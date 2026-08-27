Получите редкий для Бали опыт — подниметесь в небо, чтобы увидеть самые эффектные ландшафты и почувствовать масштаб острова, который не ощущается в поездках по дорогам. С высоты птичьего полёта вы посмотрите на лазурное побережье, утёсы и культовые локации. А ещё ощутите яркие эмоции и сделайте эффектные фото.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Полёт проходит над ключевыми локациями юга Бали и длится 12 минут.

Статуя Гаруда-Вишну-Кенчана — самая высокая скульптура на Бали. С воздуха особенно хорошо видно, насколько она вписана в ландшафт и как доминирует над всей территорией юга острова.

Храм Улувату. Расположен на краю утёса, и с высоты это выглядит совсем иначе, чем с земли. Вам откроется линия обрыва, бесконечный горизонт и океан, уходящий за пределы видимости.

Пляж Ньянг-Ньянг. Из кабины вертолёта особенно заметно, насколько он дикий и протяжённый. Вы увидите длинную береговую линию, отсутствие плотной застройки и мощные волны, которые формируют рельеф берега.

Пляж Меласти. Белые известняковые скалы, извилистая дорога, которая спускается к океану, и контраст цвета воды создают очень выразительную картинку, особенно при хорошей погоде.

Организационные детали

Доступные даты уточняйте в переписке

В стоимость включён 12-минутный полёт на вертолёте

Полёт проходит без экскурсионного сопровождения. Вы сможете в спокойной атмосфере наслаждаться видами

Общий вес всех пассажиров не должен превышать 350 кг

С вами в кабине будет пилот

Трансфер до вертолётной площадки

Увеличение времени полёта или другие маршруты: храм Танах Лот, Нуса Пенида, рисовые террасы Джатилувих, вулкан Батур

Организация предложения руки и сердца с пикником, и большой надписью на траве

Проведение полёта для групп до 6 чел.

(стоимость уточняйте в переписке)