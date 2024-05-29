Площадь Каталонии – экскурсии в Барселоне

Найдено 27 экскурсий в категории «Площадь Каталонии» в Барселоне на русском языке, цены от €25, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
Совершить путешествие во времени в самом сердце каталонской столицы
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
39 за человека
Вся Барселона за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
133 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Вся Барселона за один день
Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть все главные достопримечательности Барселоны за один день. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На площади Каталонии
12 июня в 12:30
14 июня в 08:30
от 267 за всё до 10 чел.
По крышам и террасам Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
По крышам и террасам Барселоны: панорамы, легенды и архитектура
Погрузитесь в магию Барселоны, наслаждаясь её красотой с высоты лучших террас. Идеальные локации для фото и неповторимые истории ждут вас
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
190 за всё до 3 чел.
Таинственные лабиринты Готического квартала
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Таинственные лабиринты Готического квартала
Прогулка по знаменитым местам одного из самых красивых районов Барселоны
Начало: Площадь Каталонии
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Ежедневная прогулка по Барселоне
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
196 отзывов
Ежедневная прогулка по Барселоне
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: у монумента Колумбу
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
25 за человека
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии
Начало: На Новой площади
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
110 за всё до 6 чел.
Барселона римская, средневековая, модернистская
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
45 отзывов
Барселона римская, средневековая, модернистская
Увлекательное знакомство с must-see местами и погружение в историю и современность Каталонии
Начало: У собора Саграда-Фамилия
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
50 за человека
Визитные карточки Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Визитные карточки Барселоны
Ознакомительная прогулка по городу: от «Врат Мира» до Монтжуика
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
от 209 за всё до 10 чел.
Прогулка по Готическому кварталу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Прогулка по Готическому кварталу
Исследовать место, где рождалась Барселона
Начало: На площади Каталунии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60 за человека
Фотопрогулка по Старому городу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по Старому городу
Пройтись по историческим уголкам Барселоны и получить атмосферные снимки на память
Начало: на площади Каталонии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
196 за всё до 5 чел.
Многоликая Барселона: по городу на электросамокате
🛴 На самокатах
Мини-группа
3 часа
8 отзывов
Многоликая Барселона: по городу на электросамокате
Объехать самые интересные места каталонской столицы, раскрыть все её грани и ни капли не устать
Начало: У памятника Колумбу
Расписание: в будние дни в 09:30 и 13:00
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
38 за человека
Барселона: «А я иду, шагаю по Рамбле…»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Барселона: «А я иду, шагаю по Рамбле…»
Содержательно, увлекательно и, конечно, вкусно - по солнечной столице Каталонии
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 200 за всё до 20 чел.
Готический квартал, Раваль и Рибера
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Готический квартал, Раваль и Рибера
Три главы из жизни Старого города за 3 часа
Начало: На Площади Каталонии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
113 за всё до 12 чел.
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
Максимум интересного на обзорной экскурсии по городу
Начало: в месте по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 400 за всё до 10 чел.
Барселона под особым углом, или О чем молчат путеводители
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
118 отзывов
Барселона под особым углом, или О чем молчат путеводители
Знакомство с «закулисной» Барселоной для самых пытливых - обзорная экскурсия с необычными деталями
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
135 за всё до 6 чел.
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
Знаковые места и тайные уголки колоритной каталонской столицы на дружеской экскурсии
Начало: у метро Diagonal
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
110 за всё до 4 чел.
Атмосферная фотосессия в Барселоне
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная фотопрогулка с профессиональным фотографом в Барселоне
Исследуйте красоту Барселоны и запечатлейте лучшие моменты с помощью профессионального фотографа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
185139 за всё до 5 чел.
Автобусная обзорная экскурсия «Панорамная Барселона» в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
3.5 часа
95 отзывов
Панорамная экскурсия по Барселоне в мини-группе: увидеть все за 3,5 часа
Забудьте о путеводителях и картах! Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть лучшее из Барселоны, не беспокоясь о деталях
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
Расписание: По воскресеньям в 10:00, по четвергам - 15:00
Завтра в 10:00
13 июня в 15:00
45 за человека
Барселона римская, средневековая, модернистская
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
27 отзывов
Барселона римская, средневековая, модернистская
Начало: Ул. Гауди 1
Расписание: вт, чт, в 10:00, в вс. в 16:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
50 за человека
О чём молчат улицы Готического квартала
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
О чём молчат улицы Готического квартала
Самое яркое и важное из 2000 лет барселонской истории - с лицензированным гидом Каталонии
Начало: На площади Каталонии
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Пешеходное знакомство с Барселоной
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешеходное знакомство с Барселоной
Увидеть не только места из путеводителей, но и малоизвестные локации с особым шармом
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
150 за всё до 5 чел.
Авторская прогулка по готической Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Авторская прогулка по сердцу Барселоны: Готический квартал
Исследуйте душу Барселоны в компании знающего гида. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас
Начало: на площади Каталонии
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
100 за всё до 4 чел.
Барселона в бокале
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Винный тур «Барселона в бокале»: история и дегустация
Откройте для себя вкус Барселоны в уникальном винном туре с экскурсией по Готическому кварталу
Начало: На площади Каталунии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
65 за человека
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Обойти пешком ключевые достопримечательности исторического центра и окунуться в эпоху римлян
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
176 за всё до 8 чел.
Полтора часа Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Полтора часа Барселоны
Побывать в самых-самых местах города, услышать интересные факты и легенды - и не устать
Начало: На площади Каталонии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
170 за всё до 6 чел.
Нетипичная Барселона за один день
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
Нетипичная Барселона за один день
Начало: Отель гостей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
260 за человека
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
За 1 день влюбиться в город и захотеть возвращаться в него снова и снова
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
    Замечательная экскурсия! Бывали в Барселоне уже несколько раз и думали что все видели и нас тяжело удивить. Благодаря Татьяне узнали много нового и интересного. Очень профессиональный гид, сразу видно что любит Барселону. Рекомендую!
  • М
    Мария
    27 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Барселоне
    Была замечательная экскурсия, нам было очень интересно и время пролетело незаметно. Благодарим🙂👨‍👩‍👦
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Вся Барселона за один день
    Наша экскурсия прошла 1 мая. Мы в полном восторге от Евгения, проведенной экскурсии и самой подачи материала. 6 часов пролетели незаметно Большое спасибо еще раз!:)
  • L
    Lada
    18 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Барселоне
    Приятный гид Лолита, интересно рассказала про менталитет испанцев, культуру и традиции. Ответила на все поставленные вопросы. Только к сожалению, мы
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    не дослушали до конца, так как приехали за 54 километра от Барселоны и у меня подросток сын, он ни историей особо не интересуется, по русски плохо понимает и ему было конечно не интересно, и очень сильно устали, ибо уже до этого сильно находились, за полчала до окончания мы поблагодарили и ушли. Конечно, я ожидала немного другого, более классическую экскурсию, более исторический, так сказать, ракурс. Но и это был интересный опыт, так сказать, молодёжный вариант:) Спасибо!

