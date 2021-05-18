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Полезная информация о Рейкьявике

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Местное время в Рейкьявике
20:3543
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇸 Исландия
Название городаРейкьявик
По-английскиReykjavik
Это столицаРейкьявик является столицей Исландии
Население города118 918 чел.
АэропортыКефлавик KEF, Рейкьявик (местный) RKV
Часовой поясAtlantic/Reykjavik
Средняя высота37 м. от уровня моря

Где находится Рейкьявик на карте

Рейкьявик фото города
Рейкьявик

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