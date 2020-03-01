Владимир проводит ещё 5 экскурсий

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  4. Барселона: «А я иду, шагаю по Рамбле...»

Содержательно, увлекательно и, конечно, вкусно — по солнечной столице Каталонии

Владимир
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Владимир – ваш гид
Именно в таком приподнятом настроении вы прогуляетесь по красавице-Барселоне, пропитаетесь любовью, которой живет этот город, и под мои рассказы перенесётесь в далёкую историю.

А ещё выпьете чашечку ароматного напитка в одной из лучших кофеен мира, посетите знаменитый тапас-бар и отполируете впечатления бокалом кавы в секретном месте!
От 105 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Каталонии
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Барселона: «А я иду, шагаю по Рамбле...»
Барселона: «А я иду, шагаю по Рамбле...»

Что вас ожидает

Рамбла, чудо-фонтан и всё-всё в Готическом квартале
От центральной площади Барселоны мы прогуляемся по знаменитой Рамбле. Я обращу ваше внимание на неприметный фонтан, обладающий волшебным свойством менять жизни людей! Дальше углубимся в Готический квартал, пройдём по римским атмосферным улочкам, спустимся в подземелья и даже поднимемся на террасы над городом. В Кафедральном соборе я поделюсь с вами историей создания и развития города. А на кривых фотогеничных улицах покажу места съёмок известных кинолент. Кроме того, мы исследуем еврейскую часть Готического квартала, бывшую когда-то гетто, и поговорим о скорбной странице в истории Барселоны.

Борн, испанский хамон с кавой и великолепный парк
Разложив по полочкам самые интересные места Готического квартала, вы направитесь изучать не менее колоритный район Борн. Во время прогулки я угощу вас любопытными историями о квартале, а также отведу к церкви Девы Марии. Чтобы разбавить видовые впечатления вкусовыми — мы посетим секретное место с хамоном из телятины и освежающей кавой! После чего перед нами распахнёт свои объятия старейший и невероятно красивый парк города — Сьютаделла. Здесь вы узнаете о временах войны за испанское престолонаследие и увидите фонтан, к которому приложил руку Антони Гауди, а также Парламент Каталонии и дворец Генерал-Губернатора. И напоследок я раскрою местонахождение террасы с шикарным видом на порт Барселоны — там же и началась история этого удивительного города. После прогулки при желании вы отправитесь на обед в семейный рыбацкий ресторан, в котором я забронирую для вас стол.

Организационные детали

  • Посещение кафе и других мест с едой и напитками не входит в стоимость экскурсии.
  • Если хотите пообедать в семейном ресторане, пишите мне об этом заранее при заказе экскурсии.
Барселона: «А я иду, шагаю по Рамбле...»
Барселона: «А я иду, шагаю по Рамбле...»
Барселона: «А я иду, шагаю по Рамбле...»
Барселона: «А я иду, шагаю по Рамбле...»
Барселона: «А я иду, шагаю по Рамбле...»
Барселона: «А я иду, шагаю по Рамбле...»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Каталонии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир
Владимир
Никаких скучных маршрутов! Предлагаю Вам узнать Барселону, Каталонию и Андорру глазами местных жителей, показать самые потаенные места скрытые от туристов, аутентичные рестораны с великолепной кухней, маршруты недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от прогулок и экскурсий, а сотни фотографий о Вашем прибывании в Испании будут возвращать Вас долгими зимними вечерами в нашу Любимую Барселону. Предлагаю Вам шикарные винные туры, Монтсеррат, Андорру и Дали.
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Владимир проводит ещё 5 экскурсий

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