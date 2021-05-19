Всё о Джакарте

Полезная информация о Джакарте

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Местное время в Джакарте
00:5725
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаДжакарта
По-английскиJakarta
Это столицаДжакарта является столицей Индонезии
Население города8 540 121 чел.
АэропортыСукарно-Хатта CGK, Халим Кузума HLP
Часовой поясAsia/Jakarta
Средняя высота16 м. от уровня моря

Где находится Джакарта на карте

Джакарта фото города
Джакарта

Популярные экскурсии в Джакарте

Ночное восхождение на вулкан Мерапи
Ночное восхождение на вулкан Мерапи
$
65
за чел.
Ночное восхождение на один из самых активных индонезийских вулканов Мерапи, расположенный возле культурной столицы Явы города Джокьякарта

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