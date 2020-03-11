3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Индонезия
  2. Бали
  3. Экскурсии

  4. Стать лучшей версией себя на Бали!

Прочтение ауры и активация энергии на сеансе со специалистом, а также поездка в горный храм на озере

Sindu
Задать вопрос
Sindu – ваш гид
Если вы чувствуете, что в жизни что-то не получается или есть проблемы со здоровьем, то это предложение для вас.

Вы встретитесь с балийцем, который работает с энергетическими потоками и открывает чакры.

На сеансе вы заглянете внутрь себя, научитесь управлять своими эмоциями и лучше проработаете свои способности.

А после также побываете в храме Улун Дану на озере.
От $113 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 5 человек
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
4
Стать лучшей версией себя на Бали!
Стать лучшей версией себя на Бали!

Что вас ожидает

Сеанс гармонии с самим собой и миром

  • Зачем это нужно? В организме человека есть энергетические центры, которые отвечают за проявление наших способностей. Именно их называют чакрами. Если одна из чакр закрыта или плохо развита, трудно реализовать себя в какой-либо сфере жизни или в эмоциональном плане. Часто это списывают на характер. На самом деле чакры можно стимулировать — с помощью медитации, мантр и других практик открытия каналов — чтобы в итоге научиться работать со своими эмоциями и энергией.
  • Как проходит сеанс? Я отвезу вас к балийцу, который практикует активацию энергетических каналов. В спокойной обстановке вы пройдете диагностику вашего биополя, расскажете о своих проблемах и научитесь управлять потоками вашей энергии. Сеанс состоит из следующих этапов:
    — Прочтение вашей ауры
    — Изучение техники релаксации и высвобождение эмоций
    — Обнаружение болезней в вашем организме
    — Активация энергии, которая находится в нашем теле
    — Рекомендации по самостоятельному поддержанию своей ауры

Храм на священном озере
После наш путь лежит к горе Чатур, у подножия которой раскинулось озеро Бератан. Здесь вы побываете в храме Улун Дану, одном из самых впечатляющих на острове. Я расскажу о строительстве храма в 18 веке и о богине, которой он посвящен, расшифрую название пагоды и обращу внимание на архитектурные детали.

Организационные детали

  • Трансфер от вашего отеля и обратно включен в стоимость
  • Билеты в храм оплачиваются дополнительно: взрослые — 50 000 рупий; дети — 25 000 рупий
Стать лучшей версией себя на Бали!
Стать лучшей версией себя на Бали!
Стать лучшей версией себя на Бали!
Стать лучшей версией себя на Бали!
Стать лучшей версией себя на Бали!
Стать лучшей версией себя на Бали!
Стать лучшей версией себя на Бали!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sindu
Sindu
Меня зовут Синду, я русскоговорящий гид на Бали. Работаю с путешественниками из России с 2003 года. Хорошо владею русским языком. Я всегда гарантирую безопасность, надёжное и пунктуальное обслуживание всем своим гостям. Расскажу вам много интересного о разных достопримечательностях нашего прекрасного острова Бали. Если вам нужно что-то особенное, я всегда готов составить индивидуальную программу, как для одного человека, так и для группы. Приезжайте, и вы будете довольны!
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Если у вас недостаточно энергии, значит надо работать над духовностью. Ну, или регулярно приезжать на сеанс к Мастеру, после которого вы будете просто летать.
Эффект действительно есть и если соблюдать рекомендации, можно его сохранить на какое-то время.
Ради этих ощущений стоит побывать на этой экскурсии и послушать о себе, о своей ауре, а еще о своем потенциале. А после сеанса поехать в место силы - 2-й по значимости храм Бали и загадать свое заветное желание. Говорят, сбывается. Что ж, проверим! ))
7 марта 2020
Необычная экскурсия. Я бы ее даже не назвала экскурсией, а именно сеанс в познании себя и нахождении интересующих вас вопросов.
Понравился гид, хорошо владеет русским. Отвечает на все интересующие вопросы, поэтому можете составить более полное впечатление про жизнь балийцев.
16 февраля 2020
Поехали на экскурсию не раздумывая - заинтересовала тема. В результате получили даже больше, чем ожидали. Мы встретились с балийским целителем ( биоэнергетическим терапевтом, хилером, шаманом - кому как нравится), учителем, имеющим много учеников. Встреча состояла из двух частей. Сначала протестировал ауру, описал её цвет и психологический портрет. В нашем случае было точное попадание, в нескольких фразах точно описал каждого, дал рекомендации по склонностям и способностям, чем заниматься и где быть осторожным. Вторая часть встречи - активация нашей энергии для улучшения здоровья, повышения жизненных сил и защиты от внешних негативных факторов. Работал с каждым индивидуально, мы хорошо почувствовали некоторые ощущения в теле и руках. После этого целый день было хорошее настроение и прилив сил. Можно задавать вопросы, с удовольствием отвечает и гид переводит.
В конце экскурсии приятное дополнение - посещение красивейшего храма на озере.
Могу рекомендовать людям, интересующимся духовным развитием, практикующим медитации и другие практики независимо от принадлежности к какой либо конфессии.

