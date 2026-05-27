Перенесёмся сразу в две эпохи. Пройдём по улицам древнего Джераша, где колоннады, храмы и театры до сих пор рассказывают о жизни Римской империи. А в замке Аджлун 12 века поговорим о том, как крепость защищала регион от крестоносцев, и полюбуемся изумрудными холмами и лесами со смотровых площадок.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Аммана. По пути вы познакомитесь с историей Иордании, её римским наследием и эпохой Саладина, легендарного мусульманского полководца 12 века

9:00–12:00 — Джераш — один из самых хорошо сохранившихся римских городов за пределами Италии. Гид расскажет о его устройстве и повседневной жизни

Вы увидите:

триумфальную арку Адриана — парадный вход в древний город

ипподром — место гонок колесниц

Овальную площадь (форум) — сердце города, окружённое колоннами

Кардинальную улицу (Кардо) с оригинальной каменной мостовой

храмы Зевса и Артемиды — религиозные центры с панорамными видами

Южный театр с уникальной акустикой

12:30–13:30 — обед (по желанию). Остановимся в ресторане с видом на холмы: можно попробовать традиционные блюда иорданской кухни

14:00–15:30 — замок Аджлун. Осмотрим залы, башни и внутренние дворы крепости времён Саладина. Вы узнаете, как сооружение защищало регион от крестоносцев, и подниметесь на смотровые площадки

15:30–16:00 — панорамные остановки. Задержимся на обзорных точках, чтобы полюбоваться природой региона Аджлун

17:00 — возвращение в Амман

Вы узнаете:

как менялась жизнь в античной и средневековой Иордании

как «читать» руины и понимать, где проходили праздники и как был устроен город

кто, с кем и за что сражался в эпоху крестоносцев

что не вся страна — пустыня: увидите холмы и леса в её северной части

Организационные детали