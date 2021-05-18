Полезная информация о Рейкьявике
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Местное время в Рейкьявике
20:3543
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇸 Исландия
|Название города
|Рейкьявик
|По-английски
|Reykjavik
|Это столица
|Рейкьявик является столицей Исландии
|Население города
|118 918 чел.
|Аэропорты
|Кефлавик KEF, Рейкьявик (местный) RKV
|Часовой пояс
|Atlantic/Reykjavik
|Средняя высота
|37 м. от уровня моря
Где находится Рейкьявик на карте
Рейкьявик
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