Посмотрите на Иорданию глазами паломника и путешественника. Вы побываете в Мадабе у мозаичной карты Святой Земли. Подниметесь на гору Небо, откуда, по преданию, Моисей увидел Землю обетованную. И завершите день отдыхом на Мёртвом море. В одном путешествии — библейская история, завораживающие виды и неспешный релакс.
Описание экскурсии
8:30 — встречаемся у вашего отеля в Аммане
По дороге поговорим об истории Иордании, её культуре и местах, которые мы посетим.
9:10 — окажемся в Мадабе
Это древний город мозаик. Вы посетите церковь Святого Георгия, увидите знаменитую карту Святой Земли 6 века и услышите её историю.
10:10 — поднимемся на гору Небо
С вершины открываются панорамы на Иорданскую долину и Мёртвое море. Вы узнаете, что символизировала эта вершина для библейских народов и как её воспринимают сегодня.
11:20 — приедем к Мёртвому морю
У вас будет свободное время для отдыха на оборудованном пляже с душевыми, раздевалками и кафе. Сможете искупаться, попробовать лечебные грязи или просто расслабиться у воды. По желанию — обед в ресторане.
Ещё вы узнаете:
- как появилась мозаичная карта Святой Земли и почему её называют первым путеводителем
- почему вода Мёртвого моря обладает такой плотностью и целебными свойствами
- как Иордания стала перекрёстком культур и религий
Вечером — возвращение в Амман
Всё путешествие длится 8–9 ч — отдыхайте в своём темпе.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле, детское кресло по запросу. В салоне для вас будет питьевая вода
- На маршруте есть несложный подъём по склону — рассчитывайте свои силы
- В Мёртвом море не рекомендуется купаться маленьким детям и людям с чувствительной кожей
- Возьмите с собой купальные принадлежности
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
- вход в церковь Святого Георгия — ~$5 за чел.
- вход на смотровую площадку горы Небо — ~$5 за чел.
- обед — от $10 за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — Организатор в Аммане
Мы — лицензированная туристическая компания в Аммане, работаем с 1999 года. Встречаем гостей со всего мира и организуем путешествия любого формата: от индивидуальных экскурсий и VIP-программ до групповых туров и
