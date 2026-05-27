Посмотрите на Иорданию глазами паломника и путешественника. Вы побываете в Мадабе у мозаичной карты Святой Земли. Подниметесь на гору Небо, откуда, по преданию, Моисей увидел Землю обетованную. И завершите день отдыхом на Мёртвом море. В одном путешествии — библейская история, завораживающие виды и неспешный релакс.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:30 — встречаемся у вашего отеля в Аммане

По дороге поговорим об истории Иордании, её культуре и местах, которые мы посетим.

9:10 — окажемся в Мадабе

Это древний город мозаик. Вы посетите церковь Святого Георгия, увидите знаменитую карту Святой Земли 6 века и услышите её историю.

10:10 — поднимемся на гору Небо

С вершины открываются панорамы на Иорданскую долину и Мёртвое море. Вы узнаете, что символизировала эта вершина для библейских народов и как её воспринимают сегодня.

11:20 — приедем к Мёртвому морю

У вас будет свободное время для отдыха на оборудованном пляже с душевыми, раздевалками и кафе. Сможете искупаться, попробовать лечебные грязи или просто расслабиться у воды. По желанию — обед в ресторане.

Ещё вы узнаете:

как появилась мозаичная карта Святой Земли и почему её называют первым путеводителем

почему вода Мёртвого моря обладает такой плотностью и целебными свойствами

как Иордания стала перекрёстком культур и религий

Вечером — возвращение в Амман

Всё путешествие длится 8–9 ч — отдыхайте в своём темпе.

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле, детское кресло по запросу. В салоне для вас будет питьевая вода

На маршруте есть несложный подъём по склону — рассчитывайте свои силы

В Мёртвом море не рекомендуется купаться маленьким детям и людям с чувствительной кожей

Возьмите с собой купальные принадлежности

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы: