Сделайте крутые фотки в свой инстаграм! Мы посетим два живописных водопада, рисовые террасы, качели над джунглями, пройдём обряд очищения на святых источника Тирта Эмпул, попробуем свежайший кофе прямо на плантации. Куда бы мы не пошли, время для фото не ограничено.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание фото-прогулки
Тур точно понравится всем, кто хочет хорошо провести время и сделать много отличных фото для своего инстаграм. Вас ждут открыточные виды, природные красоты, отличное настроение и неограниченное время для фотосессий.
Два самых впечатляющих водопада
Мы начнем наш день с посещения двух самых впечатляющих водопадов Бали. Канто Лампо — водопад, расположенный внизу глубокого ущелья. У него невероятная энергетика! Расположившись на массивных каскадных ступенях, вы сможете расслабиться под теплыми струями воды, мягко массирующими тело. Вода ниспадает мощными потоками, разбиваясь о ступени и террасы. На каскадных ступенях водопада получаются самые невероятные фото. Не упустите возможность запечатлеть это природное чудо! Водопад Тегенунган — 25-метровый красавец, расположенный в уютной долине. Путь к водопаду проходит через уникальные фото-локации с видом на водопад с высоты, где вы сможете сделать фото для своего инстаграм. Сам водопад невероятно фотогеничен, вы получите удовольствие от фотосессии, при желании, сможете искупаться в небольшом пруду, куда мощный водопад с высоты обрушивает свои воды.
Рисовые террасы
Следующей точкой на нашем маршруте будут живописные рисовые террасы Тегалаланг. Это определенно место must see на Бали! Ступенчатые зелёные террасы, раскинувшиеся на склонах холмов в живописном ущелье посреди пальмового леса, станут отличными декорациями для ваших фото. Невозможно уехать отсюда, не покатавшись на качелях и не сделав сделать умопомрачительные фото на фоне рисовых террас. Сотни лайков вам обеспечены!
Святой источник и плантации кофе
К святому источнику Тирта Эмпул люди приходят за исцелением, как физическим, так и духовным. Считается, что если на человеке лежит печать черной магии, вода источника поменяет цвет и заберет все дурное. Здесь просят о потомстве, исцелении и просветлении. Чтобы пройти обряд купания в источнике нужно иметь с собой подношения духам и горящую палочку благовоний. Вы посетите плантации кофе и увидите процесс изготовления самого популярного напитка в мире. А так же сможете выпить чашечку свежайшего, недавно собранного кофе. Важная информация:
Возьмите с собой: крем от загара и головные уборы. Приятного отдыха!
Экскурсия проводится ежедневно
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|от $60
|Детский
|$18
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопады Тегенунган и Канто Лампо
- Рисовые террасы Тегалаланг
- Качели над джунглями
- Святые источники Тирта Эмпул
- Плантации кофе
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля
Завершение: После экскурсии вы вернетесь обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- В день экскурсии гид встретит вас в лобби вашего отеля. Возьмите с собой: крем от загара и головные уборы. Приятного отдыха
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инна
26 сен 2024
Хочу поделиться своими впечатлениями от посещения экскурсии Инстаграм-Тур на Бали через сайт Спутник. Я написала сообщение в телеграмм, со мной очень быстро связались, и организовали все тоже очень быстро. Начну
Входит в следующие категории Бали
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