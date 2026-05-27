Запад и Восток: узнать, как формировалась история Иордании в античный период и Средние века
Перенесёмся сразу в две эпохи.
Пройдём по улицам древнего Джераша, где колоннады, храмы и театры до сих пор рассказывают о жизни Римской империи.
А в замке Аджлун 12 века поговорим о том, как крепость защищала регион от крестоносцев, и полюбуемся изумрудными холмами и лесами со смотровых площадок.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Аммана. По пути вы познакомитесь с историей Иордании, её римским наследием и эпохой Саладина, легендарного мусульманского полководца 12 века 9:00–12:00 — Джераш — один из самых хорошо сохранившихся римских городов за пределами Италии. Гид расскажет о его устройстве и повседневной жизни
Вы увидите:
триумфальную арку Адриана — парадный вход в древний город
ипподром — место гонок колесниц
Овальную площадь (форум) — сердце города, окружённое колоннами
Кардинальную улицу (Кардо) с оригинальной каменной мостовой
храмы Зевса и Артемиды — религиозные центры с панорамными видами
Южный театр с уникальной акустикой
12:30–13:30 — обед (по желанию). Остановимся в ресторане с видом на холмы: можно попробовать традиционные блюда иорданской кухни 14:00–15:30 — замок Аджлун. Осмотрим залы, башни и внутренние дворы крепости времён Саладина. Вы узнаете, как сооружение защищало регион от крестоносцев, и подниметесь на смотровые площадки 15:30–16:00 — панорамные остановки. Задержимся на обзорных точках, чтобы полюбоваться природой региона Аджлун 17:00 — возвращение в Амман
Вы узнаете:
как менялась жизнь в античной и средневековой Иордании
как «читать» руины и понимать, где проходили праздники и как был устроен город
кто, с кем и за что сражался в эпоху крестоносцев
что не вся страна — пустыня: увидите холмы и леса в её северной части
Организационные детали
Поедем на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне в зависимости от количества участников
Дополнительные расходы: билет в Джераш — $15 с чел., билет в замок Аджлун — $5 с чел., обед (по желанию) — около $15 с чел.
Программа предполагает умеренную физическую нагрузку: прогулки по руинам и подъёмы в замке
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — Организатор в Аммане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы — лицензированная туристическая компания в Аммане, работаем с 1999 года. Встречаем гостей со всего мира и организуем путешествия любого формата: от индивидуальных экскурсий и VIP-программ до групповых туров и читать дальшеуменьшить
паломничеств.
Наши преимущества:
— глубокое знание страны и региональной специфики
— русскоязычная, англоязычная и арабоязычная команда
— прямые контракты с отелями, транспортными компаниями и гидами
— внимание к каждой детали и гибкий подход к вашим пожеланиям
Входит в следующие категории Аммана
Похожие экскурсии на «Из Аммана в город Джераш и замок Аджлун»