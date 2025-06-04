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Круиз
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
Проведите 4 часа в Барселоне: шедевры Гауди, виды с Монтжуика и ключевые достопримечательности. Узнайте всё о жизни города на индивидуальном круизе
Сегодня в 10:30
Завтра в 07:00
€288
€320 за всё до 6 чел.
Круиз
Индивидуальный круиз С корабля - по Барселоне: эксклюзивный тур
Откройте для себя Барселону во время круиза: эксклюзивный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности
«Барселона не просто станет одним из портов круиза, а запомнится как ярчайший момент вашего путешествия»
Сегодня в 10:30
11 июн в 10:00
€250 за всё до 2 чел.
Круиз
Барселона: круиз на яхте на закате или днем с напитками
Начало: De Joan de Borbó, 103, Slip 80, 08039 Barcelona, S...
«Прогулка проводится на комфортабельной итальянской яхте с широкой палубой и удобными зонами для отдыха, где можно, как приять солнечные ванны, так и отдохнуть в тени»
Сегодня в 15:00
10 июн в 12:00
€49 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила4 июня 2025Экскурсия по Барселоне прошла замечательно! Наталья — отличный экскурсовод: чётко, интересно и доступно передала всю информацию. Группа осталась очень довольна — всё было организовано на высоком уровне и с душой.
- ТТарас29 мая 2025Наш приезд в Барселону украсила экскурсовод Наталья. Яркая, харизматичная женщина, настоящий профессионал своего дела. Информация была интересной и подавалась с особым отношением, появилось желание ещё приехать и посетить больше интересных мест и только с Натальей
- ММила15 мая 2025Очень приятная женщина, коммуникабельная и интересно рассказывает. Я бронировала экскурсию для руководства и не прогадала Советую!
- SSwetlana12 мая 2025Наталья замечательный экскурсовод, очень доброжелательна, компетентна, рекомендую ее экскурсии.
- ООльга24 марта 2025Все очень понравилось. Наталья очень приятная и дружелюбная, учла все наши пожелания, рекомендуем.
- CCristina1 декабря 202430 ноября я была в Барселоне, не даром ее называют красавицей, богатый красивый город, каждая улица хороша по своему и
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Круизы»
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