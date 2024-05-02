1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
Побывать в самых красивых и противоречивых местах города и пообедать в том кафе из «Шантарама»
«Предполагается посещение храма, где нужно будет снимать обувь»
21 июля в 08:00
22 июля в 08:00
$206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
Посетить церковь Марии на горе, пещеры Канхери в парке Санджая Ганди и Пагоду мировой випассаны
Начало: У вашего отеля в городе Мумбаи
«Храм Марии на горе — одно из тех мест, куда мы отправимся в поисках тишины»
21 июля в 08:00
22 июля в 08:00
$206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Мумбаи - в горный район Лонавала
Древние скальные пещеры, индуистский храм и старинный форт на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите индуистский храмовый комплекс, ежедневно принимающий тысячи верующих»
21 июля в 08:00
22 июля в 08:00
$300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра2 мая 2024Огромное спасибо гиду Анисе за такой насыщенный день. Очень интересная и познавательная экскурсия, грамотная организация. Всем рекомендую
- ССергей14 апреля 2024Два дня подряд: знакомство с Мумбаем и Болливуд +трущобы. Два дня с нами была Аниса. Два прекрасных дня. Аниса очень
- ННазим5 апреля 2024Экскурсия была насыщенная и прошла отлично. Аниса очень многознающий, грамотрый гид, отлично владеет информацией. Провела экскурсию замечательно и качественно. Получили очень много интересного материала и удовольствия. Остались очень довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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