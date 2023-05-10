Владимир проводит ещё 5 экскурсий

Прогулка по Барселоне подарит вам уникальные впечатления. Исследуйте Рамблу, Готический квартал и Борн, наслаждаясь историей и вкусами города
Прогулка по Барселоне обещает незабываемые впечатления.
Вы окунётесь в атмосферу Рамблы, увидите волшебный фонтан и погрузитесь в историю Готического квартала. Вас ждут римские улочки, подземелья и захватывающие виды с террас. В читать дальшеуменьшить
Борне вы откроете для себя церковь Девы Марии и насладитесь хамоном с кавой. Завершите день в парке Сьютаделла, где увидите творения Гауди и Парламент Каталонии. Это путешествие оставит яркие воспоминания и желание вернуться снова
Рамбла, чудо-фонтан и всё-всё в Готическом квартале
От центральной площади Барселоны мы прогуляемся по знаменитой Рамбле. Я обращу ваше внимание на неприметный фонтан, обладающий волшебным свойством менять жизни людей! Дальше углубимся в Готический квартал, пройдём по римским атмосферным улочкам, спустимся в подземелья и даже поднимемся на террасы над городом. В Кафедральном соборе я поделюсь с вами историей создания и развития города. А на кривых фотогеничных улицах покажу места съёмок известных кинолент. Кроме того, мы исследуем еврейскую часть Готического квартала, бывшую когда-то гетто, и поговорим о скорбной странице в истории Барселоны.
Борн, испанский хамон с кавой и великолепный парк
Разложив по полочкам самые интересные места Готического квартала, вы направитесь изучать не менее колоритный район Борн. Во время прогулки я угощу вас любопытными историями о квартале, а также отведу к церкви Девы Марии. Чтобы разбавить видовые впечатления вкусовыми — мы посетим секретное место с хамоном из телятины и освежающей кавой! После чего перед нами распахнёт свои объятия старейший и невероятно красивый парк города — Сьютаделла. Здесь вы узнаете о временах войны за испанское престолонаследие и увидите фонтан, к которому приложил руку Антони Гауди, а также Парламент Каталонии и дворец Генерал-Губернатора. И напоследок я раскрою местонахождение террасы с шикарным видом на порт Барселоны — там же и началась история этого удивительного города. После прогулки при желании вы отправитесь на обед в семейный рыбацкий ресторан, в котором я забронирую для вас стол.
Организационные детали
Посещение кафе и других мест с едой и напитками не входит в стоимость экскурсии.
Если хотите пообедать в семейном ресторане, пишите мне об этом заранее при заказе экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1116 туристов
Никаких скучных маршрутов! Предлагаем вам увидеть разные страны глазами местных жителей. Тайные локации, скрытые от глаз, аутентичные рестораны с великолепной кухней и маршруты, недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от путешествий с нами.
Организовываем экскурсии и туры с 1993 года.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
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Дана
Это было прекрасное путешествие и благодаря Владимиру оно стало незабываемым. Лучшие достопримечательности, лучшие рестораны, кофейни. После рассказов Алалимира не возможно не влюбиться в Барселону и испанцев. А фламенко, на который я попала, так это вообще огонь. Единственно, что огорчило, маленький отпуск))
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