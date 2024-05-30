Выездные экскурсии из Дублина

Найдено 4 экскурсии в категории «Выездные» в Дублине на русском языке, цены от €174. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пригородные замки Дублина
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Пригородные замки Дублина
Средневековые сооружения, легенды о привидениях и самые яркие страницы истории Ирландии
20 июня в 09:00
26 июня в 09:00
270 за человека
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
Путешествие в красивейший парк Ирландии и раннехристианскую обитель Святого Кевина
20 июня в 09:00
26 июня в 09:00
300 за человека
Путешествие по восточному побережью Ирландии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Путешествие по восточному побережью Ирландии
Посетить замок Ардгилиан, прогуляться по уютному Карлингфорду и влюбиться в ирландские пейзажи
20 июня в 09:00
21 июня в 12:00
350 за человека
Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии
Побывать в любимом месте дублинцев, насладиться видами залива и погрузиться в историю городка
Начало: На набережной Дан Лири
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
174 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandra
    30 мая 2024
    Путешествие по восточному побережью Ирландии
    Остались очень довольны экскурсией. было очень интересно. увидели прекрасные пейзажи.
  • Ю
    Юлия
    28 марта 2024
    Пригородные замки Дублина
    👍👍👍
  • С
    Сергей
    27 марта 2024
    Путешествие по восточному побережью Ирландии
    Всё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный и сытный обед. 8 -ми
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    часов не хватает. В каждом из тех мест, что посетили, хочется провести весь день. Владимир интересный рассказчик, так что время пролетело незаметно и узнали много интересного из истории Ирландии

    Всё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный иВсё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный иВсё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный иВсё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный иВсё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный иВсё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный иВсё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный и
  • Н
    Надежда
    6 марта 2024
    Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
    Все очень понравилось!. Владимир - внимательный, пунктуальный человек. Интересна и позновательна экскурсия! Хорошо знает историю Ирландии. Большое спасибо!
  • Э
    Эвелина
    2 декабря 2023
    Пригородные замки Дублина
    Отличная экскурсия, понравилось всей семье! Было много интересной информации и потрясающие виды: замки, парки, природа! Спасибо, Владимир!
  • В
    Вероника
    25 августа 2023
    Пригородные замки Дублина
    Нам все понравилось. Спасибо!
  • А
    Александр
    14 мая 2022
    Путешествие по восточному побережью Ирландии
    Экскурсия очень понравилась, маршрут был интересный. Кроме того, Владимир много рассказал о стране и ее истории и ответил на все мои вопросы. Я доволен.
  • Н
    Наталья
    5 мая 2019
    Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
    Добрый день!!! Хотим выразить благодарность Владимиру за замечательную экскурсию!! Мы провели незабываемый день!!! Владимир познакомил нас с пригородами Дублина, дал
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    информацию о жизни в стране изнутри, а что стоит наш гастрономический опыт!!! Владимир, еще раз спасибо!!! Если вы еще сомневаетесь, то настоятельно рекомендуем Владимира в качестве гида и проводника по знакомству с Ирландией. Очень жалеем, что не взяли несколько экскурсий!

  • П
    Полина
    8 февраля 2019
    Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
    Добрый день всем! Экскурсия очень понравилась! Владимир -прекрасно владеет материалом и знаете, он хочет поделиться Ирландией, сделать так, чтобы вы
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    ее полюбили:) Мы любим природу, поэтому сады, водопад, горы, монастырское поселение - все очень красивое и рады были, что смогли увидеть. Еще для нас важно было, что недалеко от Дублина ехать. ps. ресторанчик около Глендалока с литературной комнатой - супер!:) Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Дублину в категории «Выездные»

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  4. Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии
Сколько стоит экскурсия по Дублину в июне 2024
Сейчас в Дублине в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 174 до 350. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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