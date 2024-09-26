Тур точно понравится всем, кто хочет хорошо провести время и сделать много отличных фото для своего инстаграм. Вас ждут открыточные виды, природные красоты, отличное настроение и неограниченное время для фотосессий.

Два самых впечатляющих водопада

Мы начнем наш день с посещения двух самых впечатляющих водопадов Бали. Канто Лампо — водопад, расположенный внизу глубокого ущелья. У него невероятная энергетика! Расположившись на массивных каскадных ступенях, вы сможете расслабиться под теплыми струями воды, мягко массирующими тело. Вода ниспадает мощными потоками, разбиваясь о ступени и террасы. На каскадных ступенях водопада получаются самые невероятные фото. Не упустите возможность запечатлеть это природное чудо! Водопад Тегенунган — 25-метровый красавец, расположенный в уютной долине. Путь к водопаду проходит через уникальные фото-локации с видом на водопад с высоты, где вы сможете сделать фото для своего инстаграм. Сам водопад невероятно фотогеничен, вы получите удовольствие от фотосессии, при желании, сможете искупаться в небольшом пруду, куда мощный водопад с высоты обрушивает свои воды.

Рисовые террасы

Следующей точкой на нашем маршруте будут живописные рисовые террасы Тегалаланг. Это определенно место must see на Бали! Ступенчатые зелёные террасы, раскинувшиеся на склонах холмов в живописном ущелье посреди пальмового леса, станут отличными декорациями для ваших фото. Невозможно уехать отсюда, не покатавшись на качелях и не сделав сделать умопомрачительные фото на фоне рисовых террас. Сотни лайков вам обеспечены!

Святой источник и плантации кофе

К святому источнику Тирта Эмпул люди приходят за исцелением, как физическим, так и духовным. Считается, что если на человеке лежит печать черной магии, вода источника поменяет цвет и заберет все дурное. Здесь просят о потомстве, исцелении и просветлении. Чтобы пройти обряд купания в источнике нужно иметь с собой подношения духам и горящую палочку благовоний. Вы посетите плантации кофе и увидите процесс изготовления самого популярного напитка в мире. А так же сможете выпить чашечку свежайшего, недавно собранного кофе. Важная информация:

Возьмите с собой: крем от загара и головные уборы. Приятного отдыха!