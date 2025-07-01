Индивидуальная
до 10 чел.
В заповедник Аль-Муджиб из Аммана
Погулять среди скальных пейзажей и водопадов
Начало: От вашего отеля
«Эта прогулка не требует особой выносливости и смелости, но вы всё равно почувствуете себя настоящим покорителем природы Иордании»
1 июл в 08:00
2 июл в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Из Аммана - к святым местам: Иордан, Небо, Мадаба
Посетите ключевые места христианства: реку Иордан, гору Небо и мозаичный город Мадаба. Откройте для себя историю и красоту этих святых мест
Начало: От вашего отеля
«Гора Небо возвышается на 817 метров и считается местом, где Моисей увидел Землю Обетованную»
Завтра в 08:30
1 июл в 08:30
от €96 за человека
Индивидуальная
В Джераш и замок Аджлун - из Аммана
Путешествие в прошлое: Джераш и замок Аджлун. Откройте для себя античные руины и средневековые крепости в окружении нетронутой природы
Начало: От вашего отеля
«По дороге обратно — сосновые леса, оливковые рощи, холмы и мельницы: 13 км² природного разнообразия, управляемого Королевским обществом охраны природы»
2 июл в 08:00
3 июл в 08:00
от €120 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Амману в категории «Природа и пейзажи»
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