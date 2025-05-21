Misha проводит ещё 3 экскурсии

Лучшее время для посещения полуострова Рейкьянес - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, а вероятность дождей минимальна. В мае и сентябре также можно насладиться природой, но температура будет ниже, а ветер сильнее. Остальные месяцы характеризуются холодной и ветреной погодой, но для любителей зимних пейзажей и спокойствия это может стать уникальным опытом.

На полуострове Рейкьянес вы увидите горячие источники Крисювика, грязевые гейзеры Ганнухвера и лавовые поля, покрытые мхом. Прогуляетесь по мосту между континентами и посетите бассейн тролля Бримкетилл. Это уникальная возможность заглянуть в сердце вулканической Исландии и насладиться ее природными чудесами. Вас ждет комфортабельная поездка с возможностью остановок для фотографий и отдыха

Описание экскурсии

Геотермальные чудеса Исландии

Наш путь пройдет через лавовые поля, покрытые серо-зеленым мхом, к активной вулканической зоне Крисювик. Здесь, у озера Клейварватн, на поверхность вырываются горячие грязевые источники, сливающиеся в термальную речку. Вы осмотрите космические ландшафты Крисювика, прогуливаясь по специальным деревянным дорожкам, и сделаете снимки этой красивой и опасной местности. А в Ганнухвере, который расположился в сердце Глобального геопарка Рейкьянса, встретитесь с самым большим глиняным гейзером Исландии и услышите легенду о злом духе, который был здесь пойман священником в ловушку. Наблюдать за потоками кипящей глины, выстреливающими из-под земли на несколько метров, мы будем с безопасного расстояния, ведь их температура достигает 300 градусов по Цельсию!

Бассейн троллей и птичьи базары

От стихии огня мы отправимся к стихии воды: дорога приведет вас к Бримкетилл — удивительно живописному природному бассейну, который волны Атлантики вырезали в мягкой лавовой породе. По легенде это место выбрали для купания сами исландские тролли. Купаться в Бримкетилл опасно из-за океанического прибоя — зато снимки получаются превосходные! После мы переместимся на пляж к памятнику исчезнувшей птице — белокрылой гагарке. На прибрежных скалах летом вы увидите гнездующиеся шумные колонии северной олуши, а иногда, если повезет, с берега можно увидеть спины китов, проплывающих недалеко от берега.

Мост между континентами

Добравшись до полуострова Рейкьянес, вы окажетесь на границе двух исполинских литосферных плит и сможете за пару минут прогуляться от Европы до Северной Америки. Вы оцените мощь здешних пейзажей, узнаете, как меняется форма Исландии каждый год из-за расхождения плит. И, конечно, пройдете по мосту, построенному над разломом земной коры и символизирующему связь между континентами.

Организационные детали