Сегодня мы отправимся в путешествие по Золотому кольцу — классическому маршруту южной Исландии. Первая остановка — кратер Керид с бирюзовым озером и красными склонами.

Увидим водопад Гульфосс, а затем нас ждёт Долина гейзеров. Здесь мы понаблюдаем за кипящими источниками и фонтаном Строккур, который каждые несколько минут выбрасывает воду на высоту до 25 метров.

Финальной точкой станет национальный парк «Тингвеллир», где сходятся Североамериканская и Евразийская плиты. Мы увидим каньоны, лавовые поля и разлом Силфра, а также посетим Альтинг — место древнего парламента.

Вечером мы совершим переезд через Высокогорье.