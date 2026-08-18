Трансфер из аэропорта Бали до отеля

Это индивидуальный трансфер между аэропортом Бали и вашим отелем.
Водитель встретит вас с табличкой, поможет сориентироваться после прилёта и отвезёт по нужному адресу на комфортабельном автомобиле. Также можно заказать обратную поездку — из отеля в аэропорт.
Водитель встретит вас с табличкой, поможет сориентироваться после прилёта и отвезёт по нужному адресу на комфортабельном автомобиле. Также можно заказать обратную поездку — из отеля в аэропорт.
Описание трансфер
Если вы прилетаете на Бали, водитель будет ждать вас в аэропорту с именной табличкой. После встречи вы отправитесь прямо к отелю без пересадок и поиска транспорта на месте. При обратном трансфере водитель заберёт вас у отеля и доставит в аэропорт к вылету.
Трансфер по стандартной стоимости доступен для районов:
- Нуса-Дуа
- Кута
- Семиньяк
- Букит
- Денпасар
- Санур
Организационные детали
- Едем на Toyota Rush, Toyota Avanza, Daihatsu Terios или Daihatsu Xenia
- Поездка до Убуда и районов севернее оплачивается по другому тарифу — стоимость уточняйте до бронирования
- С вами будет водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аэропорта или вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 34059 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам
Входит в следующие категории Бали
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