На Нуса Пениде всё кажется масштабнее: выше скалы, мощнее океан, шире горизонты. Мы посвятим день главному богатству — первозданной природе: полюбуемся пляжами Атух и Даймонд, россыпью белоснежных островов, волнами всех оттенков бирюзы. А также спустимся под землю — в пещерный храм — и поговорим о верованиях, традициях, легендах, которых придерживаются индонезийцы.

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Описание экскурсии

6:00–9:10 — трансфер в порт, катер на Нуса Пениду

10:00–11:00 — пещерный храм Гоа Гири Путри

Проберёмся через узкую расщелину в скале и попадём в подземную пещеру с высокими сводами, украшенными алтарями, ароматом благовоний. В храме несколько зон, посвящённых разным индуистским божествам, и бьют священные источники. Индонезийцы приезжают сюда молиться, проводить церемонии очищения и просить благословения.

12:00–12:30 — обед

13:00–15:00 — пляжи Атух и Даймонд

Посетим бухты с белоснежным песком и россыпью известняковых утёсов. Океан меняет оттенки от нежно-голубого до глубокого сапфирового — можно спуститься к нему по лестницам, вырубленным в отвесных скалах.

15:10–16:00 — смотровая «Тысяча островов»

Полюбуемся видами — десятками островков, омываемых лазурными волнами. Увидим ещё одну визитную карточку острова — домик на дереве над обрывом.

16:30–18:30 — обратная дорога

Организационные детали