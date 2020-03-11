3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Бали до мурашек

Увидеть главные символы острова за один день — от древних храмов и водопадов до рисовых террас

Приготовьтесь оказаться в самых значимых и фотогеничных местах Бали! За один день вы побываете в храмах Пусех Батуан и Улун Дану, взлетите на качелях над рисовыми террасами, пройдете по Лесу обезьян, увидите вулкан Батур и искупаетесь в лагуне водопада. Я помогу вам увидеть райский остров таким, каким его ждешь, и навсегда влюбиться в Бали.