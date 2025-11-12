Насладитесь отдыхом на роскошной и просторной 52-футовой яхте, с открытым баром и закусками, проплывая вдоль потрясающего побережья Барселоны и любуясь захватывающими дух видами Средиземноморья.
Независимо от того, являетесь ли вы парой, ищущей романтического отдыха, группой друзей, ищущих атмосферных развлечений, или одиноким путешественником, желающим расслабиться в хорошей компании, эта прогулка на яхте обещает вам положительные впечатления и незабываемые эмоции.
Описание круизаПрогулка проводится на комфортабельной итальянской яхте с широкой палубой и удобными зонами для отдыха, где можно, как приять солнечные ванны, так и отдохнуть в тени. На фоне для вас будет тихо играть музыка, создавая приятную, умиротворяющую атмосферу. Пока яхта скользит по воде, вы полюбуетесь потрясающими видами на знаковые достопримечательности Барселоны. От прекрасных пляжей, тянущихся вдоль побережья, до поразительного отеля W у кромки воды — виды незабываемы. Вы увидите холм Монжуик, храм Саграда Фамилия вдалеке и очаровательный Старый город, простирающийся вдоль горизонта. В ясные дни городской пейзаж создает захватывающий контраст с синим Средиземным морем. Наша прогулка на яхте — это возможность сбежать от городского шума и спокойно отдохнуть на палубе в окружении вдохновляющих видов. Вы сможете сделать эффектные фотографии на память, пообщаться с другими гостями или просто расслабиться и позволить морскому бризу унести все ваши мысли. Лодка предлагает как уединение, так и пространство для общения, что делает ее идеальной как для индивидуальных мероприятий, так и для групповых праздников. Важная информация: Ежедневно. Дневные прогулки в 12:00 и 15:00. Время начала вечерней прогулки сдвигается в зависимости от сезона и светового дня, точное время в ваучере.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Средиземное море
- Знаковые достопримечательности Барселоны с воды:
- Холм Монжуик
- Храм Саграда Фамилия
- Старый город
Что включено
- Трансфер
- Прогулка на яхте с капитаном
- Безалкогольные напитки и вода
- Вино, пиво и кава
- Закуски
- Полотенца.
Место начала и завершения?
De Joan de Borbó, 103, Slip 80, 08039 Barcelona, Spain
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Дневные прогулки в 12:00 и 15:00. Время начала вечерней прогулки сдвигается в зависимости от сезона и светового дня, точное время в ваучере.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Ежедневно. Дневные прогулки в 12:00 и 15:00. Время начала вечерней прогулки сдвигается в зависимости от сезона и светового дня
- Точное время в ваучере
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
