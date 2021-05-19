Полезная информация о Джакарте
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Местное время в Джакарте
00:5725
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇩 Индонезия
|Название города
|Джакарта
|По-английски
|Jakarta
|Это столица
|Джакарта является столицей Индонезии
|Население города
|8 540 121 чел.
|Аэропорты
|Сукарно-Хатта CGK, Халим Кузума HLP
|Часовой пояс
|Asia/Jakarta
|Средняя высота
|16 м. от уровня моря
Где находится Джакарта на карте
Джакарта
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$
65
за чел.
Ночное восхождение на один из самых активных индонезийских вулканов Мерапи, расположенный возле культурной столицы Явы города Джокьякарта