Вы посетите самый большой огороженный парк 🌳 Европы возрастом более 350 лет и площадью более 700 гектаров! Узнаете историю 📖 Фэникс парка, и, вероятно, сможете покормить диких оленей, которых здесь несколько сотен! В парке находится и 180-ти летний дублинский зоопарк, с почти натуральной средой обитания диких животных со всех континентов планеты. Здесь же мы увидим резиденцию президента Ирландии, резиденцию Посла США, 63-х метровый монумент Герцогу Велингтону, Папский Крест и Замок 🏰 Аштаун.

В Национальном Ботаническом Саду, которому более 200 лет, Вы сможете увидеть около 150 тысяч растений как в нескольких оранжереях, так и на открытом пространстве. В закрытых оранжереях Вы почувствуете себя как в настоящих тропиках, а за их пределами соприкоснётесь со всем разнообразием растительного мира на планете!

Не оставит Вас равнодушным и Парк Святого Стефана, награждённый уже три года подряд Зелёным Флагом. С парком связано и много исторических моментов ирландской истории, о которых Вы тоже узнаете.

Парк Святой Анны — это бывшая усадьба сына Артура Гиннса, с самым большим садом роз Ирландии, который не оставит Вас равнодушным!

Закончим мы нашу поездку на островном Биосферном Заповеднике, который находится под защитой ЮНЕСКО.