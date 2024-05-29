1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
Совершить путешествие во времени в самом сердце каталонской столицы
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€39 за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Вся Барселона за один день
Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть все главные достопримечательности Барселоны за один день. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На площади Каталонии
12 июня в 12:30
14 июня в 08:30
от €267 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
По крышам и террасам Барселоны: панорамы, легенды и архитектура
Погрузитесь в магию Барселоны, наслаждаясь её красотой с высоты лучших террас. Идеальные локации для фото и неповторимые истории ждут вас
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таинственные лабиринты Готического квартала
Прогулка по знаменитым местам одного из самых красивых районов Барселоны
Начало: Площадь Каталонии
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Барселоне
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: у монумента Колумбу
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии
Начало: На Новой площади
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Барселона римская, средневековая, модернистская
Увлекательное знакомство с must-see местами и погружение в историю и современность Каталонии
Начало: У собора Саграда-Фамилия
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€50 за человека
Индивидуальная
6 часов
Визитные карточки Барселоны
Ознакомительная прогулка по городу: от «Врат Мира» до Монтжуика
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
от €209 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Готическому кварталу
Исследовать место, где рождалась Барселона
Начало: На площади Каталунии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за человека
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по Старому городу
Пройтись по историческим уголкам Барселоны и получить атмосферные снимки на память
Начало: на площади Каталонии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€196 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Многоликая Барселона: по городу на электросамокате
Объехать самые интересные места каталонской столицы, раскрыть все её грани и ни капли не устать
Начало: У памятника Колумбу
Расписание: в будние дни в 09:30 и 13:00
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€38 за человека
Индивидуальная
4 часа
Барселона: «А я иду, шагаю по Рамбле…»
Содержательно, увлекательно и, конечно, вкусно - по солнечной столице Каталонии
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €200 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Готический квартал, Раваль и Рибера
Три главы из жизни Старого города за 3 часа
Начало: На Площади Каталонии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€113 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
Максимум интересного на обзорной экскурсии по городу
Начало: в месте по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Барселона под особым углом, или О чем молчат путеводители
Знакомство с «закулисной» Барселоной для самых пытливых - обзорная экскурсия с необычными деталями
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
Знаковые места и тайные уголки колоритной каталонской столицы на дружеской экскурсии
Начало: у метро Diagonal
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
€110 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
1.5 часа
Индивидуальная фотопрогулка с профессиональным фотографом в Барселоне
Исследуйте красоту Барселоны и запечатлейте лучшие моменты с помощью профессионального фотографа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
185€139 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Панорамная экскурсия по Барселоне в мини-группе: увидеть все за 3,5 часа
Забудьте о путеводителях и картах! Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть лучшее из Барселоны, не беспокоясь о деталях
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
Расписание: По воскресеньям в 10:00, по четвергам - 15:00
Завтра в 10:00
13 июня в 15:00
€45 за человека
Мини-группа
3 часа
Барселона римская, средневековая, модернистская
Начало: Ул. Гауди 1
Расписание: вт, чт, в 10:00, в вс. в 16:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€50 за человека
Индивидуальная
2 часа
О чём молчат улицы Готического квартала
Самое яркое и важное из 2000 лет барселонской истории - с лицензированным гидом Каталонии
Начало: На площади Каталонии
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходное знакомство с Барселоной
Увидеть не только места из путеводителей, но и малоизвестные локации с особым шармом
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авторская прогулка по сердцу Барселоны: Готический квартал
Исследуйте душу Барселоны в компании знающего гида. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас
Начало: на площади Каталонии
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Винный тур «Барселона в бокале»: история и дегустация
Откройте для себя вкус Барселоны в уникальном винном туре с экскурсией по Готическому кварталу
Начало: На площади Каталунии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€65 за человека
Индивидуальная
3 часа
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Обойти пешком ключевые достопримечательности исторического центра и окунуться в эпоху римлян
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
€176 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Полтора часа Барселоны
Побывать в самых-самых местах города, услышать интересные факты и легенды - и не устать
Начало: На площади Каталонии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Мини-группа
4 часа
Нетипичная Барселона за один день
Начало: Отель гостей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€260 за человека
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
За 1 день влюбиться в город и захотеть возвращаться в него снова и снова
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей29 мая 2024Замечательная экскурсия! Бывали в Барселоне уже несколько раз и думали что все видели и нас тяжело удивить. Благодаря Татьяне узнали много нового и интересного. Очень профессиональный гид, сразу видно что любит Барселону. Рекомендую!
- ММария27 мая 2024Была замечательная экскурсия, нам было очень интересно и время пролетело незаметно. Благодарим🙂👨👩👦
- ТТатьяна26 мая 2024Наша экскурсия прошла 1 мая. Мы в полном восторге от Евгения, проведенной экскурсии и самой подачи материала. 6 часов пролетели незаметно Большое спасибо еще раз!:)
- LLada18 мая 2024Приятный гид Лолита, интересно рассказала про менталитет испанцев, культуру и традиции. Ответила на все поставленные вопросы. Только к сожалению, мы
- ООскар17 мая 2024Все было отлично, очень дружелюбный гид, идет навстречу всем пожеланиям и подстраивается под клиента
- ВВера16 мая 2024Хотелось бы от души поблагодарить Милу за интересную и содержательную экскурсию по старым кварталам Барселоны. Экскурсия была настолько увлекательной, что
- IIrina15 мая 2024Все было хорошо организовано, Олег (экскурсовод) приятный молодой человек, внимательный и терпеливый, отлично все рассказывал, объяснял, отвечал на все вопросы, даже на те который не касались экскурсии. Группа небольшая, маршрут интересный, много полезной информации - вообщем спасибо
- ННаталия15 мая 2024Удивительная получилась экскурсия! Погода внесла коррективы, дождь помешал воспользоваться самокатами. Алина предложила воспользоваться туристическим hop on hop off автобусом. Прекрасная
- ППолина8 мая 2024Отличная вечерняя ознакомительная экскурсия по Готическому кварталу. Татьяна - отличный гид, с любовью к Барселоне знакомила нас с городом, а также дала полезные советы для дальнейшего путешествия.
- ЕЕвгений5 мая 2024Хорошо спланированный маршрут по Старому городу. Олеся рассказывает увлекательно с интересными подробностями но главный плюс прогулки - впечатляющие панорамные виды с крыш
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Площадь Каталонии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Площадь Каталонии" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 25 до 400 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 736 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 27 экскурсий на 2024 год по теме «Площадь Каталонии», 736 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август