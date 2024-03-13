Духовные практики, снорклинг, фотосессия и SPA: релакс на островах в женской компании
Услышать совет духовного наставника, поплавать с черепахами и расслабиться в ванной с лепестками
Приглашаем вас в Индонезию на девичник! За время путешествия вы исследуете острова Бали, Нуса-Пенида и Гили, увидите места съёмок фильма «Ешь, молись, люби», поснорклите с черепахами и попробуете встретить скатов.
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душевную и физическую гармонию помогут утренние занятия йогой, звуковая практика с использованием поющих чаш и знакомство с духовным наставником — брахманом.
А дополнят впечатления от отпуска фотосессия на райском пляже, расслабляющий балийский массаж и ванная, наполненная цветочными лепестками.
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2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату 500 $ непосредственно организатору.
Проживание. Двухместное размещение в отелях 4* (номера с раздельными кроватями), одноместное — за доплату. На островах Гили у каждой участницы будет индивидуальный номер.
Питание. В стоимость тура входят завтраки и приветственный ужин в первый день. Остальное питание — за доплату.
Виза. Оформляется по прилёте.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие на Бали, приветственный ужин
Встретим вас у аэропорта Бали и доставим в отель в Убуде. Вечером соберёмся за приветственным ужином, познакомимся и обсудим предстоящее путешествие.
2 день
Йога, SPA-процедуры, лес обезьян
Перед завтраком желающие смогут заняться йогой. Затем отправимся на SPA-процедуры с видом на рисовые террасы. После расслабляющего балийского массажа вас ждёт ванная с цветочными лепестками.
Пообедав в кафе, отправимся гулять по Священному лесу обезьян. Тут осмотрим три индуистских храма, построенных около 14 века. Вечером поужинаем в необычном кафе.
3 день
Утренняя йога, пляж Паданг-Паданг, храм на побережье, саундхилинг
Начнём день с йоги. Зарядившись энергией, поедем на пляж Паданг-Паданг, где снимали часть сцен к фильму «Ешь, молись, люби». Будем купаться, загорать и фотографироваться.
Позже заглянем в храм на побережье. Вечером нас ждёт саундхилинг — звуковая практика с использованием поющих чаш, предназначенная для успокоения разума и тела.
4 день
Знакомство с брахманом, храм у озера, рисовые террасы
Ранним утром поедем в центр острова, чтобы познакомиться с брахманом. Он расскажет, что вас ждёт в будущем, даст советы по улучшению кармы и благословение. После встречи осмотрим храм у озера поблизости. На обратном пути в Убуд сделаем остановку и выпьем кофе, любуясь рисовыми террасами.
5 день
Прибытие на Нуса-Пенида, пляжи, пещерный храм
Сегодня мы переместимся на соседний остров Нуса-Пенида, разместимся в атмосферных бунгало. Понежимся на двух живописных пляжах и посетим церемонию в пещерном храме.
6 день
Снорклинг, пляжный отдых
Продолжим исследовать новый остров. Отправимся к рифу на снорклинг и, если повезёт, встретим под водой гигантских морских дьяволов (скатов).
Далее побываем у визитной карточки Нуса-Пенида — скалы, напоминающей голову динозавра. Отдохнём на двух пляжах, а закат можем встретить у бассейна пляжного клуба.
7 день
Прибытие на Гили, фотосессия
Снова поменяем локацию и переедем на индонезийские Мальдивы — острова Гили, где нет ни байков, ни машин. Вы сможете расслабиться на пляже или у бассейна, покататься на велосипеде, посетить SPA-процедуры или заняться дайвингом. В этих райских пейзажах мы также устроим фотосессию.
8 день
Снорклинг с черепахами
После завтрака возьмём маски и ласты и отправимся на снорклинг. Под водой осмотрим рифы и подводные статуи и сможем поплавать с черепахами.
9 день
Возвращение на Бали, свободное время
Вернёмся на Бали, разместимся в отеле. Весь оставшийся день будет свободен. Вечером поужинаем вместе, обменяемся впечатлениями о путешествии и проводим закат.
10 день
Завершающий день
Позавтракав, поспешим на рейс в аэропорт и попрощаемся.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер от аэропорта Денпасар и обратно
Трансферы по маршруту на минивэне и на лодках между островами
Сопровождение русскоговорящим и англоговорящим гидами в экскурсионные дни
Проживание
Завтраки и ужин-знакомство
Фотосессия на пляже
SPA (массаж и и ванна с лепестками)
Йога, саундхилинг, встреча с брахманом
Все входные билеты по программе
Снорклинг, аренда маски и ласт
Что не входит в цену
Билеты на Бали и обратно
Питание вне программы - 5-15 $ в день на человека
Страховка
Виза - 35 $
Доплата за одноместное размещение - 400 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Денпасар, время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Денпасар, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Vladislava — ваш гид на Бали
С 2019 года организовываю авторские туры в красивейшую Грузию и манящую Италию, на Бали и в Узбекистан, а теперь еще и в Мексику! Я убеждена в том, что в авторский читать дальше
тур нужно ехать за теми впечатлениями, которые ты не сможешь себе организовать сам. В моих турах ты это найдешь обязательно!
Наши компании всегда самые теплые! Со мной ездят за границу первый раз в жизни, а кто-то открывает 100 страну вместе с нашей командой.
Поехали влюбляться в новые страны вместе!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
13 мар 2024
Как же я счастлива, что выбрала этот тур и полетела на Бали!!! Владислава очень классная девушка и организатор. С ней так легко, решаются абсолютно все вопросы! Спасибо ей огромное, организация читать дальше
тура просто на высшем уровне со всеми трансферами отелями и гидами! Мы сменили пять локации и пять отелей и увидели все значимые места острова от водопадов, храмов, рисовых плантаций, пляжей, чего стоит только нереальные эмоции от рассвета на вулкане Батур! Тур получился восхитительный каждый день я испытывала восторг!! И, помимо нереальной красоты острова, на Бали очень мощная позитивная энергетика, которую чувствуешь буквально кожей и наслаждаешься каждой минутой!
Э
Эльвира
4 мар 2024
Тур прошёл просто прекрасно с Это незабываемый отдых на райском острове, где мы не только плавали на море и загорали, а еще знакомились с культурой Индонезии, посещали храмы, поднимались на читать дальше
гору Батур, плавали с мантами, рыбками и наблюдали за дельфинами в море и много-много красивых локаций (водопады, рисовые поля, закаты в бич клубах итд). Спасибо большое, Владе за такой тур и полную организацию нашего отдыха. Все было идеально. Из тура вернулась с кучей эмоций, впечатлений и миллион фотографий