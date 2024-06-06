Вечерние экскурсии Барселоны

Найдено 12 экскурсий в категории «Вечерние» в Барселоне на русском языке, цены от €27. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
Совершить путешествие во времени в самом сердце каталонской столицы
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
39 за человека
Готическая Барселона вечером
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
289 отзывов
Готическая Барселона вечером
Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города
Начало: Площадь Каталонии
Расписание: в понедельник в 19:00, в среду в 20:00, в пятницу в 18:00
12 июня в 20:00
17 июня в 19:00
27 за человека
Уникальные бары Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
Секретные бары Барселоны: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в ночную жизнь Барселоны, посетив уникальные бары, где отдыхали знаменитости и которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: В Готическом квартале
«Барселона никогда не спит — вечером для путешественников и каталонцев открывают двери концептуальные бары и клубы, где можно танцевать, наслаждаться традиционными закусками и напитками и находить новых друзей»
11 июня в 20:30
19 июня в 20:30
от 100 за всё до 5 чел.
Панорамные террасы Барселоны: фотопрогулка + экскурсия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Панорамные террасы Барселоны: фотопрогулка + экскурсия
Прогуляться по Готическому кварталу, отыскать в нём смотровые террасы и сделать эффектные снимки
«Фотопрогулку лучше всего проводить вечером, перед закатом»
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
от 49 за всё до 4 чел.
Хроники преступной Барселоны
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
33 отзыва
Хроники преступной Барселоны
Услышать щекочущие душу и нервы истории, подойти к «Дому вампирши» и увидеть мистический Раваль
Начало: На площади Каталонии
«Вечером Раваль оживает: открываются бары, на работу выходят девушки легкого поведения, по улицам плывут облака с необычным запахом курева»
Расписание: во вторник в 21:00, в пятницу в 20:00
11 июня в 21:00
18 июня в 21:00
27 за человека
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
Открыть двери культовых каталонских баров и рассекретить рецепты авторских коктейлей
Начало: У площади Каталонии
«За один вечер вы познакомитесь с лучшими барменами Барселоны, которые выигрывают международные конкурсы по приготовлению коктейлей и каждый день изобретают новые напитки, а общение с ними зачастую заменяет сеанс у психолога»
14 июня в 20:00
15 июня в 20:00
от 91 за всё до 10 чел.
Барселона - любовь моя и твоя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Барселона - любовь моя и твоя
Найти ключ к сердцу города и узнать каталонцев на прогулке по Готическому кварталу и району Борн
Начало: На площади Каталунии
«Я покажу вам несколько менее известных милых церквушек, а когда на город начнет опускаться вечер, — отведу на башню, откуда видно Барселону с высоты птичьего полета»
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
105 за всё до 6 чел.
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Автомобильная обзорная экскурсия по городу и танцевальное шоу
«После этого вы проедете по главным местам вечернего города, когда все архитектурные шедевры расцветают в огнях иллюминации»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
249 за всё до 6 чел.
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
Отыскать лучший иберийский хамон, попробовать элитное вино и увидеть главные памятники города
Начало: Встречаемся возле Sagrada Familia у входа в Макдон...
«Вы увидите средневековые дворцы самых разных стилей, комплекс зданий музея Пикассо и кафе, где вечерами собирается богема Барселоны»
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:30
157 за всё до 4 чел.
Сыры и хамон легендарной марки Joselito под дивное вино
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Сыры и хамон легендарной марки Joselito под дивное вино
Прикоснуться к гастрономической культуре Каталонни на дегустационной экскурсии в погреб XIV века
«Начнем вечер в секретном погребе наших друзей — семьи Вила: нас ждет дегустация сыров и хамона легендарной марки Joselito, который при вас нарежет настоящий мастер своего дела — Франк, работающий здесь уже не первый год»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Тапас, вино, Барселона: гастротур
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Гастрономический тур по Барселоне: тапас, вино и культура
Исследуйте вкус Барселоны через традиционные тапас и вина, погрузитесь в атмосферу каталонской культуры
«Но наша задача — не только попробовать самое вкусное, но и устроить вечер по-каталонски»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 3 чел.
