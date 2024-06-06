1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
Совершить путешествие во времени в самом сердце каталонской столицы
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€39 за человека
Групповая
2 часа
Готическая Барселона вечером
Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города
Начало: Площадь Каталонии
Расписание: в понедельник в 19:00, в среду в 20:00, в пятницу в 18:00
12 июня в 20:00
17 июня в 19:00
€27 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Секретные бары Барселоны: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в ночную жизнь Барселоны, посетив уникальные бары, где отдыхали знаменитости и которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: В Готическом квартале
«Барселона никогда не спит — вечером для путешественников и каталонцев открывают двери концептуальные бары и клубы, где можно танцевать, наслаждаться традиционными закусками и напитками и находить новых друзей»
11 июня в 20:30
19 июня в 20:30
от €100 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Панорамные террасы Барселоны: фотопрогулка + экскурсия
Прогуляться по Готическому кварталу, отыскать в нём смотровые террасы и сделать эффектные снимки
«Фотопрогулку лучше всего проводить вечером, перед закатом»
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
от €49 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Хроники преступной Барселоны
Услышать щекочущие душу и нервы истории, подойти к «Дому вампирши» и увидеть мистический Раваль
Начало: На площади Каталонии
«Вечером Раваль оживает: открываются бары, на работу выходят девушки легкого поведения, по улицам плывут облака с необычным запахом курева»
Расписание: во вторник в 21:00, в пятницу в 20:00
11 июня в 21:00
18 июня в 21:00
€27 за человека
Индивидуальная
3 часа
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
Открыть двери культовых каталонских баров и рассекретить рецепты авторских коктейлей
Начало: У площади Каталонии
«За один вечер вы познакомитесь с лучшими барменами Барселоны, которые выигрывают международные конкурсы по приготовлению коктейлей и каждый день изобретают новые напитки, а общение с ними зачастую заменяет сеанс у психолога»
14 июня в 20:00
15 июня в 20:00
от €91 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Барселона - любовь моя и твоя
Найти ключ к сердцу города и узнать каталонцев на прогулке по Готическому кварталу и району Борн
Начало: На площади Каталунии
«Я покажу вам несколько менее известных милых церквушек, а когда на город начнет опускаться вечер, — отведу на башню, откуда видно Барселону с высоты птичьего полета»
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
€105 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Автомобильная обзорная экскурсия по городу и танцевальное шоу
«После этого вы проедете по главным местам вечернего города, когда все архитектурные шедевры расцветают в огнях иллюминации»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€249 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
Отыскать лучший иберийский хамон, попробовать элитное вино и увидеть главные памятники города
Начало: Встречаемся возле Sagrada Familia у входа в Макдон...
«Вы увидите средневековые дворцы самых разных стилей, комплекс зданий музея Пикассо и кафе, где вечерами собирается богема Барселоны»
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:30
€157 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сыры и хамон легендарной марки Joselito под дивное вино
Прикоснуться к гастрономической культуре Каталонни на дегустационной экскурсии в погреб XIV века
«Начнем вечер в секретном погребе наших друзей — семьи Вила: нас ждет дегустация сыров и хамона легендарной марки Joselito, который при вас нарежет настоящий мастер своего дела — Франк, работающий здесь уже не первый год»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономический тур по Барселоне: тапас, вино и культура
Исследуйте вкус Барселоны через традиционные тапас и вина, погрузитесь в атмосферу каталонской культуры
«Но наша задача — не только попробовать самое вкусное, но и устроить вечер по-каталонски»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Коктейль «Барселона»
Открыть для себя ночную жизнь города, побывать в аутентичных барах и попробовать необычные коктейли
Начало: Около старого рынка Эль Борн
«Удивительные и непостижимые, сладкие и пряные, горящие и опьяняющие коктейли от талантливых миксологов и бартендеров со всего света вы сможете попробовать на нашей вечерней прогулке»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:30
11 июня в 20:30
19 июня в 20:30
€100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей6 июня 2024Спасибо за экскурсию
- MMATILDA2 июня 2024Возвращаюсь с экскурсии с Марией в полном восторге. Отличная нескучная прогулка по исторической части Барселоны Готическому кварталу, все было невероятно интересно! Виды просто потрясающие. Жду теперь фотографий. Уже хочу ещё!
- ВВалерия30 мая 2024Очень интересная экскурсия! Всем рекомендую!
- ААлексей29 мая 2024Замечательная экскурсия! Бывали в Барселоне уже несколько раз и думали что все видели и нас тяжело удивить. Благодаря Татьяне узнали много нового и интересного. Очень профессиональный гид, сразу видно что любит Барселону. Рекомендую!
- ЕЕкатерина22 мая 2024Замечательная экскурсия. Евгений интересно рассказал разные факты и легенды города. Спасибо!)
- AAliona20 мая 2024Большое спасибо Евгению за увлекательную прогулку по Готическому кварталу Барселоны. Время пролетело незаметно. Интересные легенды, факты раскрыли город с другой стороны. Всё содержательно и с юмором. Маршрут не слишком длинный. Рекомендуем любителям легенд и историй. Евгений прекрасный рассказчик.
- ППолина8 мая 2024Отличная вечерняя ознакомительная экскурсия по Готическому кварталу. Татьяна - отличный гид, с любовью к Барселоне знакомила нас с городом, а также дала полезные советы для дальнейшего путешествия.
- ААнна2 мая 2024Очень интересное погружение в историю Готического квартала и самой Барселоны. Всё понравилось, мы чудесно провели время
- EElena8 апреля 2024Спасибо Татьяне за экскурсию! Было вкусно и познавательно. Татьяна услышала мои пожелания к маршруту и наши гастрономические предпочтения (а они очень разные в нашей семье).
- ММаргарита31 марта 2024Провели прекрасный вечер с Натальей. Ощущение, что просто душевно беседовали с образованным, хорошо знающим город историком. Нет скуки и «
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Вечерние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Вечерние" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 27 до 249. Туристы уже оставили гидам 386 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 12 экскурсий на 2024 год по теме «Вечерние», 386 ⭐ отзывов, цены от €27. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август