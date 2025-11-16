Путешествие в прошлое: Джераш и замок Аджлун. Откройте для себя античные руины и средневековые крепости в окружении нетронутой природы
Путешествие в северную Иорданию предлагает уникальную возможность увидеть следы великих цивилизаций.
В Джераше вы прогуляетесь по древним улицам, амфитеатрам и храмам, где пересекаются культуры греко-римского Средиземноморья и арабского Востока.
Замок Аджлун, расположенный на вершине холма, расскажет о военном прошлом и стратегической важности в эпоху крестоносцев. Завершит поездку посещение заповедных лесов, где можно насладиться тишиной и красотой природы
5 причин купить эту экскурсию
🏛 Античные руины Джераша
🏰 Средневековый замок Аджлун
🌲 Природные красоты заповедника
🚗 Комфортабельные автомобили
🌍 Уникальное культурное наследие
Что можно увидеть
Джераш
Замок Аджлун
Описание экскурсии
Античный Джераш
Город был погребён под песками почти тысячу лет, и только 70 лет назад археологи начали возвращать его миру. Вы пройдёте по мощёным улицам, вдоль колоннад, заглянете в амфитеатры и храмы, увидите фонтаны и городские ворота. Познакомитесь со смешением культур греко-римского Средиземноморья и арабского Востока.
Замок Аджлун
На вершине холма, среди сосновых лесов, стоит крепость времён Саладина. Здесь 8 веков назад контролировали пути в долину Иордана и отражали атаки крестоносцев. Вы увидите башни с бойницами, оборонительный ров, реконструированный мост с резными голубями и захватывающие панорамы, ради которых стоит взять с собой бинокль.
Аджлунский заповедник
По дороге обратно — сосновые леса, оливковые рощи, холмы и мельницы: 13 км² природного разнообразия, управляемого Королевским обществом охраны природы. Если позволит время, можно пройти один из маршрутов и отдохнуть в деревянных шале.
Организационные детали
Едем на комфортабельных автомобилях Hundai или Toyota
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Вход в Джераш — $15 за чел.
Вход в замок Аджлун — $5 за чел.
Обед — от $20 за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
