Нескучные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Дублине на русском языке, цены от €174. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Пригородные замки Дублина
На машине
8 часов
37 отзывов
Индивидуальная
Пригородные замки Дублина
Увлекательное путешествие по замкам Малахайд, Сордс и Хоут, где история Ирландии оживает на ваших глазах. Присоединяйтесь к нам
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€350 за человека
Путешествие по восточному побережью Ирландии
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
Восточное побережье Ирландии: от замка Ардгилиан до Карлингфорда
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по восточному побережью Ирландии. Вас ждут величественные замки, живописные пейзажи и аутентичные ирландские городки
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€450 за человека
По закоулкам Темпл Бара
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по главным местам Дублина и его истории
Погрузитесь в атмосферу Дублина, исследуя его исторические уголки и знаменитые пабы в районе Темпл Бар. Узнайте больше о культуре и традициях Ирландии
Начало: Saint Stephens Green
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€320 за всё до 4 чел.
По следам романа «Улисс»
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по джойсовскому Дублину: «Улисс» и его тайны
Пройдите по маршруту Леопольда Блума и узнайте, как Дублин стал неотъемлемой частью романа «Улисс». Откройте для себя город глазами Джеймса Джойса
Начало: У ворот Garden of Remembrance
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€174 за всё до 6 чел.

  • Р
    Роман
    25 октября 2025
    По следам романа «Улисс»
    Юнона прекрасный гид. За 3 часа успела не только погрузить нас в мир Улисса, но и рассказала массу интересного об
    истории Дублина. Экскурсия и маршрут выстроен для всех - и для тех, кто знает книгу хорошо и для людей, которые, возможно, слышат о Джойсе впервые. Большое спасибо и привет от Виктории, которая не успела попрощаться.

  • Е
    Екатерина
    15 июня 2025
    По следам романа «Улисс»
    Недавно я отправила мужа и дочь на экскурсию, и могу с уверенностью сказать, что это был отличный выбор. Экскурсовод Юнона
    оказалась настоящим профессионалом. Она быстро нашла общий язык с моей дочерью-подростком и смогла заинтересовать и увлечь обоих участников экскурсии.

    Юнона не только глубоко погрузила их в историю местности, но и поделилась интересными фактами о местном колорите, что сделало экскурсию особенно живой и запоминающейся. Ее рассказ был наполнен страстью и энергией, что позволило слушателям полностью погрузиться в атмосферу.

    Я настоятельно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о местной культуре и истории. Юнона — отличный гид, который умеет увлечь и передать свои знания. Это был незабываемый опыт для моей семьи!

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    По следам романа «Улисс»
    Гид фантастическая рассказчица! Прекрасно владеет материалом! Просто БРАВО!!!

