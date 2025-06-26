Индивидуальная
Из Аммана - к святым местам: реке Иордан, горе Небо и городу Мадаба
Посетить место крещения Иисуса Христа и вершину, с которой Моисей увидел Землю Обетованную
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €96 за человека
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Амману
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Каждый День
Завтра в 09:00
28 июн в 09:00
$100 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Амман + Джераш: от древности до современности
Увидеть главное в столице Иордании и древнеримском городе, известном как Помпеи Востока
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 08:00
28 июн в 08:00
от €400 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Амману в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Амману в июне 2025
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