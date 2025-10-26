Мои заказы

Обзорные и познавательные экскурсии Дублина

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Дублине на русском языке, цены от €174. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Пригородные замки Дублина
На машине
8 часов
37 отзывов
Индивидуальная
Пригородные замки Дублина
Увлекательное путешествие по замкам Малахайд, Сордс и Хоут, где история Ирландии оживает на ваших глазах. Присоединяйтесь к нам
«Вы услышите связанную с замком увлекательную, но правдивую историю, главное действующее лицо которой — предводительница ирландских пиратов Грейс О’Молли»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€350 за человека
По закоулкам Темпл Бара
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по главным местам Дублина и его истории
Погрузитесь в атмосферу Дублина, исследуя его исторические уголки и знаменитые пабы в районе Темпл Бар. Узнайте больше о культуре и традициях Ирландии
Начало: Saint Stephens Green
«Ирландцы – народ веселый и радушный, и их национальный характер отлично отражен в районе Темпл Бар, куда мы отправимся для первого знакомства с Дублином»
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€320 за всё до 4 чел.
По следам романа «Улисс»
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по джойсовскому Дублину: «Улисс» и его тайны
Пройдите по маршруту Леопольда Блума и узнайте, как Дублин стал неотъемлемой частью романа «Улисс». Откройте для себя город глазами Джеймса Джойса
Начало: У ворот Garden of Remembrance
«Я всё разложу перед вами по полочкам и, возможно, вдохновлю на знакомство с произведениями Джойса в будущем»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€174 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    26 октября 2025
    Пригородные замки Дублина
    Владимир- очень внимательный, глубокий, интересный гид с богатыми знаниями истории Ирландии. Прекрасно составленная, тщательно продуманная программа, выверенная по времени, замечательно организована. Получился яркий, красивый, насыщенный, интересный день! Спасибо огромное!
    Владимир- очень внимательный, глубокий, интересный гид с богатыми знаниями истории Ирландии. Прекрасно составленная, тщательно продуманная программаВладимир- очень внимательный, глубокий, интересный гид с богатыми знаниями истории Ирландии. Прекрасно составленная, тщательно продуманная программаВладимир- очень внимательный, глубокий, интересный гид с богатыми знаниями истории Ирландии. Прекрасно составленная, тщательно продуманная программаВладимир- очень внимательный, глубокий, интересный гид с богатыми знаниями истории Ирландии. Прекрасно составленная, тщательно продуманная программаВладимир- очень внимательный, глубокий, интересный гид с богатыми знаниями истории Ирландии. Прекрасно составленная, тщательно продуманная программаВладимир- очень внимательный, глубокий, интересный гид с богатыми знаниями истории Ирландии. Прекрасно составленная, тщательно продуманная программаВладимир- очень внимательный, глубокий, интересный гид с богатыми знаниями истории Ирландии. Прекрасно составленная, тщательно продуманная программа
  • А
    Анна
    11 сентября 2025
    По закоулкам Темпл Бара
    Очень грамотно, профессионально и качественно рассказано. Всем советую! Гид был топ! + помог купить билеты на ирландские танцы!
  • Л
    Любовь
    9 августа 2025
    По закоулкам Темпл Бара
    Андрей представил ясную картину истории Ирландии и Дублина ориентируясь на нашу способность воспринимать материал и наши интересы. 🧐📚🇮🇪 Расслабленная и комфортная атмосфера при общении. 😊🗣️😉
  • М
    Мая
    21 июня 2024
    Пригородные замки Дублина
    Спасибо Владимиру за экскурсию. Было очень интересно.
    Спасибо Владимиру за экскурсию. Было очень интересноСпасибо Владимиру за экскурсию. Было очень интересноСпасибо Владимиру за экскурсию. Было очень интересноСпасибо Владимиру за экскурсию. Было очень интересноСпасибо Владимиру за экскурсию. Было очень интересно
  • Ю
    Юлия
    28 марта 2024
    Пригородные замки Дублина
    👍👍👍
    👍👍👍
  • Э
    Эвелина
    2 декабря 2023
    Пригородные замки Дублина
    Отличная экскурсия, понравилось всей семье! Было много интересной информации и потрясающие виды: замки, парки, природа! Спасибо, Владимир!
  • И
    Илья
    10 сентября 2023
    По закоулкам Темпл Бара
    Отличная экскурсия в первый раз познакомиться с центром Дублина
  • T
    Tal
    5 сентября 2023
    По закоулкам Темпл Бара
    Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование искурси, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо большое Андрей, мы очень в восторге от видов и информации об Темпл Бара!
    Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование искурси, чтобы всем было интересно и комфортно. СпасибоВеликолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование искурси, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо
  • К
    Ксения
    5 сентября 2023
    По закоулкам Темпл Бара
    Отличная прогулка! Насыщено и при этом совсем не утомительно; много нового и интересного; очень приятный город и прекрасный гид! Спасибо!
  • В
    Вероника
    25 августа 2023
    Пригородные замки Дублина
    Нам все понравилось.
    Спасибо!
  • А
    Алексей
    19 августа 2023
    По закоулкам Темпл Бара
    Очень информационно наполненная экскурсия. Весь центр города. Идеально для полного ознакомления с Дублином. Официальный и неофициальный Дублин. Всем рекомендую.
  • А
    Анна
    25 июля 2023
    Пригородные замки Дублина
    Владимир отличный гид, имеет очень багаж знаний в истории Ирландии. Нам очень понравилась экскурсия, все было хорошо организовано. Помимо замков,
    читать дальше

