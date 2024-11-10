Обзорные и познавательные экскурсии Рейкьявика

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Рейкьявике на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Исследовать южный берег Исландии
На машине
12 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальная экскурсия по южному побережью Исландии
Однодневное путешествие по южному побережью Исландии: водопады, ледник Соульхеймажкютль, маяк Дирхоулаэй и Черный пляж. Незабываемые впечатления гарантированы
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от 600 за всё до 10 чел.
Весь Рейкьявик за один день
На машине
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Рейкьявик за один день: индивидуальная экскурсия
Увидите 75-метровую церковь Хадльгримскиркья, Альтинг и другие ключевые места столицы Исландии
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
500 за всё до 10 чел.
Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
На машине
3 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
Познакомиться с архитектурой, историей и культурной спецификой самой северной столицы
Начало: У вашего отеля
«Мы покажем вам главные достопримечательности и некоторые особенные локации»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00 и 23:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    10 ноября 2024
    Исследовать южный берег Исландии
    Прекрасная экскурсия, все очень понравилось, гиды профессионалы! Рекомендую
    Прекрасная экскурсия, все очень понравилось, гиды профессионалы!Прекрасная экскурсия, все очень понравилось, гиды профессионалы!Прекрасная экскурсия, все очень понравилось, гиды профессионалы!
  • К
    Константин
    2 сентября 2024
    Исследовать южный берег Исландии
    Нам нужен был вариант экскурсии, сочетающий осмотр достопримечательностей и доставку отдельно вылетающего ребенка в аэропорт. Михаил вместе с Анной подобрали
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    маршрут, с помощью которого мы все успели сделать. Нам также очень понравился ресторан, который Михаил забронировал нам на обед. И Михаил, и Анна - хорошие гиды и приятные собеседники.

  • М
    Маргарита
    23 июля 2024
    Исследовать южный берег Исландии
    Все прошло отлично, рекомендую Михаила. Индивидуальный подход, экскурсия понравилась.
  • Ю
    Юлия
    14 июля 2019
    Весь Рейкьявик за один день
    Михаил, отличный парень! Было весело комфортно и отлично. Всем рекомендую!!!
  • Е
    Елена
    12 ноября 2018
    Весь Рейкьявик за один день
    Михаил просто невероятный! Это лучшее путешествие, которое получилось благодаря ему!

Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рейкьявике
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Исследовать южный берег Исландии
  2. Весь Рейкьявик за один день
  3. Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
Какие места ещё посмотреть в Рейкьявике
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рейкьявику в феврале 2025
Сейчас в Рейкьявике в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 600. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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