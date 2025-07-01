Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Аммане на русском языке, цены от €96. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 3 часа Индивидуальная до 10 чел. В заповедник Аль-Муджиб из Аммана Погулять среди скальных пейзажей и водопадов Начало: От вашего отеля «Эта прогулка не требует особой выносливости и смелости, но вы всё равно почувствуете себя настоящим покорителем природы Иордании» €200 за всё до 10 чел. Пешая 4 часа Индивидуальная Из Аммана - к святым местам: Иордан, Небо, Мадаба Посетите ключевые места христианства: реку Иордан, гору Небо и мозаичный город Мадаба. Откройте для себя историю и красоту этих святых мест Начало: От вашего отеля «Гора Небо возвышается на 817 метров и считается местом, где Моисей увидел Землю Обетованную» от €96 за человека Пешая 4 часа Индивидуальная В Джераш и замок Аджлун - из Аммана Путешествие в прошлое: Джераш и замок Аджлун. Откройте для себя античные руины и средневековые крепости в окружении нетронутой природы Начало: От вашего отеля «По дороге обратно — сосновые леса, оливковые рощи, холмы и мельницы: 13 км² природного разнообразия, управляемого Королевским обществом охраны природы» от €120 за человека Другие экскурсии Аммана

Ответы на вопросы от путешественников по Амману в категории «Природа и пейзажи»

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