о самой Индии, и о конкретном районе.
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П
Очень интересная экскурсия на целый день, одна из самых запоминающихся из всех, что мы посетили в Мумбаи. Подойдёт в первую очередь тем, кто интересуется историей и хоть немного в курсе,
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