Борн — район бывших нелегальных рыцарских турниров, моряков и ремесленников. Здесь находилась знаменитая школа колдовства, а у стен до сих пор есть… уши. Не верите? Я вам их покажу!
Описание экскурсии
Вы увидите:
- самую красивую в Барселоне церковь — Санта Мария дель Мар, или Морской собор, где солнечные лучи играют на витражах
- колоритные улицы и скрытые уголки старого района Борн, его арки, площади и древние дома
- приморский квартал Барселонета, где раньше плескались морские волны
- неизвестный шедевр Гауди по дороге к набережной
И узнаете:
- почему жители города жили «спиной к морю» и какие дары подносили морскому дьяволу
- где готовят самые вкусные «бомбы» (традиционное каталонское блюдо из мяса и картошки)
- где спрятался старый негр района Ривера
- а также легенды о ведьмах и истории о школе колдовства в Борне
Организационные детали
После экскурсии вас ждёт подарок — электронная книга каталонских рецептов, по которым вы сможете готовить местные блюда у себя дома.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 494 туристов
Я журналистка, гид (закончила высшую школу туризма Барселоны), блогер и собирательница историй. Моя Барселона населена разными персонажами, а ещё я покажу вам… невидимое! Вы узнаете, как устроена Барселона на самом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Юлия отлично владеет материалом, на все дополнительные вопросы ответила, составила удобный маршрут с учетом интересов моей дочери и необычных мест. Обязательно порекомендую ее моим друзьям и воспользуюсь ее услугами в следующий раз!
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О
SLUHAINISTI NE SLUHAINI. KOMPANIJA IZ 4 CHELOVEK POLUCHILA UDOVOLSTVIE OT JILII ' ZAMECHATELNOI RASSKAZHICI' ZNATOKA BARSELONI, S CHUSTVOM JUMORA. REKOMENDUEM(:
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Очень подходит для тех, кто хочет почувствовать себя жителем Барселоны, пусть и не надолго.
очень понравилось. Спасибо Юле!
очень понравилось. Спасибо Юле!
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