Лёд и пламя: природные соĸровища южного и западного побережий Исландии и Золотого кольца

Увидеть впечатляющие водопады и ледники, посмотреть на тюленей и лошадей и заглянуть в Музей акул
Вы увидите главные достопримечательности по маршруту Золотого кольца Исландии, южного и западного побережий.

Вас ждут пляжи с чёрным вулканическим песком, причудливые скалы, впечатляющие водопады, лагуна с айсбергами, Алмазный пляж и многое
другое.

Мы посмотрим на дымящиеся фумаролы и гейзеры, погуляем у ледника и по живописным мысам, понаблюдаем за тюленями, греющимися на солнце, и покормим исландских лошадок.

Побываем в Музее акул и заглянем в гости к местным фермерам, а желающие смогут искупаться в термальных источниках знаменитого спа-комплекса «Голубая лагуна».

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
Одежда и обувь:
1. Многослойная одежда
2. Термобельё
3. Флисовый слой
4. Ветрозащитные и водонепроницаемые куртка и штаны
5. Тёплые, водонепроницаемые ботинки для треккинга
Аксессуары:
6. Шапка, перчатки и шарф (даже летом может быть прохладно)
7. Купальник для горячих источников (например, Голубой лагуны)

Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортные автомобили и минивэны.

Уровень сложности. Тур лёгкий, подойдёт всем.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Виза. Нужен шенген.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Золотого кольца Исландии

Встречаемся и отправляемся знакомиться с достопримечательностями Золотого кольца Исландии. Побываем на бирюзовом вулканическом озере Керид. В долине гейзеров Хёйкадалюр посмотрим на фумаролы, выделяющие пар и газ, и увидим гейзер Строккюр, который извергается каждые 10 минут. Полюбуемся каскадами величественного водопада Гюдльфосс — одного из символов Исландии.

Затем вас ждёт встреча с исландскими лошадками — сможем покормить этих дружелюбных животных. Посетим национальный парк «Тингведлир» — пройдёмся между разломами литосферных плит, и я расскажу вам историю древнего парламента альтинг. В завершение дня навестим местных фермеров, и вы попробуете домашнее мороженое.

Достопримечательности Золотого кольца ИсландииДостопримечательности Золотого кольца ИсландииДостопримечательности Золотого кольца ИсландииДостопримечательности Золотого кольца ИсландииДостопримечательности Золотого кольца Исландии
2 день

Трип по южному побережью

Сегодня отправимся исследовать примечательные места южного побережья. Побываем на Алмазном пляже, усыпанном отколовшимися кусочками ледника, сверкающими на солнце на фоне вулканического чёрного песка.

Посетим Йёкюльсаурлоун — самую большую ледниковую лагуну в стране — и полюбуемся плавающими айсбергами. Погуляем по знаменитому пляжу с чёрным песком и впечатляющими базальтовыми колоннами.

Трип по южному побережьюТрип по южному побережьюТрип по южному побережьюТрип по южному побережью
3 день

Продолжаем исследовать южный берег

В этот день продолжим знакомство с невероятной природой южного побережья. Увидим водопад Сельяландсфосс, один из самых известных в Исландии — за ним даже можно пройти! С близкого расстояния посмотрим на ледник Соульхеймажкютль — 11-километровый ледяной язык. Полюбуемся живописными водопадами Скоугафосс и 82-метровым Foss a Sidu. Погуляем по скалистому мысу Дирхолей и полюбуемся маяком и захватывающими видами на чёрный пляж.

Продолжаем исследовать южный берегПродолжаем исследовать южный берегПродолжаем исследовать южный берегПродолжаем исследовать южный берег
4 день

Полуостров Рейкьянес, спа-комплекс «Голубая лагуна»

После завтрака отправимся на полуостров Рейкьянес — уникальный регион с лавовыми полями и горячими источниками. Полюбуемся живописным побережьем, а затем наведаемся во всемирно известный спа-комплекс «Голубая лагуна» (за доплату), чтобы расслабиться в термальных источниках.

Полуостров Рейкьянес, спа-комплекс «Голубая лагуна»Полуостров Рейкьянес, спа-комплекс «Голубая лагуна»Полуостров Рейкьянес, спа-комплекс «Голубая лагуна»Полуостров Рейкьянес, спа-комплекс «Голубая лагуна»
5 день

Путешествие по западной части страны

Сегодня прокатимся по западной части Исландии. Посетим пляж с блестящим золотым песком, известный своими обитателями — тюленями. Здесь можно увидеть, как животные греются под нежарким исландским солнцем. Увидим чёрную церковь Будакиркья посреди вулканической лавы.

Полюбуемся скалами с обзорных площадок и побываем в Музее акул, экспозиция которого знакомит с историей производства мяса, используемыми инструментами и процессом приготовления уникальных блюд. Вы узнаете о ферментации хаукарля и попробуете его. В завершении посмотрим на культовую гору Киркьюфедль, ставшую декорацией ко многим фильмам и сериалам.

Путешествие по западной части страныПутешествие по западной части страныПутешествие по западной части страны

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€3230
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях, питьевая вода
  • Трансферы по программе
  • Услуги гида-водителя
  • Трансфер от отеля и обратно
  • Сопровождение на всех локациях
  • Оплата парковок и топлива
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города до Рейкьявика и обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты (например, в Голубую лагуну)
  • Дополнительные активности (квадроциклы, экскурсии на лодках и т. д.)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рейкьявик, 9:00
Завершение: Рейкьявик, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша
Миша — ваш гид в Рейкьявике
Провёл экскурсии для 500 туристов
Более пяти лет опыта жизни в Исландии позволили мне создать свои авторские маршруты по стране! Опираясь на свой печальный опыт как туриста в стандартных автобусных обзорных экскурсиях, я сделал вывод,
что именно нужно путешественнику в Исландии: во-первых, это комфортность передвижения, так как тур может длиться 12 часов. Во-вторых, меньше скучных историй и больше красивых мест. В третьих, важно найти общий язык: я успеваю это сделать за 40 минут во время дороги от аэропорта до Рейкявика, поэтому весь тур проходит с комфортом как для вас, так и для меня! Вся поездка проходит на комфортабельном личном автомобиле, где всегда есть питьевая вода и термос с чаем. Также по пути мы всегда можем остановиться на какой-либо локации, которая вам понравилась — я буду только «за»!

