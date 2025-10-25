читать дальше

оказалась настоящим профессионалом. Она быстро нашла общий язык с моей дочерью-подростком и смогла заинтересовать и увлечь обоих участников экскурсии.



Юнона не только глубоко погрузила их в историю местности, но и поделилась интересными фактами о местном колорите, что сделало экскурсию особенно живой и запоминающейся. Ее рассказ был наполнен страстью и энергией, что позволило слушателям полностью погрузиться в атмосферу.



Я настоятельно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о местной культуре и истории. Юнона — отличный гид, который умеет увлечь и передать свои знания. Это был незабываемый опыт для моей семьи!