Т Татьяна Золотое кольцо Исландии Михаил- отличный гид, заботящийся о своих туристах, и хороший водитель. Мы делали с ним Золотое кольцо: многое узнали и посмотрели. Это было что-то невероятное! Понравилось очень, поэтому заказали у Михаила еще одну экскурсию на следующий день. Рекомендую.

В Вера Золотое кольцо Исландии Спасибо Мише за организацию и Антону за экскурсию. Было красиво, интересно и неутомительно, даже с 3летним ребенком. Четко организовано по времени, но с гибкостью, чтоб учесть наши сложности. С удовольствием бы провели еще пару дней там.

С Сергей Золотое кольцо Исландии Всё отлично. Михаил помогал по всем вопросам,коммуникабельный и дипломатичный. Обязательно ещё вернусь на его другие экскурсии.

С Светлана Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой читать дальше нам с организацией тура на лодке к китам, помог с выбором и бронью ресторана и даже завез в магазин купить Омега-3 из печени акулы:) Нам все очень понравилось. Наилучшие рекомендации! Провели отличный день с Мишей в окрестностях Рейкьявика. Михаил показал и рассказал много интересного. Время пролетело незаметно. Так же помог