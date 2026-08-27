Главные места Нуса-Пениды: от скалы Ти-Рекс до Кристальной бухты

Из Нуса-Дуа - к бирюзовым гаваням и тихим пляжам
За один день вы соберёте яркие впечатления западной Нуса-Пениды. Увидите знаменитую скалу Ти-Рекс, природную арку, купель Ангела и Кристальную бухту.

А если захочется продолжения — за доплату отправитесь на снорклинг в трёх локациях, где есть шанс встретить мант в их естественной среде.
Главные места Нуса-Пениды: от скалы Ти-Рекс до Кристальной бухты
Главные места Нуса-Пениды: от скалы Ти-Рекс до Кристальной бухты
Главные места Нуса-Пениды: от скалы Ти-Рекс до Кристальной бухты

Описание трансфер

6:00–06:30 — выезд из отеля

7:30–08:00 — прибытие в порт Санур и посадка на скоростной катер

8:40–09:10 — переезд на остров Нуса-Пенида

10:00–11:00 — пляж Келингкинг (Ти-Рекс)

Со смотровой площадки открывается вид на скалу, напоминающую силуэт тираннозавра, белоснежный пляж и бирюзовый океан. При желании можно спуститься к пляжу по крутой тропе, но спуск и особенно подъём требуют хорошей физической подготовки. Можно остаться наверху, полюбоваться панорамой и сделать фото.

11:30–12:30 — Брокен-Бич

Вы увидите необычную бухту, окружённую высокими известняковыми скалами. Её главная особенность — огромная природная арка, через которую океанская вода попадает в круглую лагуну. Сверху особенно хорошо виден контраст бирюзовой воды и светлых скал.

12:30–13:00 — купель Ангела

Заглянете к природному каменному бассейну прямо на краю океана. В спокойную погоду вода здесь настолько прозрачная, что можно рассмотреть дно и необычные скальные образования.

У края скалы важно соблюдать осторожность: океанские волны могут быть неожиданно сильными.

13:00–14:00 — обед в кафе

14:00–16:00 — Кристальная бухта

В спокойную погоду здесь можно купаться и заниматься снорклингом, а в сезон — встретить рыбу-луну.

16:00–16:30 — отправление на скоростном катере на Бали

18:00–18:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер из отеля в порт и обратно, билеты на скоростной катер в обе стороны, налог за вход на остров, входные билеты в локации
  • Перед водной прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. Есть спасательные жилеты
  • Поездка бесплатна для детей до 3 лет, детям 3-8 лет — скидка 50%
  • Дополнительно оплачиваются обед и трансфер из отдалённых районов (Амед, Мундук, Карангасем и северной части Бали). Детали — в переписке
  • Остаток суммы вы можете оплатить на месте наличными в долларах или рупиях по текущему курсу в день экскурсии, в индонезийских рупиях на карту местного банка или в криптовалюте
  • Можем организовать поездку для большей группы. Подробности — в переписке
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость трансфер

ТарифСтоимость
Стандартный тариф с русскоговорящим гидом$145
Снорклинг в трёх локациях: Manta bay, Gamay bay, Christal bay$40
Стандартный тариф с англоговорящим водителем$130
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рус Эко
Рус Эко — Организатор на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Уже более 15 лет мы выходим за рамки обычных маршрутов. Мечтаете о подлинном Бали, вдали от туристических клише? Мы приглашаем вас в путешествие к сокровенной душе острова богов! Забудьте о шумных пляжах и переполненных достопримечательностях. Мы покажем вам Бали, где древние традиции переплетаются с буйством тропической природы. Затерянные водопады, таинственные храмы, уединённые рисовые террасы — каждый день станет незабываемым приключением.

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