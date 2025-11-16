Путешествие в северную Иорданию предлагает уникальную возможность увидеть следы великих цивилизаций. В Джераше вы прогуляетесь по древним улицам, амфитеатрам и храмам, где пересекаются культуры греко-римского Средиземноморья и арабского Востока. Замок Аджлун, расположенный на вершине холма, расскажет о военном прошлом и стратегической важности в эпоху крестоносцев. Завершит поездку посещение заповедных лесов, где можно насладиться тишиной и красотой природы

Описание экскурсии

Античный Джераш

Город был погребён под песками почти тысячу лет, и только 70 лет назад археологи начали возвращать его миру. Вы пройдёте по мощёным улицам, вдоль колоннад, заглянете в амфитеатры и храмы, увидите фонтаны и городские ворота. Познакомитесь со смешением культур греко-римского Средиземноморья и арабского Востока.

Замок Аджлун

На вершине холма, среди сосновых лесов, стоит крепость времён Саладина. Здесь 8 веков назад контролировали пути в долину Иордана и отражали атаки крестоносцев. Вы увидите башни с бойницами, оборонительный ров, реконструированный мост с резными голубями и захватывающие панорамы, ради которых стоит взять с собой бинокль.

Аджлунский заповедник

По дороге обратно — сосновые леса, оливковые рощи, холмы и мельницы: 13 км² природного разнообразия, управляемого Королевским обществом охраны природы. Если позволит время, можно пройти один из маршрутов и отдохнуть в деревянных шале.

Организационные детали

Едем на комфортабельных автомобилях Hundai или Toyota

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы