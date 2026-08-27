А если захочется продолжения — за доплату отправитесь на снорклинг в трёх локациях, где есть шанс встретить мант в их естественной среде.
Описание трансфер
6:00–06:30 — выезд из отеля
7:30–08:00 — прибытие в порт Санур и посадка на скоростной катер
8:40–09:10 — переезд на остров Нуса-Пенида
10:00–11:00 — пляж Келингкинг (Ти-Рекс)
Со смотровой площадки открывается вид на скалу, напоминающую силуэт тираннозавра, белоснежный пляж и бирюзовый океан. При желании можно спуститься к пляжу по крутой тропе, но спуск и особенно подъём требуют хорошей физической подготовки. Можно остаться наверху, полюбоваться панорамой и сделать фото.
11:30–12:30 — Брокен-Бич
Вы увидите необычную бухту, окружённую высокими известняковыми скалами. Её главная особенность — огромная природная арка, через которую океанская вода попадает в круглую лагуну. Сверху особенно хорошо виден контраст бирюзовой воды и светлых скал.
12:30–13:00 — купель Ангела
Заглянете к природному каменному бассейну прямо на краю океана. В спокойную погоду вода здесь настолько прозрачная, что можно рассмотреть дно и необычные скальные образования.
У края скалы важно соблюдать осторожность: океанские волны могут быть неожиданно сильными.
13:00–14:00 — обед в кафе
14:00–16:00 — Кристальная бухта
В спокойную погоду здесь можно купаться и заниматься снорклингом, а в сезон — встретить рыбу-луну.
16:00–16:30 — отправление на скоростном катере на Бали
18:00–18:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из отеля в порт и обратно, билеты на скоростной катер в обе стороны, налог за вход на остров, входные билеты в локации
- Перед водной прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. Есть спасательные жилеты
- Поездка бесплатна для детей до 3 лет, детям 3-8 лет — скидка 50%
- Дополнительно оплачиваются обед и трансфер из отдалённых районов (Амед, Мундук, Карангасем и северной части Бали). Детали — в переписке
- Остаток суммы вы можете оплатить на месте наличными в долларах или рупиях по текущему курсу в день экскурсии, в индонезийских рупиях на карту местного банка или в криптовалюте
- Можем организовать поездку для большей группы. Подробности — в переписке
- С вами будет гид из нашей команды
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Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный тариф с русскоговорящим гидом
|$145
|Снорклинг в трёх локациях: Manta bay, Gamay bay, Christal bay
|$40
|Стандартный тариф с англоговорящим водителем
|$130