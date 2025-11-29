Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Nina Ваш гид в Барселоне
Индивидуальная экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 4 часа
Размер группы 1-10 человек
Как проходит Пешком

Описание экскурсии Неизвестное об известном. Таков девиз этой экскурсии, а точнее, прогулки в тёплой компании по, казалось бы, известным достопримечательностям Барселоны. Но! Вы узнаете множество любопытных деталей, интересных историй и даже анекдотов. Никакой путеводитель вам этого не расскажет, только гид, который уже много лет живёт в этом чудесном городе и бесконечно любит его. Наше путешествие мы начнем от собора Саграда Фамилия, чтобы узнать те секреты, которые спрятал в её фасадах Антонио Гауди. Затем переедем в самое начало главного проспекта - пассейж де Грасия (его ещё называют Елисейскими полями Барселоны). Вы не только увидите красивейшие дома, в том числе и те, что посроил Гауди, но и услышите любопытные истории об их владельцах. Вся информация - плод моих многолетних поисков. Затем, дойдя до главной площади - площади Каталонии - углубимся не только в узенькие улочки старого города, но также в его древнейшую историю. Не обойдётся и без легенд. Обещаю, вас ждёт интересное путешествие!

