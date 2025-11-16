Мои заказы

В Джераш и замок Аджлун - из Аммана

Путешествие в прошлое: Джераш и замок Аджлун. Откройте для себя античные руины и средневековые крепости в окружении нетронутой природы
Путешествие в северную Иорданию предлагает уникальную возможность увидеть следы великих цивилизаций.

В Джераше вы прогуляетесь по древним улицам, амфитеатрам и храмам, где пересекаются культуры греко-римского Средиземноморья и арабского Востока.

Замок Аджлун, расположенный на вершине холма, расскажет о военном прошлом и стратегической важности в эпоху крестоносцев. Завершит поездку посещение заповедных лесов, где можно насладиться тишиной и красотой природы

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Античные руины Джераша
  • 🏰 Средневековый замок Аджлун
  • 🌲 Природные красоты заповедника
  • 🚗 Комфортабельные автомобили
  • 🌍 Уникальное культурное наследие
В Джераш и замок Аджлун - из Аммана© Таер
В Джераш и замок Аджлун - из Аммана© Таер
В Джераш и замок Аджлун - из Аммана© Таер

Что можно увидеть

  • Джераш
  • Замок Аджлун

Описание экскурсии

Античный Джераш

Город был погребён под песками почти тысячу лет, и только 70 лет назад археологи начали возвращать его миру. Вы пройдёте по мощёным улицам, вдоль колоннад, заглянете в амфитеатры и храмы, увидите фонтаны и городские ворота. Познакомитесь со смешением культур греко-римского Средиземноморья и арабского Востока.

Замок Аджлун

На вершине холма, среди сосновых лесов, стоит крепость времён Саладина. Здесь 8 веков назад контролировали пути в долину Иордана и отражали атаки крестоносцев. Вы увидите башни с бойницами, оборонительный ров, реконструированный мост с резными голубями и захватывающие панорамы, ради которых стоит взять с собой бинокль.

Аджлунский заповедник

По дороге обратно — сосновые леса, оливковые рощи, холмы и мельницы: 13 км² природного разнообразия, управляемого Королевским обществом охраны природы. Если позволит время, можно пройти один из маршрутов и отдохнуть в деревянных шале.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельных автомобилях Hundai или Toyota
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в Джераш — $15 за чел.
  • Вход в замок Аджлун — $5 за чел.
  • Обед — от $20 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таер
Таер — ваша команда гидов в Аммане
Провели экскурсии для 126 туристов
Приветствую вас, гости солнечной страны — Иордании! Меня зовут Таер, я представляю команду профессиональных частных гидов в Иордании. Все наши гиды хорошо владеют русским, английским и арабским языками. Организовываю незабываемые экскурсионные
читать дальше

программы по индивидуальному запросу с учетом всех пожеланий заказчика. Если вы хотите посетить Иорданию, но не знаете с чего начать, свяжитесь со мной, и я вас проконсультирую по всем вопросам. Я расскажу вам все, что мне известнo

Входит в следующие категории Аммана

Похожие экскурсии из Аммана

Амман + Джераш: от древности до современности
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Амман + Джераш: от древности до современности
Увидеть главное в столице Иордании и древнеримском городе, известном как Помпеи Востока
Начало: В лобби вашего отеля
16 ноя в 08:00
17 ноя в 08:00
от €400 за всё до 3 чел.
Из Аммана - к святым местам: реке Иордан, горе Небо и городу Мадаба
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Из Аммана - к святым местам: Иордан, Небо, Мадаба
Посетите ключевые места христианства: реку Иордан, гору Небо и мозаичный город Мадаба. Откройте для себя историю и красоту этих святых мест
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €200 за человека
Знакомьтесь, Амман
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Исторические тайны Аммана
Откройте для себя древний Амман с его историческими памятниками и культурными сокровищами. Узнайте, как город изменялся на протяжении веков
Завтра в 11:00
15 ноя в 11:00
от €325 за человека
У нас ещё много экскурсий в Аммане. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Аммане