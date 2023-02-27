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деле, а не так, как кажется при взгляде на какое-то из её зданий. А ещё я обожаю Каталонскую провинцию и приглашаю вас в городки, которые никак нельзя не посетить: в Таррагону и Ситжес. И, конечно, в пешие прогулки по каталонскому побережью.