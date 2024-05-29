🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 19 отзывов Вечерняя прогулка по Готическому кварталу Совершить путешествие во времени в самом сердце каталонской столицы Начало: На площади Каталонии € 39 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 133 отзыва Индивидуальная экскурсия: Вся Барселона за один день Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть все главные достопримечательности Барселоны за один день. Узнайте историю города и насладитесь его красотой Начало: На площади Каталонии от € 267 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 31 отзыв По крышам и террасам Барселоны: панорамы, легенды и архитектура Погрузитесь в магию Барселоны, наслаждаясь её красотой с высоты лучших террас. Идеальные локации для фото и неповторимые истории ждут вас Начало: На площади Каталонии € 190 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 35 отзывов Таинственные лабиринты Готического квартала Прогулка по знаменитым местам одного из самых красивых районов Барселоны Начало: Площадь Каталонии € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 196 отзывов Ежедневная прогулка по Барселоне Узнать и полюбить город за 2 часа Начало: у монумента Колумбу Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 5 отзывов «Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии Начало: На Новой площади € 110 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 45 отзывов Барселона римская, средневековая, модернистская Увлекательное знакомство с must-see местами и погружение в историю и современность Каталонии Начало: У собора Саграда-Фамилия Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00 € 50 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 8 отзывов Визитные карточки Барселоны Ознакомительная прогулка по городу: от «Врат Мира» до Монтжуика от € 209 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Прогулка по Готическому кварталу Исследовать место, где рождалась Барселона Начало: На площади Каталунии € 60 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 1 отзыв Фотопрогулка по Старому городу Пройтись по историческим уголкам Барселоны и получить атмосферные снимки на память Начало: на площади Каталонии € 196 за всё до 5 чел.

🛴 На самокатах Мини-группа 3 часа 8 отзывов Многоликая Барселона: по городу на электросамокате Объехать самые интересные места каталонской столицы, раскрыть все её грани и ни капли не устать Начало: У памятника Колумбу Расписание: в будние дни в 09:30 и 13:00 € 38 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Барселона: «А я иду, шагаю по Рамбле…» Содержательно, увлекательно и, конечно, вкусно - по солнечной столице Каталонии Начало: На площади Каталонии от € 200 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Готический квартал, Раваль и Рибера Три главы из жизни Старого города за 3 часа Начало: На Площади Каталонии € 113 за всё до 12 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 5 часов 1 отзыв «Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере Максимум интересного на обзорной экскурсии по городу Начало: в месте по договоренности от € 400 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 118 отзывов Барселона под особым углом, или О чем молчат путеводители Знакомство с «закулисной» Барселоной для самых пытливых - обзорная экскурсия с необычными деталями € 135 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье Знаковые места и тайные уголки колоритной каталонской столицы на дружеской экскурсии Начало: у метро Diagonal € 110 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 3 отзыва Индивидуальная фотопрогулка с профессиональным фотографом в Барселоне Исследуйте красоту Барселоны и запечатлейте лучшие моменты с помощью профессионального фотографа 185 € 139 за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 3.5 часа 95 отзывов Панорамная экскурсия по Барселоне в мини-группе: увидеть все за 3,5 часа Забудьте о путеводителях и картах! Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть лучшее из Барселоны, не беспокоясь о деталях Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу Расписание: По воскресеньям в 10:00, по четвергам - 15:00 € 45 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 27 отзывов Барселона римская, средневековая, модернистская Начало: Ул. Гауди 1 Расписание: вт, чт, в 10:00, в вс. в 16:00 € 50 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа О чём молчат улицы Готического квартала Самое яркое и важное из 2000 лет барселонской истории - с лицензированным гидом Каталонии Начало: На площади Каталонии € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Пешеходное знакомство с Барселоной Увидеть не только места из путеводителей, но и малоизвестные локации с особым шармом Начало: На площади Каталонии € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Авторская прогулка по сердцу Барселоны: Готический квартал Исследуйте душу Барселоны в компании знающего гида. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас Начало: на площади Каталонии € 100 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Винный тур «Барселона в бокале»: история и дегустация Откройте для себя вкус Барселоны в уникальном винном туре с экскурсией по Готическому кварталу Начало: На площади Каталунии € 65 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия Обойти пешком ключевые достопримечательности исторического центра и окунуться в эпоху римлян Начало: В центре города € 176 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Полтора часа Барселоны Побывать в самых-самых местах города, услышать интересные факты и легенды - и не устать Начало: На площади Каталонии € 170 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа Нетипичная Барселона за один день Начало: Отель гостей € 260 за человека