Религиозные экскурсии по святым местам Мумбаи

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Мумбаи на русском языке, цены от $206. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
Побывать в самых красивых и противоречивых местах города и пообедать в том кафе из «Шантарама»
«Предполагается посещение храма, где нужно будет снимать обувь»
21 июля в 08:00
22 июля в 08:00
$206 за всё до 4 чел.
Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
Посетить церковь Марии на горе, пещеры Канхери в парке Санджая Ганди и Пагоду мировой випассаны
Начало: У вашего отеля в городе Мумбаи
«Храм Марии на горе — одно из тех мест, куда мы отправимся в поисках тишины»
21 июля в 08:00
22 июля в 08:00
$206 за всё до 4 чел.
Из Мумбаи - в горный район Лонавала
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Мумбаи - в горный район Лонавала
Древние скальные пещеры, индуистский храм и старинный форт на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Раскроете на его примере особенности местной архитектуры и религиозных обрядов»
21 июля в 08:00
22 июля в 08:00
$300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    2 мая 2024
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Огромное спасибо гиду Анисе за такой насыщенный день. Очень интересная и познавательная экскурсия, грамотная организация. Всем рекомендую
  • С
    Сергей
    14 апреля 2024
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Два дня подряд: знакомство с Мумбаем и Болливуд +трущобы. Два дня с нами была Аниса. Два прекрасных дня. Аниса очень
    читать дальше

    грамотный гид. Все было очень легко, интересно и непринужденно. Материала очень много. Но это тот случай, когда не надо ничего вытягивать из гида. Кроме того на все сопутствующие вопросы есть правильные ответы. После двух дней получили рекомендации от Анисы на последующие два дня. Все сработали на 100%. Очень рекомендуем) И большое спасибо Анисе!)

  • Н
    Назим
    5 апреля 2024
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Экскурсия была насыщенная и прошла отлично. Аниса очень многознающий, грамотрый гид, отлично владеет информацией. Провела экскурсию замечательно и качественно. Получили очень много интересного материала и удовольствия. Остались очень довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «Святые места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
  2. Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
  3. Из Мумбаи - в горный район Лонавала
Сколько стоит экскурсия по Мумбаи в июне 2024
Сейчас в Мумбаи в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 206 до 300. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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