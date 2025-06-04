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неповторима. Так как я русскоговорящая воспользовалась услугами экскурсовода Натальи (тоже русскоговорящей) очень приятная улыбающаяся женщина,с таким знанием и вдохновением рассказывала и показывала, по Барселоне передвигались ее машиной без проблем. От экскурсии осталось незабываемое впечатление!!столько рассказала и показала, я осталась очень довольна экскурсией и конечно экскурсоводом Натальей. очень рекомендую. Время и деньги потратите не зря. Сами бы вы мало что успели за день посмотреть. А Барселона этого стоит, восхищение и удивление. Лично у меня неизгладимое впечатление и память. Желаю и Вам прекрасного дня в Барселоне!!! Наталья ещё раз спасибо!!