Sindu проводит ещё 6 экскурсий

Незабываемый рассвет на вулкане БатурНезабываемый рассвет на вулкане БатурНезабываемый рассвет на вулкане Батур
$120 за экскурсию
13 часов
7 отзывов
Восхождение на вулкан, термальные источники, традиционные плантации, рисовые террасы и водопад
Вы взойдете на вершину знаменитого балийского вулкана, пройдете по кромке кратера и увидите соседний остров в рассветных лучах. А затем отдохнете в уютном месте на берегу озера, искупаетесь в термальных источниках и дивном водопаде, посетите плантации кофе, какао и специй, и, кроме того, погуляете по фотогеничным рисовым террасам.
Бали до мурашекБали до мурашекБали до мурашек
$110 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Увидеть главные символы острова за один день — от древних храмов и водопадов до рисовых террас
Приготовьтесь оказаться в самых значимых и фотогеничных местах Бали! За один день вы побываете в храмах Пусех Батуан и Улун Дану, взлетите на качелях над рисовыми террасами, пройдете по Лесу обезьян, увидите вулкан Батур и искупаетесь в лагуне водопада. Я помогу вам увидеть райский остров таким, каким его ждешь, и навсегда влюбиться в Бали.
Идеальный день в сердце БалиИдеальный день в сердце БалиИдеальный день в сердце Бали
$80 за экскурсию
10 часов
2 отзыва
Познать культуру, полюбоваться рисовыми террасами, побывать в древнем храме и увидеть вулкан Батур
Загадочные скульптуры, гармония творений человека и природы, девственные джунгли, экзотические птицы, качели, улетающие в небо, — вы откроете все краски Бали! Узнаете о традициях и вере острова, познакомитесь с местным бытом, почувствуете дух приключений, отдохнете на термальных источниках и сделаете фотографии мечты.
Возвращение к истокам Бали: деревня ТруньянВозвращение к истокам Бали: деревня ТруньянВозвращение к истокам Бали: деревня Труньян
От $150 за экскурсию
8 часов
Побывать на необычном кладбище, искупаться в водопаде и увидеть, как выращивают кофе на плантациях
Тем, кто уже объехал наш остров, предлагаю посетить удивительную деревню Труньян: здесь растет священное дерево, источающее аромат, о котором сложены легенды. А людей хоронят нестандартным способом — я поделюсь подробностями обряда на местном кладбище. Вы также устроите фотосессию у водопада, попробуете балийский кофе и пообедаете с видом на вулкан.
День наслаждения на БалиДень наслаждения на БалиДень наслаждения на Бали
$105 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Расслабиться душой и телом на водопадах и пляже Голубая лагуна, а также узнать об острове от балийца
Это путешествие для тех, кто хочет релаксировать и исследовать новые места одновременно! Вас ждут изумрудные джунгли, бирюзовые воды Индийского океана, одни из самых красивых водопадов Бали и рассказы человека, который знает и любит свой остров. Вы сделаете сотни атмосферных кадров, полюбуетесь подводным миром и услышите о традициях и жизни Бали.
Очищение разума и души на БалиОчищение разума и души на БалиОчищение разума и души на Бали
От $130 за экскурсию
10 часов
2 отзыва
Познакомиться с местной религией, ощутить силу намоленных храмов и освободиться от негатива
Наш добрый остров притягивает тысячи людей, желающих вырваться из круга злободневных проблем и прислушаться к себе, а не к многоголосию мира. Здесь множество храмов, куда вхож человек любого вероисповедания. Главное, чтобы он шёл с добрым намерением. Я проведу вас по святыням Бали, а в конце покажу богатство острова — настоящие плантации!

