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Биосферный заповедник под защитой ЮНЕСКО и Парки Дублина

Владимир В.
Владимир В. – Гид из Дублина
Биосферный заповедник под защитой ЮНЕСКО и Парки Дублина
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Биосферный заповедник под защитой ЮНЕСКО и Парки Дублина
Биосферный заповедник под защитой ЮНЕСКО и Парки Дублина

Что вы увидите

  • Фэникс парк
  • Национальный Ботанический сад
  • Парк Святого Стефана
  • Парк Святой Анны
  • Биосферный заповедник
Вы посетите самый большой огороженный парк 🌳 Европы возрастом более 350 лет и площадью более 700 гектаров! Узнаете историю 📖 Фэникс парка, и, вероятно, сможете покормить диких оленей, которых здесь несколько сотен! В парке находится и 180-ти летний дублинский зоопарк, с почти натуральной средой обитания диких животных со всех континентов планеты. Здесь же мы увидим резиденцию президента Ирландии, резиденцию Посла США, 63-х метровый монумент Герцогу Велингтону, Папский Крест и Замок 🏰 Аштаун.
В Национальном Ботаническом Саду, которому более 200 лет, Вы сможете увидеть около 150 тысяч растений как в нескольких оранжереях, так и на открытом пространстве. В закрытых оранжереях Вы почувствуете себя как в настоящих тропиках, а за их пределами соприкоснётесь со всем разнообразием растительного мира на планете!
Не оставит Вас равнодушным и Парк Святого Стефана, награждённый уже три года подряд Зелёным Флагом. С парком связано и много исторических моментов ирландской истории, о которых Вы тоже узнаете.
Парк Святой Анны — это бывшая усадьба сына Артура Гиннса, с самым большим садом роз Ирландии, который не оставит Вас равнодушным!
Закончим мы нашу поездку на островном Биосферном Заповеднике, который находится под защитой ЮНЕСКО.
Что входит
  • Услуги гида и транспорт
Что не входит
  • Обед в пабе
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Биосферный заповедник под защитой ЮНЕСКО и Парки Дублина
Биосферный заповедник под защитой ЮНЕСКО и Парки Дублина
Биосферный заповедник под защитой ЮНЕСКО и Парки Дублина

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Владимир В.
Владимир В.
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