    по которым у нас была экскурсия, мы узнали очень много об истории страны и жизни местных жителей. Передвижение на машине очень комфортно. У Владимира есть несколько маршрутов по Ирландии и хочется выбрать все) он нам очень помог рекомендациями с нашим дальнейшим самостоятельным пребыванием в Ирландии, дал очень хорошие рекомендации. Рекомендую всем!

  • Н
    Наталия
    13 июня 2023
    По закоулкам Темпл Бара
    Экскурсия была очень содержательная. Андрей прошел с нами по главным достопримечательностям города, познакомил нас с прошлым и настоящим страны и города, ответил на все интересующие нас вопросы, подсказал, куда пойти, что посмотреть. Очень советую 😊
  • J
    Jekaterina
    11 мая 2023
    Пригородные замки Дублина
    Прекрасно проведенный день на экскурсии по пригородным замкам Дублина. Спасибо!
  • И
    Ирина
    12 апреля 2023
    Пригородные замки Дублина
    Спасибо Владимиру за интересную экскурсию и доброжелательную атмосферу. Все было очень здорово организовано.
    Спасибо Владимиру за интересную экскурсию и доброжелательную атмосферу. Все было очень здорово организованоСпасибо Владимиру за интересную экскурсию и доброжелательную атмосферу. Все было очень здорово организованоСпасибо Владимиру за интересную экскурсию и доброжелательную атмосферу. Все было очень здорово организованоСпасибо Владимиру за интересную экскурсию и доброжелательную атмосферу. Все было очень здорово организовано
  • М
    Михаил
    23 марта 2023
    По закоулкам Темпл Бара
    Отличная экскурсия. Рекомендую
  • O
    Olga
    17 февраля 2023
    Пригородные замки Дублина
    Огромное спасибо Владимиру за содержательную экскурсию по пригородным замкам Дублина. Владимир отличный гид, рассказывает понятно и увлекательно, с вдохновением!!! Экскурсия
    читать дальше

    пролетела (Болле восьми часов) на одном дыхании, дети запомнили много исторических фактов, им было интересно и вкусно (спасибо за замечательный выбор паба и кафе замка). При возможности обратимся к Владимиру снова!!!

    Огромное спасибо Владимиру за содержательную экскурсию по пригородным замкам Дублина. Владимир отличный гид, рассказывает понятно и
  • Л
    Людмила
    17 марта 2020
    Пригородные замки Дублина
    У нас была замечательная экскурсия!!! Много познавательного узнали об Ирландии!!! Масса приятных впечатлений!!! Ещё раз хотим поблагодарить нашего гида Владимира за такую хорошую экскурсию!!!!
  • В
    Вадим
    17 марта 2020
    Пригородные замки Дублина
    Люди, которые ожидают только позитивных эмоций должны быть готовы к непрогнозируемым вариантам погоды. Уверены, что гид Владимир способен максимально нивелировать этот единственный недостаток. В таком сопровождении однозначно стоит попробовать!
  • А
    Александр
    30 января 2020
    Пригородные замки Дублина
    Владимир, Благодарен за беседу

Ответы на вопросы от путешественников по Дублину в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дублине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пригородные замки Дублина
  2. По закоулкам Темпл Бара
  3. По следам романа «Улисс»
Сколько стоит экскурсия по Дублину в декабре 2025
Сейчас в Дублине в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 174 до 350. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Изучение достопримечательностей города Дублина нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Дублине много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Ирландии на русском языке