Описание экскурсии Мы не будем просто ходить вокруг храма Саграда Фамилья — мы научимся читать его как увлекательную книгу. Вы узнаете, что каждая статуя и каждая башня рассказывают свою часть истории, которую Гауди зашифровал в камне для будущих поколений. Во время прогулки мы найдем ответы на самые интересные вопросы: почему башни похожи на песочные замки, как деревья и растения вдохновили архитектора на создание колонн и арок, каких животных Гауди поселил на фасадах храма и почему именно их, как храм «оживает» под лучами солнца, и как разгадать тайный числовой код на Фасаде Страстей. Эта экскурсия поможет вам понять замысел великого архитектора — все подсказки уже здесь, нужно лишь суметь их заметить. Важная информация: После экскурсии вы получите мои персональные рекомендации: где пообедать с видом на храм, какие малоизвестные места рядом стоит посетить, и как увидеть Барселону глазами Гауди.

