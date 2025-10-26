Ж Жанна Пригородные замки Дублина Владимир- очень внимательный, глубокий, интересный гид с богатыми знаниями истории Ирландии. Прекрасно составленная, тщательно продуманная программа, выверенная по времени, замечательно организована. Получился яркий, красивый, насыщенный, интересный день! Спасибо огромное!

А Анна По закоулкам Темпл Бара Очень грамотно, профессионально и качественно рассказано. Всем советую! Гид был топ! + помог купить билеты на ирландские танцы!

Л Любовь По закоулкам Темпл Бара Андрей представил ясную картину истории Ирландии и Дублина ориентируясь на нашу способность воспринимать материал и наши интересы. 🧐📚🇮🇪 Расслабленная и комфортная атмосфера при общении. 😊🗣️😉

М Мая Пригородные замки Дублина Спасибо Владимиру за экскурсию. Было очень интересно.

Ю Юлия Пригородные замки Дублина 👍👍👍

Э Эвелина Пригородные замки Дублина Отличная экскурсия, понравилось всей семье! Было много интересной информации и потрясающие виды: замки, парки, природа! Спасибо, Владимир!

И Илья По закоулкам Темпл Бара Отличная экскурсия в первый раз познакомиться с центром Дублина

T Tal По закоулкам Темпл Бара Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование искурси, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо большое Андрей, мы очень в восторге от видов и информации об Темпл Бара!

К Ксения По закоулкам Темпл Бара Отличная прогулка! Насыщено и при этом совсем не утомительно; много нового и интересного; очень приятный город и прекрасный гид! Спасибо!

В Вероника Пригородные замки Дублина Нам все понравилось.

Спасибо!

А Алексей По закоулкам Темпл Бара Очень информационно наполненная экскурсия. Весь центр города. Идеально для полного ознакомления с Дублином. Официальный и неофициальный Дублин. Всем рекомендую.

А Анна Пригородные замки Дублина читать дальше по которым у нас была экскурсия, мы узнали очень много об истории страны и жизни местных жителей. Передвижение на машине очень комфортно. У Владимира есть несколько маршрутов по Ирландии и хочется выбрать все) он нам очень помог рекомендациями с нашим дальнейшим самостоятельным пребыванием в Ирландии, дал очень хорошие рекомендации. Рекомендую всем! Владимир отличный гид, имеет очень багаж знаний в истории Ирландии. Нам очень понравилась экскурсия, все было хорошо организовано. Помимо замков,

Н Наталия По закоулкам Темпл Бара Экскурсия была очень содержательная. Андрей прошел с нами по главным достопримечательностям города, познакомил нас с прошлым и настоящим страны и города, ответил на все интересующие нас вопросы, подсказал, куда пойти, что посмотреть. Очень советую 😊

J Jekaterina Пригородные замки Дублина Прекрасно проведенный день на экскурсии по пригородным замкам Дублина. Спасибо!

И Ирина Пригородные замки Дублина Спасибо Владимиру за интересную экскурсию и доброжелательную атмосферу. Все было очень здорово организовано.

М Михаил По закоулкам Темпл Бара Отличная экскурсия. Рекомендую

O Olga Пригородные замки Дублина читать дальше пролетела (Болле восьми часов) на одном дыхании, дети запомнили много исторических фактов, им было интересно и вкусно (спасибо за замечательный выбор паба и кафе замка). При возможности обратимся к Владимиру снова!!! Огромное спасибо Владимиру за содержательную экскурсию по пригородным замкам Дублина. Владимир отличный гид, рассказывает понятно и увлекательно, с вдохновением!!! Экскурсия

Л Людмила Пригородные замки Дублина У нас была замечательная экскурсия!!! Много познавательного узнали об Ирландии!!! Масса приятных впечатлений!!! Ещё раз хотим поблагодарить нашего гида Владимира за такую хорошую экскурсию!!!!

В Вадим Пригородные замки Дублина Люди, которые ожидают только позитивных эмоций должны быть готовы к непрогнозируемым вариантам погоды. Уверены, что гид Владимир способен максимально нивелировать этот единственный недостаток. В таком сопровождении однозначно стоит попробовать!