Борн — район бывших нелегальных рыцарских турниров, моряков и ремесленников, здесь была знаменитая в Европе школа колдовства и здесь у стен до сих пор есть... уши. Не верите? Я вам их покажу!

Программа

Здесь же находится самая красивая в Барселоне церковь — Санта Мария дель Мар или Морской Собор. Больше пяти веков возвышается он над городом и солнечные зайчики прыгают по витражам на его окнах. Моряки приходили сюда молиться перед отправлением в далекие путешествия. Это также самый народный собор Барселоны, на входе в который вас встречают не статуи святых, а... Об этой и других тайнах этого самого любимого моего района я вам расскажу при встрече.

Потом мы пойдем туда, где несколько веков назад плескались морские волны, — это Барселонета. По дороге вы увидите неизвестный шедевр Гауди.

Хотите знать, где готовят самые вкусные «бомбы»? (традиционное каталонское блюдо из мяса и картошки) Или где спрятался старый негр района Ривера? Хотите узнать, почему обитатели старой Барселоны жили «спиной к морю» и какие дары подносили морскому дьяволу? Присоединяйтесь!

Кроме того, после моей экскурсии вас ожидает подарок! Электронная книга каталонских рецептов, по которым после вы сможете готовить местные блюда у себя дома.