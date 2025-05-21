Misha проводит ещё 3 экскурсии

Добро пожаловать на полуостров Рейкьянес! Вас ждут вулканы, горячие источники, гейзеры и мост между континентами. Незабываемое путешествие по Исландии
На полуострове Рейкьянес вы увидите горячие источники Крисювика, грязевые гейзеры Ганнухвера и лавовые поля, покрытые мхом. Прогуляетесь по мосту между континентами и посетите бассейн тролля Бримкетилл.
Это уникальная возможность заглянуть в сердце вулканической Исландии и насладиться ее природными чудесами. Вас ждет комфортабельная поездка с возможностью остановок для фотографий и отдыха
Лучшее время для посещения полуострова Рейкьянес - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, а вероятность дождей минимальна. В мае и сентябре также можно насладиться природой, но температура будет ниже, а ветер сильнее. Остальные месяцы характеризуются холодной и ветреной погодой, но для любителей зимних пейзажей и спокойствия это может стать уникальным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Крисювик
Ганнухвер
Бримкетилл
Мост между континентами
Описание экскурсии
Геотермальные чудеса Исландии
Наш путь пройдет через лавовые поля, покрытые серо-зеленым мхом, к активной вулканической зоне Крисювик. Здесь, у озера Клейварватн, на поверхность вырываются горячие грязевые источники, сливающиеся в термальную речку. Вы осмотрите космические ландшафты Крисювика, прогуливаясь по специальным деревянным дорожкам, и сделаете снимки этой красивой и опасной местности. А в Ганнухвере, который расположился в сердце Глобального геопарка Рейкьянса, встретитесь с самым большим глиняным гейзером Исландии и услышите легенду о злом духе, который был здесь пойман священником в ловушку. Наблюдать за потоками кипящей глины, выстреливающими из-под земли на несколько метров, мы будем с безопасного расстояния, ведь их температура достигает 300 градусов по Цельсию!
Бассейн троллей и птичьи базары
От стихии огня мы отправимся к стихии воды: дорога приведет вас к Бримкетилл — удивительно живописному природному бассейну, который волны Атлантики вырезали в мягкой лавовой породе. По легенде это место выбрали для купания сами исландские тролли. Купаться в Бримкетилл опасно из-за океанического прибоя — зато снимки получаются превосходные! После мы переместимся на пляж к памятнику исчезнувшей птице — белокрылой гагарке. На прибрежных скалах летом вы увидите гнездующиеся шумные колонии северной олуши, а иногда, если повезет, с берега можно увидеть спины китов, проплывающих недалеко от берега.
Мост между континентами
Добравшись до полуострова Рейкьянес, вы окажетесь на границе двух исполинских литосферных плит и сможете за пару минут прогуляться от Европы до Северной Америки. Вы оцените мощь здешних пейзажей, узнаете, как меняется форма Исландии каждый год из-за расхождения плит. И, конечно, пройдете по мосту, построенному над разломом земной коры и символизирующему связь между континентами.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, в котором всегда есть питьевая вода и термос с чаем
По пути мы сможем останавливаться в любых местах, которые вам понравятся (скажем, увидели вы лошадок или идеальный исландский пейзаж), чтобы полюбоваться и сделать фото. Я буду только за!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша — ваш гид в Рейкьявике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 552 туристов
Годы опыта жизни в Исландии позволили мне создать свои авторские маршруты по стране! Опираясь на свой печальный опыт как туриста в стандартных автобусных обзорных экскурсиях, я сделал вывод, что именно читать дальшеуменьшить
нужно путешественнику в Исландии: во-первых, это комфортность передвижения, так как тур может длиться 12 часов. Во-вторых, меньше скучных историй и больше красивых мест. В третьих, важно найти общий язык: я успеваю это сделать за 40 минут во время дороги от аэропорта до Рейкявика, поэтому весь тур проходит с комфортом как для вас, так и для меня!
Вся поездка проходит на комфортабельном личном автомобиле, где всегда есть питьевая вода и термос с чаем. Также по пути мы всегда можем остановиться на какой-либо локации, которая вам понравилась — я буду только «за»!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Iryna
Экскурсия на полуостров Рейкьянес - это вау! (как и вся Исландия и экскурсии с Михаилом) с первого до последнего момента:) Невероятные вулканические пейзажи, горячие источники, гейзеры и лавовые поля, покрытые мхом читать дальшеуменьшить
- всё это выглядит как кадры из фантастического фильма (хотя, в целом сама Исландия, каждый уголочек -это часть какого-то фильма, буквально)).
Все места такие фотогеничные и атмосферные! Переход по "мосту между континентами" стал символичным - почувствовать себя буквально между Евразией и Северной Америкой:)
Михаил - оооочень крутой Гид! без него экскурсия не была бы настолько увлекательной и динамичной), Он делился во время поездки различными интересными фактами об Исландии, и не только, не перегружая инфопотоком). Машина-поездка - всё организовано чётко и с заботой.
Советую эту экскурсию всем, кто хочет почувствовать душу Исландии: дикую, первозданную, с магией стихии. Идеальный баланс природы, легенд и лёгкой прогулки. Благодарю за этот опыт!
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К
Константин
В этот день Михаил был занят и меня сопровождала Оля. Всё прошло на высшем уровне. Впервые увидел извержение вулкана, как лава вылетает из жерла вулкана. Было интересно посмотреть. Всем рекомендую…
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С
Светлана
Провели отличный день с Мишей в окрестностях Рейкьявика. Михаил показал и рассказал много интересного. Время пролетело незаметно. Так же помог нам с организацией тура на лодке к китам, помог с выбором и бронью ресторана и даже завез в магазин купить Омега-3 из печени акулы:) Нам все очень понравилось. Наилучшие рекомендации!
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В
Виктор
Экскурсия прошла отлично. Увидели много интересного, Анна прекрасно излагает материал. Машина комфортабельная, нет усталости после поездки.
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Е
Екатерина
Богдан отличный гид, много знает, рассказывает интересно.
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