Коктейль «Барселона»
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Коктейль «Барселона»
Открыть для себя ночную жизнь города, побывать в аутентичных барах и попробовать необычные коктейли
Начало: Около старого рынка Эль Борн
«Удивительные и непостижимые, сладкие и пряные, горящие и опьяняющие коктейли от талантливых миксологов и бартендеров со всего света вы сможете попробовать на нашей вечерней прогулке»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:30
11 июня в 20:30
19 июня в 20:30
100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Барселона - любовь моя и твоя
    Спасибо за экскурсию
  • M
    MATILDA
    2 июня 2024
    Панорамные террасы Барселоны: фотопрогулка + экскурсия
    Возвращаюсь с экскурсии с Марией в полном восторге. Отличная нескучная прогулка по исторической части Барселоны Готическому кварталу, все было невероятно интересно! Виды просто потрясающие. Жду теперь фотографий. Уже хочу ещё!
  • В
    Валерия
    30 мая 2024
    Готическая Барселона вечером
    Очень интересная экскурсия! Всем рекомендую!
  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
    Замечательная экскурсия! Бывали в Барселоне уже несколько раз и думали что все видели и нас тяжело удивить. Благодаря Татьяне узнали много нового и интересного. Очень профессиональный гид, сразу видно что любит Барселону. Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    22 мая 2024
    Готическая Барселона вечером
    Замечательная экскурсия. Евгений интересно рассказал разные факты и легенды города. Спасибо!)
    Замечательная экскурсия. Евгений интересно рассказал разные факты и легенды города. Спасибо!)Замечательная экскурсия. Евгений интересно рассказал разные факты и легенды города. Спасибо!)Замечательная экскурсия. Евгений интересно рассказал разные факты и легенды города. Спасибо!)
  • A
    Aliona
    20 мая 2024
    Готическая Барселона вечером
    Большое спасибо Евгению за увлекательную прогулку по Готическому кварталу Барселоны. Время пролетело незаметно. Интересные легенды, факты раскрыли город с другой стороны. Всё содержательно и с юмором. Маршрут не слишком длинный. Рекомендуем любителям легенд и историй. Евгений прекрасный рассказчик.
  • П
    Полина
    8 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
    Отличная вечерняя ознакомительная экскурсия по Готическому кварталу. Татьяна - отличный гид, с любовью к Барселоне знакомила нас с городом, а также дала полезные советы для дальнейшего путешествия.
    Отличная вечерняя ознакомительная экскурсия по Готическому кварталу. Татьяна - отличный гид, с любовью к Барселоне знакомилаОтличная вечерняя ознакомительная экскурсия по Готическому кварталу. Татьяна - отличный гид, с любовью к Барселоне знакомилаОтличная вечерняя ознакомительная экскурсия по Готическому кварталу. Татьяна - отличный гид, с любовью к Барселоне знакомилаОтличная вечерняя ознакомительная экскурсия по Готическому кварталу. Татьяна - отличный гид, с любовью к Барселоне знакомилаОтличная вечерняя ознакомительная экскурсия по Готическому кварталу. Татьяна - отличный гид, с любовью к Барселоне знакомилаОтличная вечерняя ознакомительная экскурсия по Готическому кварталу. Татьяна - отличный гид, с любовью к Барселоне знакомила
  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
    Очень интересное погружение в историю Готического квартала и самой Барселоны. Всё понравилось, мы чудесно провели время
  • E
    Elena
    8 апреля 2024
    Тапас, вино, Барселона: гастротур
    Спасибо Татьяне за экскурсию! Было вкусно и познавательно. Татьяна услышала мои пожелания к маршруту и наши гастрономические предпочтения (а они очень разные в нашей семье).
  • М
    Маргарита
    31 марта 2024
    Барселона - любовь моя и твоя
    Провели прекрасный вечер с Натальей. Ощущение, что просто душевно беседовали с образованным, хорошо знающим город историком. Нет скуки и «
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    затертости» привычных каждодневных оборотов экскурсии, а, наоборот, хотелось впитать в себя каждое слово описания Барселоны, моменты истории, характер живущих горожан. Кроме того, очень интересен был рассказ о других регионах Испании, о быте местных жителей, традициях и тд. Бонусом нам было световое шоу вечером на храме Саграда Фамилия. И здесь Наталья очень интересно и страстно рассказала о великом Гауди, о фасадах собора, об истории строительства. Очень довольны встречей с Натальей, всем рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Вечерние»

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  4. Панорамные террасы Барселоны: фотопрогулка + экскурсия
  5. Хроники преступной Барселоны
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  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Вечерние" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 27 до 249. Туристы уже оставили гидам 386 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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