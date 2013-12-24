Здесь же находится самая красивая в Барселоне церковь — Санта Мария дель Мар или Морской Собор. Больше пяти веков возвышается он над городом и солнечные зайчики прыгают по витражам на его окнах. Моряки приходили сюда молиться перед отправлением в далекие путешествия. Это также самый народный собор Барселоны, на входе в который вас встречают не статуи святых, а... Об этой и других тайнах этого самого любимого моего района я вам расскажу при встрече.
Потом мы пойдем туда, где несколько веков назад плескались морские волны, — это Барселонета. По дороге вы увидите неизвестный шедевр Гауди.
Хотите знать, где готовят самые вкусные «бомбы»? (традиционное каталонское блюдо из мяса и картошки) Или где спрятался старый негр района Ривера? Хотите узнать, почему обитатели старой Барселоны жили «спиной к морю» и какие дары подносили морскому дьяволу? Присоединяйтесь!
Кроме того, после моей экскурсии вас ожидает подарок! Электронная книга каталонских рецептов, по которым после вы сможете готовить местные блюда у себя дома.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я расскажу вам о городах и их истории..в историях. Мои экскурсии не просто обход достопримечательностей. Они населены реальными и вымышленными персонажами, каждый из которых живет своей интересной жизнью и будет сопровождать нас с вами по городу. Я не гид, а журналист и блогер, а потому...Будем раскрывать тайны каталонских городов вместе с вами!
Эпохи приморского городка от рыбацкой деревни до центра гламура
Приморский городок Ситжес недалеко от Барселоны широко известен своими карнавалами, праздниками цветов и модернистскими виллами. Мы прогуляемся по пляжам и атмосферным улочкам Ситжеса, окунемся в прошлое и увидим, как город выглядел раньше. При подготовке экскурсии я работала с местными архивами и общалась с жителями Ситжеса, чтобы вы смогли в полной мере понять и прочувствовать каталонскую столицу гламура, искусства и кинофестивалей!
Услышать загадочные предания о соборе и увидеть единорога
Хотите увидеть то, что недоступно большинству туристов? Собор Святого Креста и Святой Евлалии скрывает много тайн и жизнь его богата на приключения. Здесь живет дух марвитанского короля, тринадцать гусей и загадочные постояльцы, которые не платят за аренду. Я открою вам историю великой любви и предательства и развенчаю популярные мифы.
В 50 километрах от Барселоны расположилась Виланова-и-ла-Желтру, которая регулярно становится сценой для съемок видеоклипов и рекламных роликов о красивой жизни. Городок стоит на первом месте по качеству жизни в Каталонии. О том, чем живет Маленькая Гавана и почему каталонская провинция может стать прекрасным местом для нетуристического отдыха, вы узнаете на экскурсии.
Знакомство с приморским городком, памятниками римской эпохи и средневековыми легендами
В истории древней Таррагоны переплелись и мистика, и реальность, и настоящие чудеса... Мы пройдем по уютным улочкам и насладимся морской панорамой на Средиземноморском балконе. Познакомимся с местными легендами и поговорим об эпохе, когда Таррагона была важным центром Римской империи. Но осторожно – каждый, кто хоть раз побывал в Таррагоне, навсегда влюбляется в этот город!
Знакомство со средневековой Барселоной, по улицам которой до сих пор бродят тени прошлого
Барселона очень многолика. Для большинства туристов она, в первую очередь, является городом Антонио Гауди. Но есть и другая Барселона. Хотите увидеть мою Барселону? Средневековую, по улицам которой до сих пор бродят тени прошлого... Или такую Барселону, какой ее видят (и любят!) местные жители? Тогда я приглашаю вас на мою пешеходную экскурсию по Готическому кварталу!
Интерактивная историческая экскурсия по Старому и Новому порту в компании великого мореплавателя
В команде с легендарным первооткрывателем вы совершите путешествие по просторам Барселоны 15-20 вв. Выполняя нетривиальные задания, узнаете, как история меняет мифы, людей и береговую линию, проследите путь морского города со времен Средневековья до Олимпиады`92 и постигнете метаморфозы, которые не раз происходили с его портовыми районами.
Нарисовать картину и узнать самое интересное об испанском изобразительном искусстве
Неважно, рисуете вы или нет: на моём мастер-классе вы сами создадите картину по мотивам произведения известного художника! Откроете тонкости масляной живописи и погрузитесь в необычный мир кубизма. Я расскажу об испанском искусстве, а после мастер-класса бережно упакую холст, чтобы вы забрали на память о Барселоне собственный шедевр.
Экскурсия-конструктор: места вашей мечты, захватывающие истории и город глазами местных
Эта экскурсия — неограниченная свобода: вы приобретаете время, и я планирую маршрут по вашим интересам. Так вы увидите ту Барселону, которую ждете: шедевры Гауди или средневековые стены Готического квартала, горы Тибидабо или Монтжуик, пляжи или аутентичные кафе. В любом случае прогулка наполнится увлекательными рассказами, поможет понять и полюбить город!
Открыть один из самых красивых уголков региона, где сохранились традиции, быт и архитектура 16 века
В 100 км от Барселоны, высоко-высоко в горах притаился необыкновенный городок, к которому ведет лишь крутой серпантин. Здесь вы откроете обаяние каталонской старины, посетите ремесленные мастерские и деревенские лавки, познакомитесь с интересными людьми. А в местном Гран-Каньоне с водопадами, озерами и орлиными гнездами устроим пикник с вином и тапасами.
Услышать щекочущие душу и нервы истории, подойти к «Дому вампирши» и увидеть мистический Раваль
Мы погрузимся в мир ужаса и разврата, гуляя узкими улочками, на которых раньше происходили коварные убийства. Я расскажу историю мучительницы нескольких десятков детей и покажу дом, в котором она жила и творила свои чёрные дела.
Познакомиться с Готическим и Еврейским кварталами через истории о любви в её самом широком смысле
На экскурсии вы обнаружите, что горячая каталонская кровь и любовь к своему городу проявились во всем: в архитектурных элементах, памятниках и даже граффити. Через средневековые драмы и мифы о драконах, легенды улицы пороков и алхимию, страсть к футболу и «тапасам» я расскажу вдохновляющую историю Любви и Барселоны.