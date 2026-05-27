Из Аммана в город Джераш и замок Аджлун

Запад и Восток: узнать, как формировалась история Иордании в античный период и Средние века
Перенесёмся сразу в две эпохи.

Пройдём по улицам древнего Джераша, где колоннады, храмы и театры до сих пор рассказывают о жизни Римской империи.

А в замке Аджлун 12 века поговорим о том, как крепость защищала регион от крестоносцев, и полюбуемся изумрудными холмами и лесами со смотровых площадок.
Описание экскурсии

8:00 — выезд из Аммана. По пути вы познакомитесь с историей Иордании, её римским наследием и эпохой Саладина, легендарного мусульманского полководца 12 века
9:00–12:00 — Джераш — один из самых хорошо сохранившихся римских городов за пределами Италии. Гид расскажет о его устройстве и повседневной жизни

Вы увидите:

  • триумфальную арку Адриана — парадный вход в древний город
  • ипподром — место гонок колесниц
  • Овальную площадь (форум) — сердце города, окружённое колоннами
  • Кардинальную улицу (Кардо) с оригинальной каменной мостовой
  • храмы Зевса и Артемиды — религиозные центры с панорамными видами
  • Южный театр с уникальной акустикой

12:30–13:30 — обед (по желанию). Остановимся в ресторане с видом на холмы: можно попробовать традиционные блюда иорданской кухни
14:00–15:30 — замок Аджлун. Осмотрим залы, башни и внутренние дворы крепости времён Саладина. Вы узнаете, как сооружение защищало регион от крестоносцев, и подниметесь на смотровые площадки
15:30–16:00 — панорамные остановки. Задержимся на обзорных точках, чтобы полюбоваться природой региона Аджлун
17:00 — возвращение в Амман

Вы узнаете:

  • как менялась жизнь в античной и средневековой Иордании
  • как «читать» руины и понимать, где проходили праздники и как был устроен город
  • кто, с кем и за что сражался в эпоху крестоносцев
  • что не вся страна — пустыня: увидите холмы и леса в её северной части

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне в зависимости от количества участников
  • Дополнительные расходы: билет в Джераш — $15 с чел., билет в замок Аджлун — $5 с чел., обед (по желанию) — около $15 с чел.
  • Программа предполагает умеренную физическую нагрузку: прогулки по руинам и подъёмы в замке
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — Организатор в Аммане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы — лицензированная туристическая компания в Аммане, работаем с 1999 года. Встречаем гостей со всего мира и организуем путешествия любого формата: от индивидуальных экскурсий и VIP-программ до групповых туров и
паломничеств. Наши преимущества: — глубокое знание страны и региональной специфики — русскоязычная, англоязычная и арабоязычная команда — прямые контракты с отелями, транспортными компаниями и гидами — внимание к каждой детали и гибкий подход к вашим пожеланиям

