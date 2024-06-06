1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Гауди за один день: индивидуальное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди: от первых работ до Саграда Фамилия, с увлекательными рассказами и каталонским обедом
Начало: На площади Каталония
Сегодня в 09:30
17 июня в 09:30
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Храм Саграда Фамилия: библия в камне
Погрузитесь в мир Антонио Гауди и узнайте тайны храма Саграда Фамилия. Рассмотрите библейские сюжеты и фантастические архитектурные детали
Завтра в 08:00
15 июня в 15:00
€85 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Барселона для начинающих (в мини-группе)
Пройти по знаковым местам города и погрузиться в его традиции, характеры, моменты печали и счастья
Начало: У храма Святого Семейства
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€45 за человека
Билеты
1.5 часа
Храм Святого Семейства (без очередей)
Изучить вместе с архитектором невероятное творение Гауди и не тратить время на покупку билетов
Начало: У Саграда Фамилия
Завтра в 18:00
10 июня в 08:30
€170 за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Велосипедный тур по Барселоне: от Триумфальной арки до Саграда Фамилия
Откройте для себя красоту Барселоны, катаясь на велосипеде по её знаменитым улицам и паркам в компании опытного гида
Начало: Возле нашего офиса
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
€23 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии
Начало: На Новой площади
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомимся с Барселоной
Увидеть ключевые достопримечательности города и окунуться в его прошлое
Начало: В районе метро «Саграда Фамилия»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€80 за человека
Индивидуальная
4 часа
Гауди - гений или сумаcшедший?
Осмотреть легендарные строения, услышать о судьбе гения и оценить его влияние на облик Барселоны
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
Разобрать знаковые работы каталонского гения и заглянуть в гости к местному Вилли Вонке
Начало: В районе метро Драсанес
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:00
€135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
О Саграде Фамилии - детям
Прочитать послания архитекторов и узнать историю главного символа города на интерактивной экскурсии
Начало: В районе метро Саграда Фамилия
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Саграда Фамилия - символы и мифы
Понять красоту и значение храма-символа Барселоны
Начало: Около Саграда Фамилии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €118 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Территория каталонского модерна
Творения Гауди и других архитекторов-модернистов Барселоны на прогулке по Эщампле
Начало: Станция метро Sant Pau Dos de Maig линия L5
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Тайны Саграда Фамилия
Интересные детали о строительстве и значении знаменитого шедевра Антонио Гауди
Начало: У Фасада Рождества
Сегодня в 10:30
Завтра в 11:00
€67 за всё до 6 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
Разобраться в истории, тайнах и символах шедевра Гауди
Начало: У собора Саграда Фамилия
Расписание: во вторник и четверг в 15:00
18 июня в 15:30
16 июля в 15:00
€20 за человека
Круиз
4 часа
Индивидуальный круиз С корабля - по Барселоне: эксклюзивный тур
Откройте для себя Барселону во время круиза: эксклюзивный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
1.5 часа
Индивидуальная фотопрогулка с профессиональным фотографом в Барселоне
Исследуйте красоту Барселоны и запечатлейте лучшие моменты с помощью профессионального фотографа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
185€139 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне
Начало: Passage de Gracia, 36
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€170 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Панорамная экскурсия по Барселоне в мини-группе: увидеть все за 3,5 часа
Забудьте о путеводителях и картах! Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть лучшее из Барселоны, не беспокоясь о деталях
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
Расписание: По воскресеньям в 10:00, по четвергам - 15:00
Завтра в 10:00
13 июня в 15:00
€45 за человека
Индивидуальная
4 часа
Все о гении Гауди
Начало: Театр Лисео
Расписание: По понедельникам в 10
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€165 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пешком по улочкам великого города
Начало: Carrer de la Marina 255
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Саграда Фамилия: эксклюзивное погружение в мир Гауди
Откройте для себя Саграда Фамилия глазами Гауди: уникальная возможность понять его великое творение
Начало: Около храма Саграда Фамилия
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
181€172 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
7 часов
Рисовальный тур по Барселоне
Исследуйте Барселону кистью и карандашом: создайте уникальные рисунки знаменитых мест и уличных сцен вместе с экспертом
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходное знакомство с Барселоной
Увидеть не только места из путеводителей, но и малоизвестные локации с особым шармом
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
€150 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Вся Барселона на велосипеде
Прокатиться по городу в мини-группе и послушать истории о ведьмах, бизнесменах и Олимпийских играх
Начало: У собора Св. Евлалии и Св. Креста
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
€60 за человека
Индивидуальная
5 часов
Барселона за один день: исследуйте историю и архитектуру
Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Загадать желание у Чёрной Мадонны и раскрыть секреты Гауди
Начало: На ж/д вокзале Sants Estacio
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€300 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
Отыскать на фасадах запрещённые символы и узнать, что в них зашифровано (в мини-группе)
Начало: У станции метро «Sagrada Familia»
Расписание: во вторник и четверг в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€38 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Саграда Фамилия: Евангелие в камне
Погулять вокруг самого знаменитого храма Барселоны и расшифровать многослойные символы на его фасаде
Начало: У храма Саграда Фамилия
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€68 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Антонио Гауди - гений, сумасшедший, святой
Через шедевры архитектуры познакомиться со столь неоднозначной личностью их творца
Начало: У входа в метро Liceu
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€154 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Барселоне - на мотоцикле
Путешествие с ветерком от Готического квартала и шедевров Гауди до современных районов города
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€107 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Барселоной
Начало: Отель гостей или по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
За 1 день влюбиться в город и захотеть возвращаться в него снова и снова
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024После экскурсии «Барселона для начинающих» остались приятные впечатления от экскурсовода Валерия и интерес изучать этот город в различных исторических ракурсах. Благодарна организатору за интересную подачу материала и полезные рекомендации по ознакомлению с кухней, культурой и историей!
- ММария6 июня 2024Просто восторг!!! Валерий влюбил меня в Барселону с первых минут. Наше 3-х часовое путешествие пронеслось пулей. Я окунулась в эпоху
- ЕЕлена5 июня 2024Очень приятно, когда экскурсовод не просто эксперт с глубокими знаниями на тему, но и фанат своего дела. Спасибо Виталию за
- ААндрей28 мая 2024Отличная экскурсия, Ирина молодец, настоящий профессионал. Удалось попасть внутрь, спасибо Ирине!
- ЛЛюдмила27 мая 2024Большое спасибо Валерию за прекрасное знакомство с Барселоной. Рекомендуем!
- ЮЮрий21 мая 2024Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Барселоне, воспользуюсь услугами Валерия. Спасибо
- ООскар17 мая 2024Все было отлично, очень дружелюбный гид, идет навстречу всем пожеланиям и подстраивается под клиента
- ИИнна15 мая 2024спасибо Ирине за замечательную экскурсию в Саграда Фамилию. Было очень интересно, познавательно и увлекательно!!! Рекомендую!!!
- ЯЯна11 мая 2024Все прошло отлично, наш гид Ирина отвечала на все вопросы, интересно рассказывала про достопримечательность и отвечала на вопросы относительно других мест в Испании. Спасибо!
- ДДиана11 мая 2024Приехали к выбранному времени, но в группу не попали. На входе была толпа народа, с каждым заключали договор, оплата, т
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Саграда Фамилия»
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