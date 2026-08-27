За один день вы соберёте яркие впечатления западной Нуса-Пениды. Увидите знаменитую скалу Ти-Рекс, природную арку, купель Ангела и Кристальную бухту. А если захочется продолжения — за доплату отправитесь на снорклинг в трёх локациях, где есть шанс встретить мант в их естественной среде.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

6:00–06:30 — выезд из отеля

7:30–08:00 — прибытие в порт Санур и посадка на скоростной катер

8:40–09:10 — переезд на остров Нуса-Пенида

10:00–11:00 — пляж Келингкинг (Ти-Рекс)

Со смотровой площадки открывается вид на скалу, напоминающую силуэт тираннозавра, белоснежный пляж и бирюзовый океан. При желании можно спуститься к пляжу по крутой тропе, но спуск и особенно подъём требуют хорошей физической подготовки. Можно остаться наверху, полюбоваться панорамой и сделать фото.

11:30–12:30 — Брокен-Бич

Вы увидите необычную бухту, окружённую высокими известняковыми скалами. Её главная особенность — огромная природная арка, через которую океанская вода попадает в круглую лагуну. Сверху особенно хорошо виден контраст бирюзовой воды и светлых скал.

12:30–13:00 — купель Ангела

Заглянете к природному каменному бассейну прямо на краю океана. В спокойную погоду вода здесь настолько прозрачная, что можно рассмотреть дно и необычные скальные образования.

У края скалы важно соблюдать осторожность: океанские волны могут быть неожиданно сильными.

13:00–14:00 — обед в кафе

14:00–16:00 — Кристальная бухта

В спокойную погоду здесь можно купаться и заниматься снорклингом, а в сезон — встретить рыбу-луну.

16:00–16:30 — отправление на скоростном катере на Бали

18:00–18:30 — возвращение в отель

Организационные детали