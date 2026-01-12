Невероятная природа Исландии: ледяные пещеры и топовые места Золотого кольца и южного побережья
Погулять по пляжу с чёрным песком, увидеть дыхание гейзера и постоять с обратной стороны водопада
Начало: Рейкьявик, ваш отель, время - по договорённости
12 янв в 08:00
16 янв в 08:00
€1650 за человека
Лёд и пламя: природные соĸровища южного и западного побережий Исландии и Золотого кольца
Увидеть впечатляющие водопады и ледники, посмотреть на тюленей и лошадей и заглянуть в Музей акул
Начало: Рейкьявик, 9:00
12 янв в 08:00
16 янв в 08:00
€3800 за человека
-
10%
Сила стихий Исландии: ледники, вулканы, горы и водопады (мини-группа)
Увидеть дрейфующие айсберги, побывать на местах съёмок «Игры престолов» и искупаться в термах
Начало: Аэропорт Кефлавик (Рейкьявик), 14:00
9 мая в 14:00
260 910 ₽
289 900 ₽ за человека
-
10%
Страна ледников, вулканов и гейзеров: большой молодёжный тур в Исландию
Спуститься в кратер, увидеть дрейфующие айсберги, алмазный пляж, цветные горы и отдохнуть в термах
Начало: Аэропорт Кефлавика, время по договорённости
22 мар в 21:00
26 апр в 21:00
€1665
€1850 за человека