Индивидуальные экскурсии на Бали

Сердце Бали: живописные плантации, Лес обезьян и краски УбудаСердце Бали: живописные плантации, Лес обезьян и краски УбудаСердце Бали: живописные плантации, Лес обезьян и краски Убуда
$60 за экскурсию
10 часов
45 отзывов
Насладиться природой острова, погрузиться в индонезийскую культуру и увидеть рукотворные памятники
Большое путешествие в разные уголки Бали поможет вам открыть всю прелесть острова, его гармонию и контрасты. Вы увидите, как местные жители выращивают кофе и рис в потрясающих природных декорациях, прикоснётесь к тому, что для индонезийцев сакрально. Ощутите невероятную энергетику храма Сарасвати и полюбуетесь сочетанием природных и созданных человеком красот.
Покорить вулкан Батур на джипеПокорить вулкан Батур на джипеПокорить вулкан Батур на джипе
$150 за экскурсию
12 часов
18 отзывов
Встретить рассвет у кратера вулкана, окунуться в горячие источники и увидеть водопад Тегенунган
Увидеть первые лучи солнца над вулканами Батур, Агунг и Ринджани, проехать по лавовым склонам на джипе, взмыть в небо на качелях и искупаться в горячем источнике — вот идеальный сценарий нашего приключения! Приготовьтесь встретить красивейший рассвет на Бали, взбодриться чашечкой кофе на плантациях и помедитировать под шум водопада Тегенунган.
Путешествие в аутентичный УбудПутешествие в аутентичный УбудПутешествие в аутентичный Убуд
скидка60%
$230
$92 за экскурсию
9 часов
184 отзыва
Посетить Лес обезьян, храм Батуан, рисовые террасы, кофейные плантации и вулкан Батур
Бали – это не только пляжный отдых! Это еще и завораживающая дикая природа и уникальная самобытная культура. Чтобы увидеть настоящий Бали, прикоснуться к его жизни и традициям, мы отправимся к центру острова, в город Убуд. Здесь вы посетите древний храм Батуан, увидите поражающие воображение рисовые ступенчатые террасы, прогуляетесь по Лесу обезьян и посмотрите на остров с вершины вулкана Батур. Все оттенки и краски Бали – в одном флаконе!
Самые классные места Бали за один деньСамые классные места Бали за один деньСамые классные места Бали за один день
скидка45%
От
$216
$119 за экскурсию
8 часов
122 отзыва
Открыть многогранность Бали в авто-туре по его священным и природным богатствам
Я стану для вас проводником в мир ярчайших впечатлений, который позволит открыть многогранность острова Бали, его священные и природные богатства. Во время этого авто-тура вы сможете посетить святыни балийского народа, почувствовать мощь водной стихии, понежиться на белоснежном пляже в лазурной лагуне, ощутить аромат и вкус настоящего шоколада, увидеть королевские дворцы и полюбоваться вулканом Агунг с обзорной площадки храма.
Влюбиться в волшебный Бали за один деньВлюбиться в волшебный Бали за один деньВлюбиться в волшебный Бали за один день
$110 за экскурсию
8 часов
11 отзывов
Водопад Тегенунган, Лес обезьян, рисовые террасы Тегалаланг, кофейные плантации и храм Таман-Аюн
Вы посетите древний лес, где священные макаки оберегают поросшие мхом храмы и памятники. Увидите, как выращивают традиционные специи и попробуете Копи Лювак. Сделаете инстаграмные снимки у рисовых полей и покачаетесь на качелях посреди джунглей. А также откроете один из самых значимых храмов Бали и узнаете, в чем секрет счастья улыбчивых балийцев.
Убуд — город ремесел и заповедной природы БалиУбуд — город ремесел и заповедной природы БалиУбуд — город ремесел и заповедной природы Бали
$80 за экскурсию
9 часов
9 отзывов
Посетить самобытные балийские деревни, рисовые террасы, Лес обезьян и Слоновью пещеру
Колоритный Убуд — идеальное место для того, чтобы познакомиться с традиционными ремеслами Бали, погрузиться в аутентичную атмосферу острова и открыть сказочные уголки его природы. За один день вы побываете на изумрудных рисовых террасах и плантациях элитного кофе Лювак, посетите балийские деревушки, покормите приматов в Лесу обезьян, освежитесь в водопаде Теганунган и заглянете в таинственную Слоновью пещеру.

Выбирайте и другие экскурсии на Бали

ОбзорныеКрыши и панорамыУбудИстория и архитектураВулканыФотосессииХрамыВулкан ИдженГрупповыеМногодневныеНа корабликеМорскиеВсеИндивидуальныеЗа городомВ другой городВулкан БатурНа велосипедеКутаСанурВодопадыНуса ПенидаНа автобусеНуса ДуаПляжиНеобычные маршрутыНа автомобилеАмедЯваВулкан АгунгСо скидкойПешком