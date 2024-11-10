10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальная экскурсия по южному побережью Исландии
Однодневное путешествие по южному побережью Исландии: водопады, ледник Соульхеймажкютль, маяк Дирхоулаэй и Черный пляж. Незабываемые впечатления гарантированы
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от €600 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Рейкьявик за один день: индивидуальная экскурсия
Увидите 75-метровую церковь Хадльгримскиркья, Альтинг и другие ключевые места столицы Исландии
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€500 за всё до 10 чел.
3 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
Познакомиться с архитектурой, историей и культурной спецификой самой северной столицы
Начало: У вашего отеля
«Мы покажем вам главные достопримечательности и некоторые особенные локации»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00 и 23:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил10 ноября 2024Прекрасная экскурсия, все очень понравилось, гиды профессионалы! Рекомендую
- ККонстантин2 сентября 2024Нам нужен был вариант экскурсии, сочетающий осмотр достопримечательностей и доставку отдельно вылетающего ребенка в аэропорт. Михаил вместе с Анной подобрали
- ММаргарита23 июля 2024Все прошло отлично, рекомендую Михаила. Индивидуальный подход, экскурсия понравилась.
- ЮЮлия14 июля 2019Михаил, отличный парень! Было весело комфортно и отлично. Всем рекомендую!!!
- ЕЕлена12 ноября 2018Михаил просто невероятный! Это лучшее путешествие, которое получилось благодаря ему!
Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Рейкьявику в феврале 2025
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