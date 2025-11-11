Вас ждут пляжи с чёрным вулканическим песком, причудливые скалы, впечатляющие водопады, лагуна с айсбергами, Алмазный пляж и многое
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
Одежда и обувь:
1. Многослойная одежда
2. Термобельё
3. Флисовый слой
4. Ветрозащитные и водонепроницаемые куртка и штаны
5. Тёплые, водонепроницаемые ботинки для треккинга
Аксессуары:
6. Шапка, перчатки и шарф (даже летом может быть прохладно)
7. Купальник для горячих источников (например, Голубой лагуны)
Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортные автомобили и минивэны.
Уровень сложности. Тур лёгкий, подойдёт всем.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Виза. Нужен шенген.
Программа тура по дням
Достопримечательности Золотого кольца Исландии
Встречаемся и отправляемся знакомиться с достопримечательностями Золотого кольца Исландии. Побываем на бирюзовом вулканическом озере Керид. В долине гейзеров Хёйкадалюр посмотрим на фумаролы, выделяющие пар и газ, и увидим гейзер Строккюр, который извергается каждые 10 минут. Полюбуемся каскадами величественного водопада Гюдльфосс — одного из символов Исландии.
Затем вас ждёт встреча с исландскими лошадками — сможем покормить этих дружелюбных животных. Посетим национальный парк «Тингведлир» — пройдёмся между разломами литосферных плит, и я расскажу вам историю древнего парламента альтинг. В завершение дня навестим местных фермеров, и вы попробуете домашнее мороженое.
Трип по южному побережью
Сегодня отправимся исследовать примечательные места южного побережья. Побываем на Алмазном пляже, усыпанном отколовшимися кусочками ледника, сверкающими на солнце на фоне вулканического чёрного песка.
Посетим Йёкюльсаурлоун — самую большую ледниковую лагуну в стране — и полюбуемся плавающими айсбергами. Погуляем по знаменитому пляжу с чёрным песком и впечатляющими базальтовыми колоннами.
Продолжаем исследовать южный берег
В этот день продолжим знакомство с невероятной природой южного побережья. Увидим водопад Сельяландсфосс, один из самых известных в Исландии — за ним даже можно пройти! С близкого расстояния посмотрим на ледник Соульхеймажкютль — 11-километровый ледяной язык. Полюбуемся живописными водопадами Скоугафосс и 82-метровым Foss a Sidu. Погуляем по скалистому мысу Дирхолей и полюбуемся маяком и захватывающими видами на чёрный пляж.
Полуостров Рейкьянес, спа-комплекс «Голубая лагуна»
После завтрака отправимся на полуостров Рейкьянес — уникальный регион с лавовыми полями и горячими источниками. Полюбуемся живописным побережьем, а затем наведаемся во всемирно известный спа-комплекс «Голубая лагуна» (за доплату), чтобы расслабиться в термальных источниках.
Путешествие по западной части страны
Сегодня прокатимся по западной части Исландии. Посетим пляж с блестящим золотым песком, известный своими обитателями — тюленями. Здесь можно увидеть, как животные греются под нежарким исландским солнцем. Увидим чёрную церковь Будакиркья посреди вулканической лавы.
Полюбуемся скалами с обзорных площадок и побываем в Музее акул, экспозиция которого знакомит с историей производства мяса, используемыми инструментами и процессом приготовления уникальных блюд. Вы узнаете о ферментации хаукарля и попробуете его. В завершении посмотрим на культовую гору Киркьюфедль, ставшую декорацией ко многим фильмам и сериалам.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€3230
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях, питьевая вода
- Трансферы по программе
- Услуги гида-водителя
- Трансфер от отеля и обратно
- Сопровождение на всех локациях
- Оплата парковок и топлива
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города до Рейкьявика и обратно
- Обеды и ужины
- Входные билеты (например, в Голубую лагуну)
- Дополнительные активности (квадроциклы, экскурсии на лодках и т. д.)
- Личные расходы