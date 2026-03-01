Мои заказы

В страну ледников, огня, водопадов и вулканов: тур в Исландию с зоологом и фотографом

Отправиться в китовое сафари, отдохнуть в спа, заглянуть в кратер и подплыть близко к айсбергам
Здесь бушуют волны Атлантического океана, взмывают вверх гейзеры и шумят водопады, здесь можно увидеть китов совсем рядом и понаблюдать за дрейфом айсбергов. И всё это — Исландия. Приглашаем в путешествие,
читать дальше

где ни один день не будет похож на предыдущий.

Сегодня перед нами будут вулканы и покрытые зеленью горы, а завтра — белоснежные льды и суровые пейзажи.

Вы расслабитесь в геотермальных водах, побываете в нацпарке «Тингвеллир», где сходятся тектонические плиты.

Посетите уединённые фьорды, заедете в уютные деревушки, вплотную подойдёте к леднику на лодке, отправитесь на поиски китов и полюбуетесь лавовым и геотермальным полями.

Вместе с нами будет эксперт — зоолог, фотограф и полярный гид, который занимается изучением морских млекопитающих и даже участвовал в съёмке фильмов National Geographic и BBC.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованные перелёты (Iceland Air):*

Туда:
22 сентября. 14:00. Вылет из Парижа. Рейс FI-543
22 сентября. 15:35. Прибытие в Рейкьявик.

Обратно:
29 сентября. 10:30. Вылет из Рейкьявика. Рейс FI-546
29 сентября. 15:55. Прибытие в Париж

Перелёт в Париж подбираем индивидуально.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и 1 ужин-барбекю. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Микроавтобус Iveco 4х4 с англоговорящим водителем. В авто есть кондиционер и бутылка воды 0,5 л в день на человека.

Возраст участников. 12-70 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур с несложными пешими прогулками.

Виза. Требуется шенгенская виза. Оформляется и оплачивается самостоятельно.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт, отдых в спа-центре и заселение в отель в Рейкьявике

По прилёте вас встретит гид, и мы отправимся в геотермальный спа-центр «Голубая лагуна». Вода здесь насыщена минералами и имеет мягкий аквамариновый оттенок. Затем переедем в Рейкьявик и заселимся в отель. Если вы прилетаете рано утром, мы организуем для вас обзорную экскурсию по столице.

2 день

Золотое кольцо Исландии, Долина гейзеров и нацпарк «Тингведлир»

Сегодня мы отправимся в путешествие по Золотому кольцу — классическому маршруту южной Исландии. Первая остановка — кратер Керид с бирюзовым озером и красными склонами.

Увидим водопад Гульфосс, а затем нас ждёт Долина гейзеров. Здесь мы понаблюдаем за кипящими источниками и фонтаном Строккур, который каждые несколько минут выбрасывает воду на высоту до 25 метров.

Финальной точкой станет национальный парк «Тингвеллир», где сходятся Североамериканская и Евразийская плиты. Мы увидим каньоны, лавовые поля и разлом Силфра, а также посетим Альтинг — место древнего парламента.

Вечером мы совершим переезд через Высокогорье.

3 день

Акюрейри: водопад Годафосс, вулканическая зона, каньон Асбирги и фьорд Эйяфьордур

Продолжим путь через Высокогорье и отправимся в Акюрейри, который называют северной столицей страны. Город расположен на берегу фьорда Эйяфьордур, самого длинного в стране. Здесь можно не только насладиться видами, но и понаблюдать за китами! Осмотрим окрестности Акюрейри: водопад Годафосс, озеро Миватн с псевдократерами, вулканическую зону Крафла и каньон Асбирги.

4 день

Район озера Миватн: водопад Годафосс, лавовое и геотермальные поля, китовое сафари

Проведём день в регионе озера Миватн. Увидим водопад Годафосс — один из самых красивых в стране. Далее нас ждут Диммуборгир — лавовое поле с причудливыми скальными образованиями, похожими на руины древнего замка, и геотермальное поле Намаскард, где земля дымится серными источниками и окрашена в яркие тона.

После переезда в Хусавик мы отправимся в китовое сафари на скоростных лодках. Благодаря частым визитам китов в залив, город стал одним из лучших мест в Исландии для наблюдения за ними с близкого расстояния.

5 день

Яркая деревня Сейдисфьордюр, Фаскрудсфьордюр, каньон Студлагил

Отправимся на восток Исландии — в регион уединённых пейзажей, гор и глубоких фьордов. Посетим Сейдисфьордюр — живописную деревню с яркими домами, художественными галереями и музеем, где представлена история и культура края.

Затем поедем в Фаскрудсфьордюр, известный своими пешими тропами и близостью к водопаду Льётафьядльсфосс. Финальной точкой дня станет каньон Студлагил, сформированный рекой Йёкюльсау-ау-Бру. Его берега сложены базальтовыми колоннами, а вода в каньоне окрашена в голубовато-зелёный оттенок.

6 день

Лагуна Фьялсарлон, национальный парк «Ватнайёкюдль» и прогулка на лодках к айсбергам

Утром мы посетим ледниковую лагуну Фьялсарлон. Она меньше и тише, чем Йокульсарлон, но её айсберги, откалывающиеся от ледника Ватнайёкюдль, создают не менее впечатляющие пейзажи.

Затем мы отправимся в национальный парк «Ватнайёкюдль» — крупнейший ледник Исландии и всей Европы. Днём нас ждёт экскурсия по лагуне на лодках Zodiac. Мы подойдём близко к айсбергам и сможем рассмотреть ледяные поля с необычного ракурса. Для безопасности все участники получат защитные костюмы и спасательные жилеты.

7 день

Переезд на Южное побережье

Переедем на Южное побережье и заселимся в отель.

8 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт. Наше путешествие подошло к концу — до новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€11 520
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 1 ужин, бутылка воды 0,5 л в день на человека
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги русскоговорящего гида, сопровождение эксперта
  • Экскурсии по программе
  • Обзорная экскурсия по Рейкьявику в случае раннего прилёта
  • Китовое сафари на скоростных лодках
  • Групповой тур на лодке Zodiac в Ледниковой лагуне
  • Входные билеты в спа-центр «Голубая лагуна»
Что не входит в цену
  • Билеты до Рейкьявика и обратно (рекомендуем перелёт через Париж)
  • Питание вне программы
  • Шенгенская виза - от 25 000 ₽
  • Доплата за 1-местное проживание - €1650
  • Личная страховка (обязательна)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Рейкьявика, 15:30 (возможно любое время встречи, в течение дня, по договорённости)
Завершение: Аэропорт Рейкьявика, 10:30 (возможно любое время проводов в течение дня, по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Рейкьявике
Мы сами побывали в 123 странах, совершили более 250 поездок, организовали более 530 путешествий, с нами съездили более 10 000 человек. Так мы поняли, что многие люди любят познавать мир,
читать дальше

слушать лекции по истории, искусству, религии, биологии, географии, психологии и культуре, знакомиться с интересными личностями. Мы вдохновились этой идеей и основали собственный проект. С 2010 года наша команда создаёт авторские путешествия с экспертами в разных областях. Будучи новаторами в области интеллектуального туризма, мы постоянно ищем и претворяем в жизнь новые идеи и маршруты, знакомим вас с самыми интересными уголками Земли и людьми. Все путешествия уникальны по наполнению. Наша цель — удивлять! Наша миссия — развивать!

