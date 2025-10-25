Индивидуальная
Пригородные замки Дублина
Увлекательное путешествие по замкам Малахайд, Сордс и Хоут, где история Ирландии оживает на ваших глазах. Присоединяйтесь к нам
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€350 за человека
Индивидуальная
Восточное побережье Ирландии: от замка Ардгилиан до Карлингфорда
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по восточному побережью Ирландии. Вас ждут величественные замки, живописные пейзажи и аутентичные ирландские городки
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€450 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по джойсовскому Дублину: «Улисс» и его тайны
Пройдите по маршруту Леопольда Блума и узнайте, как Дублин стал неотъемлемой частью романа «Улисс». Откройте для себя город глазами Джеймса Джойса
Начало: У ворот Garden of Remembrance
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€174 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман25 октября 2025Юнона прекрасный гид. За 3 часа успела не только погрузить нас в мир Улисса, но и рассказала массу интересного об
- ЕЕкатерина15 июня 2025Недавно я отправила мужа и дочь на экскурсию, и могу с уверенностью сказать, что это был отличный выбор. Экскурсовод Юнона
- ММарина5 июня 2024Гид фантастическая рассказчица! Прекрасно владеет материалом! Просто БРАВО!!!
