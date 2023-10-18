Древние скальные пещеры, индуистский храм и старинный форт на автопешеходной экскурсии
Освежающая горная Лонавала — любимое направление жителей Мумбаи для путешествия выходного дня.
Вы увидите все её достопримечательности: грандиозные пещерные комплексы Карла и Бхаджа, красочный храм Эквира Аай Мандир и форт Лохагад. Прикоснётесь к истории Индии и расширите своё представление об этой многогранной стране.
Вы увидите все её достопримечательности: грандиозные пещерные комплексы Карла и Бхаджа, красочный храм Эквира Аай Мандир и форт Лохагад. Прикоснётесь к истории Индии и расширите своё представление об этой многогранной стране.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Пещеры Карла. Вы пройдёте по древним пещерам, которые впечатлят вас искусными скульптурами и резьбой по камню. Когда-то в них жили и молились монахи.
Храм Эквира Аай Мандир. Вы посетите индуистский храмовый комплекс, ежедневно принимающий тысячи верующих. Раскроете на его примере особенности местной архитектуры и религиозных обрядов.
Пещеры Бхаджа. Группа из 22 скальных пещер 2 века до н. э. Вы расшифруете украшающие их стены старинные надписи и увидите буддийские ступы, где хранятся мощи монахов.
Форт Лохагад. Вы оцените один из стратегически важных фортов когда-то великой империи Маратхов. А также полюбуетесь с него живописными видами на плато и озеро Павна.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Время в пути — 2,5-3 часа в одну сторону
- Это экскурсия для физически подготовленных путешественников, так как включает несколько подъёмов в гору. Она не подойдёт для детей и пожилых людей.
- Входные билеты (+ билеты для гида) оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — 900 рупий с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Мумбаи
Провели экскурсии для 112 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут — Евгений, я работаю в команде профессиональных гидов. Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды. Мы с радостью покажем вам Мумбаи и Гонконг. В нашей копилке уже более 100 экскурсий по Мумбаю и Гонконгу. С нами вы окунетесь в настоящую индийскую и гонконгскую жизнь. С удовольствием поделимся с вами интересными рассказами об этих городах как местные жители. До встречи на экскурсии!
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