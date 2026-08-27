Увидеть статую Гаруда-Вишну-Кенчана, храм Улувату, пляжи Ньянг-Ньянг и Меласти
Получите редкий для Бали опыт — подниметесь в небо, чтобы увидеть самые эффектные ландшафты и почувствовать масштаб острова, который не ощущается в поездках по дорогам. С высоты птичьего полёта вы посмотрите на лазурное побережье, утёсы и культовые локации. А ещё ощутите яркие эмоции и сделайте эффектные фото.
Описание экскурсии
Полёт проходит над ключевыми локациями юга Бали и длится 12 минут.
Статуя Гаруда-Вишну-Кенчана — самая высокая скульптура на Бали. С воздуха особенно хорошо видно, насколько она вписана в ландшафт и как доминирует над всей территорией юга острова.
Храм Улувату. Расположен на краю утёса, и с высоты это выглядит совсем иначе, чем с земли. Вам откроется линия обрыва, бесконечный горизонт и океан, уходящий за пределы видимости.
Пляж Ньянг-Ньянг. Из кабины вертолёта особенно заметно, насколько он дикий и протяжённый. Вы увидите длинную береговую линию, отсутствие плотной застройки и мощные волны, которые формируют рельеф берега.
Пляж Меласти. Белые известняковые скалы, извилистая дорога, которая спускается к океану, и контраст цвета воды создают очень выразительную картинку, особенно при хорошей погоде.
Организационные детали
Доступные даты уточняйте в переписке
В стоимость включён 12-минутный полёт на вертолёте
Полёт проходит без экскурсионного сопровождения. Вы сможете в спокойной атмосфере наслаждаться видами
Общий вес всех пассажиров не должен превышать 350 кг
С вами в кабине будет пилот
По желанию дополнительно оплачивается (стоимость уточняйте в переписке)
Трансфер до вертолётной площадки
Увеличение времени полёта или другие маршруты: храм Танах Лот, Нуса Пенида, рисовые террасы Джатилувих, вулкан Батур
Организация предложения руки и сердца с пикником, и большой надписью на траве
Проведение полёта для групп до 6 чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вертолетной площадки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
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Провели экскурсии для 2413 туристов
Мы живём на Бали, любим этот остров и всю Индонезию с её богатыми флорой и фауной. Почему мы классные? Потому что у нас есть русскоговорящие, англоговорящие гиды и гиды, знающие читать дальшеуменьшить
местный язык — bahasa. Англоговорящие гиды — это местные жители, которые отлично владеют языком и могут рассказать много интересного, а самое главное — показать удивительный мир Индонезии.
Мы очень ценим ваше доверие и стараемся сделать каждое путешествие запоминающимся. У нас очень много дружеских контактов на любимом Бали и соседних островах, хорошие отношения с владельцами и менеджерами лодок (фастботов), отелями, арендодателями транспорта, оборудования для снорклинга и сёрфинга.
Всё это позволяет нам получать лучшие цены для наших гостей и организовывать путешествия на высоком уровне!
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