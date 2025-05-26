Индивидуальная
Варанаси - город жизни и смерти
Посетить один из древнейших городов на Земле, где никогда не замирала жизнь
Начало: У вашего отеля
«Посетим самый значимый храм Варанаси — Вишванатх Мандир»
Завтра в 07:00
31 июл в 06:00
от $180 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
В священном Варанаси каждый вдох шепчет имя Шивы
Погружение в пространство города, где камни хранят не только историю, но и молитву
«— Дашашвамедх, где вечером проходит знаменитая огненная церемония Арти— Маникарника — главный крематорий и символ мокши— Асси — утреннее пространство ведических песнопений— Лалита с непальским храмом в гималайском стиле»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
от $276
$290 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Варанаси - город света
Исследовать один из древнейших городов мира, где ежедневно проводят кремации
«Осмотрите прилегающие к ним храмы, посвящённые Шиве, Вишну и другим богам»
2 сен в 06:00
3 сен в 06:00
$239 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана26 мая 2025Варанаси - калейдоскоп чувств и эмоций! Экскурсия по городу с Константином - больше чем экскурсия, это знакомство с местом с
- ЕЕкатерина13 апреля 2025Благодарю за экскурсию!
- РРада13 марта 2025Это было очень круто! Наш гид Костя создал волшебное настроение. Мы пиши чай на крыше и смотрели на город, гуляли, знакомились с жителями, встречали рассвет на лодке под чарующую музыку ♥️
Ответы на вопросы от путешественников по Варанаси в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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