Экскурсии выходного дня в Рейкьявике

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Рейкьявике на русском языке, цены от €380. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотое кольцо Исландии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
Золотое кольцо Исландии: Тингвелдир, гейзеры и водопад Гюдльфосс
Погрузитесь в мир исландской природы и истории на индивидуальной экскурсии по Золотому кольцу. Впечатляющие пейзажи и уникальные природные объекты ждут вас
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
от 440 за всё до 6 чел.
Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
Добро пожаловать на полуостров Рейкьянес! Вулканическое сердце Исландии, горячие источники, гейзеры и мост между континентами ждут вас
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
от 380 за всё до 6 чел.
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Захватывающая индивидуальная экскурсия по Золотому кольцу Исландии. Увидите водопад Гюдльфосс, национальный парк Тингведлир и гейзеры Хёйкадалюр
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
от 460 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Золотое кольцо Исландии
    Михаил- отличный гид, заботящийся о своих туристах, и хороший водитель. Мы делали с ним Золотое кольцо: многое узнали и посмотрели. Это было что-то невероятное! Понравилось очень, поэтому заказали у Михаила еще одну экскурсию на следующий день. Рекомендую.
  • В
    Вера
    22 мая 2024
    Золотое кольцо Исландии
    Спасибо Мише за организацию и Антону за экскурсию. Было красиво, интересно и неутомительно, даже с 3летним ребенком. Четко организовано по времени, но с гибкостью, чтоб учесть наши сложности. С удовольствием бы провели еще пару дней там.
    Спасибо Мише за организацию и Антону за экскурсию. Было красиво, интересно и неутомительно, даже с 3летнимСпасибо Мише за организацию и Антону за экскурсию. Было красиво, интересно и неутомительно, даже с 3летнимСпасибо Мише за организацию и Антону за экскурсию. Было красиво, интересно и неутомительно, даже с 3летнимСпасибо Мише за организацию и Антону за экскурсию. Было красиво, интересно и неутомительно, даже с 3летнимСпасибо Мише за организацию и Антону за экскурсию. Было красиво, интересно и неутомительно, даже с 3летним
  • С
    Сергей
    7 апреля 2024
    Золотое кольцо Исландии
    Всё отлично. Михаил помогал по всем вопросам,коммуникабельный и дипломатичный. Обязательно ещё вернусь на его другие экскурсии.
  • С
    Светлана
    15 августа 2023
    Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
    Провели отличный день с Мишей в окрестностях Рейкьявика. Михаил показал и рассказал много интересного. Время пролетело незаметно. Так же помог
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    нам с организацией тура на лодке к китам, помог с выбором и бронью ресторана и даже завез в магазин купить Омега-3 из печени акулы:) Нам все очень понравилось. Наилучшие рекомендации!

  • Е
    Екатерина
    1 августа 2023
    Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
    Богдан отличный гид, много знает, рассказывает интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Рейкьявику в июле 2024
Сейчас в Рейкьявике в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 380 до 460. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Рейкьявике (Исландия 🇮🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 31 ⭐ отзыв, цены от €380. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Исландии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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