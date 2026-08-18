На Нуса Пениде всё кажется масштабнее: выше скалы, мощнее океан, шире горизонты.
Мы посвятим день главному богатству — первозданной природе: полюбуемся пляжами Атух и Даймонд, россыпью белоснежных островов, волнами всех оттенков бирюзы.
А также спустимся под землю — в пещерный храм — и поговорим о верованиях, традициях, легендах, которых придерживаются индонезийцы.
Мы посвятим день главному богатству — первозданной природе: полюбуемся пляжами Атух и Даймонд, россыпью белоснежных островов, волнами всех оттенков бирюзы.
А также спустимся под землю — в пещерный храм — и поговорим о верованиях, традициях, легендах, которых придерживаются индонезийцы.
Описание экскурсии
6:00–9:10 — трансфер в порт, катер на Нуса Пениду
10:00–11:00 — пещерный храм Гоа Гири Путри
Проберёмся через узкую расщелину в скале и попадём в подземную пещеру с высокими сводами, украшенными алтарями, ароматом благовоний. В храме несколько зон, посвящённых разным индуистским божествам, и бьют священные источники. Индонезийцы приезжают сюда молиться, проводить церемонии очищения и просить благословения.
12:00–12:30 — обед
13:00–15:00 — пляжи Атух и Даймонд
Посетим бухты с белоснежным песком и россыпью известняковых утёсов. Океан меняет оттенки от нежно-голубого до глубокого сапфирового — можно спуститься к нему по лестницам, вырубленным в отвесных скалах.
15:10–16:00 — смотровая «Тысяча островов»
Полюбуемся видами — десятками островков, омываемых лазурными волнами. Увидим ещё одну визитную карточку острова — домик на дереве над обрывом.
16:30–18:30 — обратная дорога
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на минивэне и скоростном катере, входные билеты, налоги и сборы
- Дополнительно оплачиваются обед и трансфер из отдалённых районов (Амед, Мундук, Карангасем, север Бали)
- Для детей младше 3 лет поездка бесплатна
- Остаток суммы можно оплатить наличными долларами или рупиями, переводом в рупиях или криптовалюте
- Можем провести экскурсию для большей группы, подробности уточняйте в переписке
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети от 3 до 8 лет
|$75
|Стандартный с англоговорящим водителем
|$130
|Стандартный с русскоговорящим гидом
|$150
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рус Эко — Организатор на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Уже более 15 лет мы выходим за рамки обычных маршрутов. Мечтаете о подлинном Бали, вдали от туристических клише? Мы приглашаем вас в путешествие к сокровенной душе острова богов! Забудьте о шумных пляжах и переполненных достопримечательностях. Мы покажем вам Бали, где древние традиции переплетаются с буйством тропической природы. Затерянные водопады, таинственные храмы, уединённые рисовые террасы — каждый день станет незабываемым приключением.
Входит в следующие категории Бали
Похожие экскурсии на «Нуса Пенида с открыток: пещерный храм, пляжи и тысяча островов»
Индивидуальная
Самые красивые уголки острова Нуса Пенида
Насладиться видами живописных пляжей, спрятанных среди скал, и лазурной водой
Начало: В лобби отеля
20 авг в 05:30
21 авг в 05:30
от $265 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
На частной яхте от Бали - к острову Нуса Пенида и гигантским скатам
Полюбоваться индонезийской природой и познакомиться с экзотическими жителями океана в своём темпе
Начало: У вашего отеля на Бали
Завтра в 10:30
20 авг в 08:00
от $1335 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Главное на острове Нуса Пенида (всё включено)
Уехать в рай на 1 день
Начало: У вашего отеля
22 авг в 06:30
23 авг в 06:30
от $240 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Восточная Нуса Пенида: снорклинг с мантами и путешествие по острову с аудиогидом
Исследовать райский уголок Индонезии - на земле и под водой
Начало: В порту Нуса Пениды
Расписание: ежедневно в 08:30 и 16:30
Завтра в 16:30
20 авг в 08:30
$125 за человека
от $245 за человека