Описание тура
Организационные детали
Рекомендованные перелёты (Iceland Air):*
Туда:
22 сентября. 14:00. Вылет из Парижа. Рейс FI-543
22 сентября. 15:35. Прибытие в Рейкьявик.
Обратно:
29 сентября. 10:30. Вылет из Рейкьявика. Рейс FI-546
29 сентября. 15:55. Прибытие в Париж
Перелёт в Париж подбираем индивидуально.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и 1 ужин-барбекю. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Микроавтобус Iveco 4х4 с англоговорящим водителем. В авто есть кондиционер и бутылка воды 0,5 л в день на человека.
Возраст участников. 12-70 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Тур с несложными пешими прогулками.
Виза. Требуется шенгенская виза. Оформляется и оплачивается самостоятельно.
Программа тура по дням
Прилёт, отдых в спа-центре и заселение в отель в Рейкьявике
По прилёте вас встретит гид, и мы отправимся в геотермальный спа-центр «Голубая лагуна». Вода здесь насыщена минералами и имеет мягкий аквамариновый оттенок. Затем переедем в Рейкьявик и заселимся в отель. Если вы прилетаете рано утром, мы организуем для вас обзорную экскурсию по столице.
Золотое кольцо Исландии, Долина гейзеров и нацпарк «Тингведлир»
Сегодня мы отправимся в путешествие по Золотому кольцу — классическому маршруту южной Исландии. Первая остановка — кратер Керид с бирюзовым озером и красными склонами.
Увидим водопад Гульфосс, а затем нас ждёт Долина гейзеров. Здесь мы понаблюдаем за кипящими источниками и фонтаном Строккур, который каждые несколько минут выбрасывает воду на высоту до 25 метров.
Финальной точкой станет национальный парк «Тингвеллир», где сходятся Североамериканская и Евразийская плиты. Мы увидим каньоны, лавовые поля и разлом Силфра, а также посетим Альтинг — место древнего парламента.
Вечером мы совершим переезд через Высокогорье.
Акюрейри: водопад Годафосс, вулканическая зона, каньон Асбирги и фьорд Эйяфьордур
Продолжим путь через Высокогорье и отправимся в Акюрейри, который называют северной столицей страны. Город расположен на берегу фьорда Эйяфьордур, самого длинного в стране. Здесь можно не только насладиться видами, но и понаблюдать за китами! Осмотрим окрестности Акюрейри: водопад Годафосс, озеро Миватн с псевдократерами, вулканическую зону Крафла и каньон Асбирги.
Район озера Миватн: водопад Годафосс, лавовое и геотермальные поля, китовое сафари
Проведём день в регионе озера Миватн. Увидим водопад Годафосс — один из самых красивых в стране. Далее нас ждут Диммуборгир — лавовое поле с причудливыми скальными образованиями, похожими на руины древнего замка, и геотермальное поле Намаскард, где земля дымится серными источниками и окрашена в яркие тона.
После переезда в Хусавик мы отправимся в китовое сафари на скоростных лодках. Благодаря частым визитам китов в залив, город стал одним из лучших мест в Исландии для наблюдения за ними с близкого расстояния.
Яркая деревня Сейдисфьордюр, Фаскрудсфьордюр, каньон Студлагил
Отправимся на восток Исландии — в регион уединённых пейзажей, гор и глубоких фьордов. Посетим Сейдисфьордюр — живописную деревню с яркими домами, художественными галереями и музеем, где представлена история и культура края.
Затем поедем в Фаскрудсфьордюр, известный своими пешими тропами и близостью к водопаду Льётафьядльсфосс. Финальной точкой дня станет каньон Студлагил, сформированный рекой Йёкюльсау-ау-Бру. Его берега сложены базальтовыми колоннами, а вода в каньоне окрашена в голубовато-зелёный оттенок.
Лагуна Фьялсарлон, национальный парк «Ватнайёкюдль» и прогулка на лодках к айсбергам
Утром мы посетим ледниковую лагуну Фьялсарлон. Она меньше и тише, чем Йокульсарлон, но её айсберги, откалывающиеся от ледника Ватнайёкюдль, создают не менее впечатляющие пейзажи.
Затем мы отправимся в национальный парк «Ватнайёкюдль» — крупнейший ледник Исландии и всей Европы. Днём нас ждёт экскурсия по лагуне на лодках Zodiac. Мы подойдём близко к айсбергам и сможем рассмотреть ледяные поля с необычного ракурса. Для безопасности все участники получат защитные костюмы и спасательные жилеты.
Переезд на Южное побережье
Переедем на Южное побережье и заселимся в отель.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт. Наше путешествие подошло к концу — до новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€11 520
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 1 ужин, бутылка воды 0,5 л в день на человека
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Услуги русскоговорящего гида, сопровождение эксперта
- Экскурсии по программе
- Обзорная экскурсия по Рейкьявику в случае раннего прилёта
- Китовое сафари на скоростных лодках
- Групповой тур на лодке Zodiac в Ледниковой лагуне
- Входные билеты в спа-центр «Голубая лагуна»
Что не входит в цену
- Билеты до Рейкьявика и обратно (рекомендуем перелёт через Париж)
- Питание вне программы
- Шенгенская виза - от 25 000 ₽
- Доплата за 1-местное проживание - €1650
- Личная страховка (обязательна)