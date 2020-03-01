Misha проводит ещё 3 экскурсии

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Исследовать фантастические ландшафты геотермальной столицы Исландии

Misha
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Misha – ваш гид
Добро пожаловать на полуостров Рейкьянес, где бьется вулканическое сердце Исландии.

Здесь перед вами предстанут горячие источники Крисювика, грязевые гейзеры Ганнухвера, лавовые поля, покрытые мхом, и разломы земной коры.

Приготовьтесь заглянуть в бассейн тролля и пройти по мосту между континентами!
От 280 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой

Что вас ожидает

Геотермальные чудеса Исландии
Наш путь пройдет через лавовые поля, покрытые серо-зеленым мхом, к активной вулканической зоне Крисювик. Здесь, у озера Клейварватн, на поверхность вырываются горячие грязевые источники, сливающиеся в термальную речку. Вы осмотрите космические ландшафты Крисювика, прогуливаясь по специальным деревянным дорожкам, и сделаете снимки этой красивой и опасной местности. А в Ганнухвере, который расположился в сердце Глобального геопарка Рейкьянса, встретитесь с самым большим глиняным гейзером Исландии и услышите легенду о злом духе, который был здесь пойман священником в ловушку. Наблюдать за потоками кипящей глины, выстреливающими из-под земли на несколько метров, мы будем с безопасного расстояния, ведь их температура достигает 300 градусов по Цельсию!

Бассейн троллей и птичьи базары
От стихии огня мы отправимся к стихии воды: дорога приведет вас к Бримкетилл — удивительно живописному природному бассейну, который волны Атлантики вырезали в мягкой лавовой породе. По легенде это место выбрали для купания сами исландские тролли. Купаться в Бримкетилл опасно из-за океанического прибоя — зато снимки получаются превосходные! После мы переместимся на пляж к памятнику исчезнувшей птице — белокрылой гагарке. На прибрежных скалах летом вы увидите гнездующиеся шумные колонии северной олуши, а иногда, если повезет, с берега можно увидеть спины китов, проплывающих недалеко от берега.

Мост между континентами
Добравшись до полуострова Рейкьянес, вы окажетесь на границе двух исполинских литосферных плит и сможете за пару минут прогуляться от Европы до Северной Америки. Вы оцените мощь здешних пейзажей, узнаете, как меняется форма Исландии каждый год из-за расхождения плит. И, конечно, пройдете по мосту, построенному над разломом земной коры и символизирующему связь между континентами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, в котором всегда есть питьевая вода и термос с чаем.
  • По пути мы сможем останавливаться в любых местах, которые вам понравятся (скажем, увидели вы лошадок или идеальный исландский пейзаж), чтобы полюбоваться и сделать фото. Я буду только за!
Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Misha
Misha
Более пяти лет опыта жизни в Исландии позволили мне создать свои авторские маршруты по стране! Опираясь на свой печальный опыт как туриста в стандартных автобусных обзорных экскурсиях, я сделал вывод, что именно нужно путешественнику в Исландии: во-первых, это комфортность передвижения, так как тур может длиться 12 часов. Во-вторых, меньше скучных историй и больше красивых мест. В третьих, важно найти общий язык: я успеваю это сделать за 40 минут во время дороги от аэропорта до Рейкявика, поэтому весь тур проходит с комфортом как для вас, так и для меня! Вся поездка проходит на комфортабельном личном автомобиле, где всегда есть питьевая вода и термос с чаем. Также по пути мы всегда можем остановиться на какой-либо локации, которая вам понравилась — я буду только «за»!
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Misha проводит ещё 3 экскурсии

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