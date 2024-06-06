Экскурсии в храм Саграда Фамилия

Найдено 32 экскурсии в категории «Саграда Фамилия» в Барселоне на русском языке, цены от €20, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гауди - один день наедине с гением
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
53 отзыва
Гауди за один день: индивидуальное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди: от первых работ до Саграда Фамилия, с увлекательными рассказами и каталонским обедом
Начало: На площади Каталония
Сегодня в 09:30
17 июня в 09:30
180 за всё до 6 чел.
Храм Саграда Фамилия: библия в камне
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
37 отзывов
Храм Саграда Фамилия: библия в камне
Погрузитесь в мир Антонио Гауди и узнайте тайны храма Саграда Фамилия. Рассмотрите библейские сюжеты и фантастические архитектурные детали
Завтра в 08:00
15 июня в 15:00
85 за всё до 6 чел.
Барселона для начинающих (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
4 отзыва
Барселона для начинающих (в мини-группе)
Пройти по знаковым местам города и погрузиться в его традиции, характеры, моменты печали и счастья
Начало: У храма Святого Семейства
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
45 за человека
Храм Святого Семейства (без очередей)
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
8 отзывов
Храм Святого Семейства (без очередей)
Изучить вместе с архитектором невероятное творение Гауди и не тратить время на покупку билетов
Начало: У Саграда Фамилия
Завтра в 18:00
10 июня в 08:30
170 за всё до 4 чел.
По Барселоне - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Групповая
2.5 часа
13 отзывов
Велосипедный тур по Барселоне: от Триумфальной арки до Саграда Фамилия
Откройте для себя красоту Барселоны, катаясь на велосипеде по её знаменитым улицам и паркам в компании опытного гида
Начало: Возле нашего офиса
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
23 за человека
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии
Начало: На Новой площади
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
110 за всё до 6 чел.
Знакомимся с Барселоной
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Знакомимся с Барселоной
Увидеть ключевые достопримечательности города и окунуться в его прошлое
Начало: В районе метро «Саграда Фамилия»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
80 за человека
Гауди - гений или сумаcшедший?
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Гауди - гений или сумаcшедший?
Осмотреть легендарные строения, услышать о судьбе гения и оценить его влияние на облик Барселоны
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200 за всё до 5 чел.
Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
Разобрать знаковые работы каталонского гения и заглянуть в гости к местному Вилли Вонке
Начало: В районе метро Драсанес
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:00
135 за всё до 6 чел.
О Саграде Фамилии - детям
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
О Саграде Фамилии - детям
Прочитать послания архитекторов и узнать историю главного символа города на интерактивной экскурсии
Начало: В районе метро Саграда Фамилия
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Саграда Фамилия - символы и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Саграда Фамилия - символы и мифы
Понять красоту и значение храма-символа Барселоны
Начало: Около Саграда Фамилии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 118 за всё до 8 чел.
Территория каталонского модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Территория каталонского модерна
Творения Гауди и других архитекторов-модернистов Барселоны на прогулке по Эщампле
Начало: Станция метро Sant Pau Dos de Maig линия L5
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
130 за всё до 5 чел.
Тайны Саграда Фамилия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
Тайны Саграда Фамилия
Интересные детали о строительстве и значении знаменитого шедевра Антонио Гауди
Начало: У Фасада Рождества
Сегодня в 10:30
Завтра в 11:00
67 за всё до 6 чел.
Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
5 отзывов
Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
Разобраться в истории, тайнах и символах шедевра Гауди
Начало: У собора Саграда Фамилия
Расписание: во вторник и четверг в 15:00
18 июня в 15:30
16 июля в 15:00
20 за человека
С корабля - по Барселоне
🚗 На машине
Круиз
4 часа
1 отзыв
Индивидуальный круиз С корабля - по Барселоне: эксклюзивный тур
Откройте для себя Барселону во время круиза: эксклюзивный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 4 чел.
Атмосферная фотосессия в Барселоне
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная фотопрогулка с профессиональным фотографом в Барселоне
Исследуйте красоту Барселоны и запечатлейте лучшие моменты с помощью профессионального фотографа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
185139 за всё до 5 чел.
Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне
Начало: Passage de Gracia, 36
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
170 за всё до 3 чел.
Автобусная обзорная экскурсия «Панорамная Барселона» в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
3.5 часа
95 отзывов
Панорамная экскурсия по Барселоне в мини-группе: увидеть все за 3,5 часа
Забудьте о путеводителях и картах! Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть лучшее из Барселоны, не беспокоясь о деталях
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
Расписание: По воскресеньям в 10:00, по четвергам - 15:00
Завтра в 10:00
13 июня в 15:00
45 за человека
Все о гении Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Все о гении Гауди
Начало: Театр Лисео
Расписание: По понедельникам в 10
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
165 за всё до 6 чел.
Пешком по улочкам великого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Пешком по улочкам великого города
Начало: Carrer de la Marina 255
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
80 за человека
Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Саграда Фамилия: эксклюзивное погружение в мир Гауди
Откройте для себя Саграда Фамилия глазами Гауди: уникальная возможность понять его великое творение
Начало: Около храма Саграда Фамилия
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
181172 за всё до 9 чел.
Рисовальный тур по Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Рисовальный тур по Барселоне
Исследуйте Барселону кистью и карандашом: создайте уникальные рисунки знаменитых мест и уличных сцен вместе с экспертом
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
260 за всё до 5 чел.
Пешеходное знакомство с Барселоной
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешеходное знакомство с Барселоной
Увидеть не только места из путеводителей, но и малоизвестные локации с особым шармом
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
150 за всё до 5 чел.
Вся Барселона на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
Вся Барселона на велосипеде
Прокатиться по городу в мини-группе и послушать истории о ведьмах, бизнесменах и Олимпийских играх
Начало: У собора Св. Евлалии и Св. Креста
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
60 за человека
Барселона за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Барселона за один день: исследуйте историю и архитектуру
Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
350 за всё до 4 чел.
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Загадать желание у Чёрной Мадонны и раскрыть секреты Гауди
Начало: На ж/д вокзале Sants Estacio
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
300 за всё до 5 чел.
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
Отыскать на фасадах запрещённые символы и узнать, что в них зашифровано (в мини-группе)
Начало: У станции метро «Sagrada Familia»
Расписание: во вторник и четверг в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
38 за человека
Саграда Фамилия: Евангелие в камне
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Саграда Фамилия: Евангелие в камне
Погулять вокруг самого знаменитого храма Барселоны и расшифровать многослойные символы на его фасаде
Начало: У храма Саграда Фамилия
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
68 за всё до 4 чел.
Антонио Гауди - гений, сумасшедший, святой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Антонио Гауди - гений, сумасшедший, святой
Через шедевры архитектуры познакомиться со столь неоднозначной личностью их творца
Начало: У входа в метро Liceu
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
154 за всё до 5 чел.
По Барселоне - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
4 часа
По Барселоне - на мотоцикле
Путешествие с ветерком от Готического квартала и шедевров Гауди до современных районов города
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
107 за экскурсию
Знакомство с Барселоной
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Барселоной
Начало: Отель гостей или по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 260 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
За 1 день влюбиться в город и захотеть возвращаться в него снова и снова
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Барселона для начинающих (в мини-группе)
    После экскурсии «Барселона для начинающих» остались приятные впечатления от экскурсовода Валерия и интерес изучать этот город в различных исторических ракурсах. Благодарна организатору за интересную подачу материала и полезные рекомендации по ознакомлению с кухней, культурой и историей!
  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Барселона для начинающих (в мини-группе)
    Просто восторг!!! Валерий влюбил меня в Барселону с первых минут. Наше 3-х часовое путешествие пронеслось пулей. Я окунулась в эпоху
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    средневековья, захватила кусочки античности ну и конечно погрузилась в самую настоящую историю Барселоны. Валерий сумел передать дух и колорит города. Супер энергичный гид, 10 из 10! Обращусь к нему еще за экскурсией по другим районом Барселоны!

