Владимир проводит ещё 5 экскурсий

Борне вы откроете для себя церковь Девы Марии и насладитесь хамоном с кавой. Завершите день в парке Сьютаделла, где увидите творения Гауди и Парламент Каталонии. Это путешествие оставит яркие воспоминания и желание вернуться снова

Описание экскурсии

Рамбла, чудо-фонтан и всё-всё в Готическом квартале

От центральной площади Барселоны мы прогуляемся по знаменитой Рамбле. Я обращу ваше внимание на неприметный фонтан, обладающий волшебным свойством менять жизни людей! Дальше углубимся в Готический квартал, пройдём по римским атмосферным улочкам, спустимся в подземелья и даже поднимемся на террасы над городом. В Кафедральном соборе я поделюсь с вами историей создания и развития города. А на кривых фотогеничных улицах покажу места съёмок известных кинолент. Кроме того, мы исследуем еврейскую часть Готического квартала, бывшую когда-то гетто, и поговорим о скорбной странице в истории Барселоны.

Борн, испанский хамон с кавой и великолепный парк

Разложив по полочкам самые интересные места Готического квартала, вы направитесь изучать не менее колоритный район Борн. Во время прогулки я угощу вас любопытными историями о квартале, а также отведу к церкви Девы Марии. Чтобы разбавить видовые впечатления вкусовыми — мы посетим секретное место с хамоном из телятины и освежающей кавой! После чего перед нами распахнёт свои объятия старейший и невероятно красивый парк города — Сьютаделла. Здесь вы узнаете о временах войны за испанское престолонаследие и увидите фонтан, к которому приложил руку Антони Гауди, а также Парламент Каталонии и дворец Генерал-Губернатора. И напоследок я раскрою местонахождение террасы с шикарным видом на порт Барселоны — там же и началась история этого удивительного города. После прогулки при желании вы отправитесь на обед в семейный рыбацкий ресторан, в котором я забронирую для вас стол.

Организационные детали