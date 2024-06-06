А Андрей Барселона - любовь моя и твоя Спасибо за экскурсию

M MATILDA Панорамные террасы Барселоны: фотопрогулка + экскурсия Возвращаюсь с экскурсии с Марией в полном восторге. Отличная нескучная прогулка по исторической части Барселоны Готическому кварталу, все было невероятно интересно! Виды просто потрясающие. Жду теперь фотографий. Уже хочу ещё!

В Валерия Готическая Барселона вечером Очень интересная экскурсия! Всем рекомендую!

А Алексей Вечерняя прогулка по Готическому кварталу Замечательная экскурсия! Бывали в Барселоне уже несколько раз и думали что все видели и нас тяжело удивить. Благодаря Татьяне узнали много нового и интересного. Очень профессиональный гид, сразу видно что любит Барселону. Рекомендую!

Е Екатерина Готическая Барселона вечером Замечательная экскурсия. Евгений интересно рассказал разные факты и легенды города. Спасибо!)

A Aliona Готическая Барселона вечером Большое спасибо Евгению за увлекательную прогулку по Готическому кварталу Барселоны. Время пролетело незаметно. Интересные легенды, факты раскрыли город с другой стороны. Всё содержательно и с юмором. Маршрут не слишком длинный. Рекомендуем любителям легенд и историй. Евгений прекрасный рассказчик.

П Полина Вечерняя прогулка по Готическому кварталу Отличная вечерняя ознакомительная экскурсия по Готическому кварталу. Татьяна - отличный гид, с любовью к Барселоне знакомила нас с городом, а также дала полезные советы для дальнейшего путешествия.

А Анна Вечерняя прогулка по Готическому кварталу Очень интересное погружение в историю Готического квартала и самой Барселоны. Всё понравилось, мы чудесно провели время

E Elena Тапас, вино, Барселона: гастротур Спасибо Татьяне за экскурсию! Было вкусно и познавательно. Татьяна услышала мои пожелания к маршруту и наши гастрономические предпочтения (а они очень разные в нашей семье).