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
    Очень приятно, когда экскурсовод не просто эксперт с глубокими знаниями на тему, но и фанат своего дела. Спасибо Виталию за
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    интересную прогулку по одному из самых невероятных мест в мире, за любовь к своему делу, к Саграда Фамилиа, за уважение к труду всех художников и архитекторов. Мы все почувствовали на экскурсии как неравнодушен наш гид к этому удивительному сооружению.

  • А
    Андрей
    28 мая 2024
    Храм Святого Семейства (без очередей)
    Отличная экскурсия, Ирина молодец, настоящий профессионал. Удалось попасть внутрь, спасибо Ирине!
  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Барселона для начинающих (в мини-группе)
    Большое спасибо Валерию за прекрасное знакомство с Барселоной. Рекомендуем!
  • Ю
    Юрий
    21 мая 2024
    Знакомимся с Барселоной
    Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Барселоне, воспользуюсь услугами Валерия. Спасибо
  • О
    Оскар
    17 мая 2024
    «Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
    Все было отлично, очень дружелюбный гид, идет навстречу всем пожеланиям и подстраивается под клиента
  • И
    Инна
    15 мая 2024
    Храм Святого Семейства (без очередей)
    спасибо Ирине за замечательную экскурсию в Саграда Фамилию. Было очень интересно, познавательно и увлекательно!!! Рекомендую!!!
  • Я
    Яна
    11 мая 2024
    Храм Святого Семейства (без очередей)
    Все прошло отлично, наш гид Ирина отвечала на все вопросы, интересно рассказывала про достопримечательность и отвечала на вопросы относительно других мест в Испании. Спасибо!
    Все прошло отлично, наш гид Ирина отвечала на все вопросы, интересно рассказывала про достопримечательность и отвечалаВсе прошло отлично, наш гид Ирина отвечала на все вопросы, интересно рассказывала про достопримечательность и отвечалаВсе прошло отлично, наш гид Ирина отвечала на все вопросы, интересно рассказывала про достопримечательность и отвечала
  • Д
    Диана
    11 мая 2024
    По Барселоне - на велосипеде
    Приехали к выбранному времени, но в группу не попали. На входе была толпа народа, с каждым заключали договор, оплата, т
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    п. Когда до нас дошла очередь (20-25 мин), группа с русскоязычным гидом уже уходила. Я сказала, что нам принципиально на русском и договорилась о переносе на след время. Не сказать, что это было нам удобно и кроме того никто не посчитал должным извиниться. Надо понимать формат правильно: велопрогулка ровно на 10км за 2,5часа - т е в оч размеренном темпе, от гида самая базовая информация о каждой локации. Вопросов гиду лучше не задавать, чтобы не ставить в тупик. В целом, мне больше знаний и не надо. Ну и в целом, проще найти ребят в инэте и забукать у них напрямую

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Саграда Фамилия»

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  4. Храм Святого Семейства (без очередей)
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  2. Саграда Фамилия
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  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Саграда Фамилия" можно забронировать 32 экскурсии от 20 до 350 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 302 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 32 экскурсии на 2024 год по теме «Саграда Фамилия», 302 ⭐ отзыва, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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