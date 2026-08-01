Найдено 4 тура в категории « Гастрономические » в Нусе Дуе на русском языке, цены от 163 064 ₽, скидки до 11%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине На автобусе На велосипеде На лодке На катере На квадроциклах Сплавы и рафтинг Прогулки на каяках Велотуры Туры на квадроциклах 15 дней Бали экспресс для двоих: максимум впечатлений за 14 дней Персональная программа в балансе между релаксом у бирюзового океана и яркими приключениями «При раннем заезде — насыщенная программа: Кулинарный мастер-класс с обедом» от 171 647 ₽ за человека На велосипеде На параплане На лодке На катере SUP-прогулки Велотуры 12 дней 5% Дзен-отдых на Бали: 12 дней безмятежности, комфорта и вдохновения Персональная программа в балансе между релаксом у бирюзового океана и яркими приключениями «Вечером — ужин в одном из гастрономических мест Куты или Jimbaran с морепродуктами и бокалом вина под звук прибоя» от 203 830 ₽ 214 558 ₽ за человека На автобусе На катере Сёрфинг На электромобиле На пароме На микроавтобусе 13 дней 11% 5 островов Индонезии (Бали, Нуса-Пенида, Ява, Флорес, Комодо) - 13 дней За 13 дней вы посетите 5 островов, покорите 1 вулкан, увидите водопады, пляжи и памятники культуры «Это отличное знакомство с гастрономической культурой» от 205 976 ₽ 231 723 ₽ за человека На лодке На микроавтобусе 11 дней Новый год на острове Богов: Бали и Нуса-Пенида Супернасыщенное путешествие по островам Бали и Нуса-Пенида, продуманное с душой и до мелочей «Мы знаем самые вкусные рестораны и расскажем, какие блюда нужно заказать» от 163 064 ₽ за человека Все туры Нусы Дуы

На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Нусы Дуы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026