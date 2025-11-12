Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Насладитесь отдыхом на роскошной и просторной 52-футовой яхте, с открытым баром и закусками, проплывая вдоль потрясающего побережья Барселоны и любуясь захватывающими дух видами Средиземноморья.



Независимо от того, являетесь ли вы парой, ищущей романтического отдыха, группой друзей, ищущих атмосферных развлечений, или одиноким путешественником, желающим расслабиться в хорошей компании, эта прогулка на яхте обещает вам положительные впечатления и незабываемые эмоции.

TicketsS Ваш гид в Барселоне Написать вопрос Круиз в группе Язык проведения 🇬🇧 английский Длитель­ность 2 часа На чём проводится На яхте €59 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 12:00, 15:00, 19:30

Описание круиза Прогулка проводится на комфортабельной итальянской яхте с широкой палубой и удобными зонами для отдыха, где можно, как приять солнечные ванны, так и отдохнуть в тени. На фоне для вас будет тихо играть музыка, создавая приятную, умиротворяющую атмосферу. Пока яхта скользит по воде, вы полюбуетесь потрясающими видами на знаковые достопримечательности Барселоны. От прекрасных пляжей, тянущихся вдоль побережья, до поразительного отеля W у кромки воды — виды незабываемы. Вы увидите холм Монжуик, храм Саграда Фамилия вдалеке и очаровательный Старый город, простирающийся вдоль горизонта. В ясные дни городской пейзаж создает захватывающий контраст с синим Средиземным морем. Наша прогулка на яхте — это возможность сбежать от городского шума и спокойно отдохнуть на палубе в окружении вдохновляющих видов. Вы сможете сделать эффектные фотографии на память, пообщаться с другими гостями или просто расслабиться и позволить морскому бризу унести все ваши мысли. Лодка предлагает как уединение, так и пространство для общения, что делает ее идеальной как для индивидуальных мероприятий, так и для групповых праздников. Важная информация: Ежедневно. Дневные прогулки в 12:00 и 15:00. Время начала вечерней прогулки сдвигается в зависимости от сезона и светового дня, точное время в ваучере.

Ежедневно. Дневные прогулки в 12:00 и 15:00. Время начала вечерней прогулки сдвигается в зависимости от сезона и светового дня, точное время в ваучере. Выбрать дату