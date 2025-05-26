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эффектом погружения: мы горовили об истории и дышали ею, посещали древнейшие храмы и мечети, делали подношения из жасминовых цветов богам, гуляли по узким улочкам и вдоль Ганга, пили пряный чай масала из глиняных стаканчиков, разглядывали лавки ремесленников и конечно же, посещали места кремации. Это впечатляет, это даёт много пищи для размышлений. Константин - не просто гид, он проводник. Моя большая благодарность!