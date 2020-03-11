3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Поехали на экскурсию не раздумывая - заинтересовала тема. В результате получили даже больше, чем ожидали. Мы встретились с балийским целителем ( биоэнергетическим терапевтом, хилером, шаманом - кому как нравится), учителем, имеющим много учеников. Встреча состояла из двух частей. Сначала протестировал ауру, описал её цвет и психологический портрет. В нашем случае было точное попадание, в нескольких фразах точно описал каждого, дал рекомендации по склонностям и способностям, чем заниматься и где быть осторожным. Вторая часть встречи - активация нашей энергии для улучшения здоровья, повышения жизненных сил и защиты от внешних негативных факторов. Работал с каждым индивидуально, мы хорошо почувствовали некоторые ощущения в теле и руках. После этого целый день было хорошее настроение и прилив сил. Можно задавать вопросы, с удовольствием отвечает и гид переводит.
В конце экскурсии приятное дополнение - посещение красивейшего храма на озере.
Могу рекомендовать людям, интересующимся духовным развитием, практикующим медитации и другие практики независимо от принадлежности к какой либо конфессии.