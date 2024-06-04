1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Золотое кольцо Исландии: Тингвелдир, гейзеры и водопад Гюдльфосс
Погрузитесь в мир исландской природы и истории на индивидуальной экскурсии по Золотому кольцу. Впечатляющие пейзажи и уникальные природные объекты ждут вас
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
от €440 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
Добро пожаловать на полуостров Рейкьянес! Вулканическое сердце Исландии, горячие источники, гейзеры и мост между континентами ждут вас
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
от €380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Захватывающая индивидуальная экскурсия по Золотому кольцу Исландии. Увидите водопад Гюдльфосс, национальный парк Тингведлир и гейзеры Хёйкадалюр
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
от €460 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 июня 2024Михаил- отличный гид, заботящийся о своих туристах, и хороший водитель. Мы делали с ним Золотое кольцо: многое узнали и посмотрели. Это было что-то невероятное! Понравилось очень, поэтому заказали у Михаила еще одну экскурсию на следующий день. Рекомендую.
- ВВера22 мая 2024Спасибо Мише за организацию и Антону за экскурсию. Было красиво, интересно и неутомительно, даже с 3летним ребенком. Четко организовано по времени, но с гибкостью, чтоб учесть наши сложности. С удовольствием бы провели еще пару дней там.
- ССергей7 апреля 2024Всё отлично. Михаил помогал по всем вопросам,коммуникабельный и дипломатичный. Обязательно ещё вернусь на его другие экскурсии.
- ССветлана15 августа 2023Провели отличный день с Мишей в окрестностях Рейкьявика. Михаил показал и рассказал много интересного. Время пролетело незаметно. Так же помог
- ЕЕкатерина1 августа 2023Богдан отличный гид, много знает, рассказывает интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Рейкьявику в июле 2024
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