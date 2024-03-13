После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату 500 $ непосредственно организатору.

Проживание. Двухместное размещение в отелях 4* (номера с раздельными кроватями), одноместное — за доплату. На островах Гили у каждой участницы будет индивидуальный номер.

Питание. В стоимость тура входят завтраки и приветственный ужин в первый день. Остальное питание — за доплату.

Виза. Оформляется по прилёте.