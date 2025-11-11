Встречаемся и отправляемся знакомиться с достопримечательностями Золотого кольца Исландии. Побываем на бирюзовом вулканическом озере Керид. В долине гейзеров Хёйкадалюр посмотрим на фумаролы, выделяющие пар и газ, и увидим гейзер Строккюр, который извергается каждые 10 минут. Полюбуемся каскадами величественного водопада Гюдльфосс — одного из символов Исландии.

Затем вас ждёт встреча с исландскими лошадками — сможем покормить этих дружелюбных животных. Посетим национальный парк «Тингведлир» — пройдёмся между разломами литосферных плит, и я расскажу вам историю древнего парламента альтинг. В завершение дня навестим местных фермеров, и вы попробуете домашнее мороженое.