  • О
    Оскар
    17 мая 2024
    «Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
    Все было отлично, очень дружелюбный гид, идет навстречу всем пожеланиям и подстраивается под клиента
  • В
    Вера
    16 мая 2024
    Таинственные лабиринты Готического квартала
    Хотелось бы от души поблагодарить Милу за интересную и содержательную экскурсию по старым кварталам Барселоны. Экскурсия была настолько увлекательной, что
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    2 часа, отведённые для неё, пролетели как один миг! Мы узнали много исторических фактов, о которых даже не догадывались. В следующее посещение Барселоны мы снова пригласим Милу, чтобы она поведала нам о других интересных фактах этого города.

    Хотелось бы от души поблагодарить Милу за интересную и содержательную экскурсию по старым кварталам Барселоны. ЭкскурсияХотелось бы от души поблагодарить Милу за интересную и содержательную экскурсию по старым кварталам Барселоны. ЭкскурсияХотелось бы от души поблагодарить Милу за интересную и содержательную экскурсию по старым кварталам Барселоны. ЭкскурсияХотелось бы от души поблагодарить Милу за интересную и содержательную экскурсию по старым кварталам Барселоны. ЭкскурсияХотелось бы от души поблагодарить Милу за интересную и содержательную экскурсию по старым кварталам Барселоны. ЭкскурсияХотелось бы от души поблагодарить Милу за интересную и содержательную экскурсию по старым кварталам Барселоны. ЭкскурсияХотелось бы от души поблагодарить Милу за интересную и содержательную экскурсию по старым кварталам Барселоны. ЭкскурсияХотелось бы от души поблагодарить Милу за интересную и содержательную экскурсию по старым кварталам Барселоны. ЭкскурсияХотелось бы от души поблагодарить Милу за интересную и содержательную экскурсию по старым кварталам Барселоны. Экскурсия
  • I
    Irina
    15 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Барселоне
    Все было хорошо организовано, Олег (экскурсовод) приятный молодой человек, внимательный и терпеливый, отлично все рассказывал, объяснял, отвечал на все вопросы, даже на те который не касались экскурсии. Группа небольшая, маршрут интересный, много полезной информации - вообщем спасибо
  • Н
    Наталия
    15 мая 2024
    Многоликая Барселона: по городу на электросамокате
    Удивительная получилась экскурсия! Погода внесла коррективы, дождь помешал воспользоваться самокатами. Алина предложила воспользоваться туристическим hop on hop off автобусом. Прекрасная
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    была идея. Увидели всё, что хотели и даже больше. Алина - великолепно владеет информацией, прекрасный рассказчик и просто профессионал. Получилось очень душевно, познавательно, увлекательно. Спасибо, Алина. Очень рекомендую.

  • П
    Полина
    8 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
    Отличная вечерняя ознакомительная экскурсия по Готическому кварталу. Татьяна - отличный гид, с любовью к Барселоне знакомила нас с городом, а также дала полезные советы для дальнейшего путешествия.
    Отличная вечерняя ознакомительная экскурсия по Готическому кварталу. Татьяна - отличный гид, с любовью к Барселоне знакомилаОтличная вечерняя ознакомительная экскурсия по Готическому кварталу. Татьяна - отличный гид, с любовью к Барселоне знакомилаОтличная вечерняя ознакомительная экскурсия по Готическому кварталу. Татьяна - отличный гид, с любовью к Барселоне знакомилаОтличная вечерняя ознакомительная экскурсия по Готическому кварталу. Татьяна - отличный гид, с любовью к Барселоне знакомилаОтличная вечерняя ознакомительная экскурсия по Готическому кварталу. Татьяна - отличный гид, с любовью к Барселоне знакомилаОтличная вечерняя ознакомительная экскурсия по Готическому кварталу. Татьяна - отличный гид, с любовью к Барселоне знакомила
  • Е
    Евгений
    5 мая 2024
    По крышам и террасам Барселоны
    Хорошо спланированный маршрут по Старому городу. Олеся рассказывает увлекательно с интересными подробностями но главный плюс прогулки - впечатляющие панорамные виды с крыш

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Площадь Каталонии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
  2. Вся Барселона за один день
  3. По крышам и террасам Барселоны
  4. Таинственные лабиринты Готического квартала
  5. Ежедневная прогулка по Барселоне
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
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