Пригородные замки Дублина
Увлекательное путешествие по замкам Малахайд, Сордс и Хоут, где история Ирландии оживает на ваших глазах. Присоединяйтесь к нам
«Вы услышите связанную с замком увлекательную, но правдивую историю, главное действующее лицо которой — предводительница ирландских пиратов Грейс О’Молли»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€350 за человека
Прогулка по главным местам Дублина и его истории
Погрузитесь в атмосферу Дублина, исследуя его исторические уголки и знаменитые пабы в районе Темпл Бар. Узнайте больше о культуре и традициях Ирландии
Начало: Saint Stephens Green
«Ирландцы – народ веселый и радушный, и их национальный характер отлично отражен в районе Темпл Бар, куда мы отправимся для первого знакомства с Дублином»
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по джойсовскому Дублину: «Улисс» и его тайны
Пройдите по маршруту Леопольда Блума и узнайте, как Дублин стал неотъемлемой частью романа «Улисс». Откройте для себя город глазами Джеймса Джойса
Начало: У ворот Garden of Remembrance
«Я всё разложу перед вами по полочкам и, возможно, вдохновлю на знакомство с произведениями Джойса в будущем»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€174 за всё до 6 чел.
- ЖЖанна26 октября 2025Владимир- очень внимательный, глубокий, интересный гид с богатыми знаниями истории Ирландии. Прекрасно составленная, тщательно продуманная программа, выверенная по времени, замечательно организована. Получился яркий, красивый, насыщенный, интересный день! Спасибо огромное!
- ААнна11 сентября 2025Очень грамотно, профессионально и качественно рассказано. Всем советую! Гид был топ! + помог купить билеты на ирландские танцы!
- ЛЛюбовь9 августа 2025Андрей представил ясную картину истории Ирландии и Дублина ориентируясь на нашу способность воспринимать материал и наши интересы. 🧐📚🇮🇪 Расслабленная и комфортная атмосфера при общении. 😊🗣️😉
- ММая21 июня 2024Спасибо Владимиру за экскурсию. Было очень интересно.
- ЮЮлия28 марта 2024👍👍👍
- ЭЭвелина2 декабря 2023Отличная экскурсия, понравилось всей семье! Было много интересной информации и потрясающие виды: замки, парки, природа! Спасибо, Владимир!
- ИИлья10 сентября 2023Отличная экскурсия в первый раз познакомиться с центром Дублина
- TTal5 сентября 2023Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование искурси, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо большое Андрей, мы очень в восторге от видов и информации об Темпл Бара!
- ККсения5 сентября 2023Отличная прогулка! Насыщено и при этом совсем не утомительно; много нового и интересного; очень приятный город и прекрасный гид! Спасибо!
- ВВероника25 августа 2023Нам все понравилось.
Спасибо!
- ААлексей19 августа 2023Очень информационно наполненная экскурсия. Весь центр города. Идеально для полного ознакомления с Дублином. Официальный и неофициальный Дублин. Всем рекомендую.
- ААнна25 июля 2023Владимир отличный гид, имеет очень багаж знаний в истории Ирландии. Нам очень понравилась экскурсия, все было хорошо организовано. Помимо замков,
- ННаталия13 июня 2023Экскурсия была очень содержательная. Андрей прошел с нами по главным достопримечательностям города, познакомил нас с прошлым и настоящим страны и города, ответил на все интересующие нас вопросы, подсказал, куда пойти, что посмотреть. Очень советую 😊
- JJekaterina11 мая 2023Прекрасно проведенный день на экскурсии по пригородным замкам Дублина. Спасибо!
- ИИрина12 апреля 2023Спасибо Владимиру за интересную экскурсию и доброжелательную атмосферу. Все было очень здорово организовано.
- ММихаил23 марта 2023Отличная экскурсия. Рекомендую
- OOlga17 февраля 2023Огромное спасибо Владимиру за содержательную экскурсию по пригородным замкам Дублина. Владимир отличный гид, рассказывает понятно и увлекательно, с вдохновением!!! Экскурсия
- ЛЛюдмила17 марта 2020У нас была замечательная экскурсия!!! Много познавательного узнали об Ирландии!!! Масса приятных впечатлений!!! Ещё раз хотим поблагодарить нашего гида Владимира за такую хорошую экскурсию!!!!
- ВВадим17 марта 2020Люди, которые ожидают только позитивных эмоций должны быть готовы к непрогнозируемым вариантам погоды. Уверены, что гид Владимир способен максимально нивелировать этот единственный недостаток. В таком сопровождении однозначно стоит попробовать!
- ААлександр30 января 2020Владимир, Благодарен за беседу
Сколько стоит экскурсия по Дублину в декабре 2025
Сейчас в Дублине в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 174 до 350. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Изучение достопримечательностей города Дублина нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Дублине много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Ирландии на русском языке