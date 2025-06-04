Круизы и туры по воде в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы» в Барселоне на русском языке, цены от €49, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
На машине
На микроавтобусе
4 часа
-
10%
41 отзыв
Круиз
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
Проведите 4 часа в Барселоне: шедевры Гауди, виды с Монтжуика и ключевые достопримечательности. Узнайте всё о жизни города на индивидуальном круизе
Сегодня в 10:30
Завтра в 07:00
€288€320 за всё до 6 чел.
С корабля - по Барселоне
На машине
4 часа
5 отзывов
Круиз
Индивидуальный круиз С корабля - по Барселоне: эксклюзивный тур
Откройте для себя Барселону во время круиза: эксклюзивный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности
«Барселона не просто станет одним из портов круиза, а запомнится как ярчайший момент вашего путешествия»
Сегодня в 10:30
11 июн в 10:00
€250 за всё до 2 чел.
Барселона: круиз на яхте на закате или днем с напитками
На яхте
Музыкальные теплоходы
2 часа
Круиз
Барселона: круиз на яхте на закате или днем с напитками
Начало: De Joan de Borbó, 103, Slip 80, 08039 Barcelona, S...
«Прогулка проводится на комфортабельной итальянской яхте с широкой палубой и удобными зонами для отдыха, где можно, как приять солнечные ванны, так и отдохнуть в тени»
Сегодня в 15:00
10 июн в 12:00
€49 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    4 июня 2025
    С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
    Экскурсия по Барселоне прошла замечательно! Наталья — отличный экскурсовод: чётко, интересно и доступно передала всю информацию. Группа осталась очень довольна — всё было организовано на высоком уровне и с душой.
  • Т
    Тарас
    29 мая 2025
    С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
    Наш приезд в Барселону украсила экскурсовод Наталья. Яркая, харизматичная женщина, настоящий профессионал своего дела. Информация была интересной и подавалась с особым отношением, появилось желание ещё приехать и посетить больше интересных мест и только с Натальей
  • М
    Мила
    15 мая 2025
    С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
    Очень приятная женщина, коммуникабельная и интересно рассказывает. Я бронировала экскурсию для руководства и не прогадала Советую!
  • S
    Swetlana
    12 мая 2025
    С корабля - по Барселоне
    Наталья замечательный экскурсовод, очень доброжелательна, компетентна, рекомендую ее экскурсии.
  • О
    Ольга
    24 марта 2025
    С корабля - по Барселоне
    Все очень понравилось. Наталья очень приятная и дружелюбная, учла все наши пожелания, рекомендуем.
  • C
    Cristina
    1 декабря 2024
    С корабля - по Барселоне
    30 ноября я была в Барселоне, не даром ее называют красавицей, богатый красивый город, каждая улица хороша по своему и
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    неповторима. Так как я русскоговорящая воспользовалась услугами экскурсовода Натальи (тоже русскоговорящей) очень приятная улыбающаяся женщина,с таким знанием и вдохновением рассказывала и показывала, по Барселоне передвигались ее машиной без проблем. От экскурсии осталось незабываемое впечатление!!столько рассказала и показала, я осталась очень довольна экскурсией и конечно экскурсоводом Натальей. очень рекомендую. Время и деньги потратите не зря. Сами бы вы мало что успели за день посмотреть. А Барселона этого стоит, восхищение и удивление. Лично у меня неизгладимое впечатление и память. Желаю и Вам прекрасного дня в Барселоне!!! Наталья ещё раз спасибо!!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Круизы»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Парк Гуэль
  8. Королевская площадь
  9. Дворец Гуэль
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 49 до 288 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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