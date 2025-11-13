Индивидуальная фото-прогулка по Барселоне - это возможность запечатлеть самые яркие моменты вашего путешествия. Фотограф подберет идеальные ракурсы и поможет вам чувствовать себя комфортно в кадре. Локации выбираются по вашему желанию: Готический квартал, Эшампле, парки или порт.
В результате вы получите 50-100 профессионально обработанных фотографий, которые станут отличным воспоминанием о вашем путешествии
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосессия
- 🏙️ Выбор локаций на ваш вкус
- 💼 Индивидуальный подход
- 🎨 Обработка фотографий
- 📅 Гибкий график
Что можно увидеть
- Готический квартал
- Эшампле
- Порт
Описание фото-прогулки
Мы встретимся в удобном месте и отправимся на прогулку по Барселоне — с фотоаппаратом и вниманием к деталям. Я помогу вам почувствовать себя в кадре свободно, подскажу выгодные ракурсы и поймаю лучшие моменты.
Организационные детали
- Я снимаю на камеру Canon EOS 5D Mark IV
- Через несколько дней после встречи вы получите ссылку на облако с 50–100 фото в коррекции
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Питер — ваш гид в Барселоне
Да, я не гид, но гид не сделает для вас такие снимки, как я! Эти фото долгие годы будут согревать вашу душу, радовать глаз, а может, вдохновят вас на очередное посещение прекрасной Барселоны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Dmitry
13 ноя 2025
Фотосессия оказалась невероятно атмосферной! Пётр умеет создавать настроение и делиться увлекательными историями
О
Олеся
11 окт 2025
Фотопрогулка прошла на 100 баллов! Спасибо Петру за интересные рассказы❤️ теперь ждём с нетерпением фотографий!
Х
Хамзат
2 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность Петру за невероятную фотосессию в Барселоне! Пётр умеет создать ту самую атмосферу, когда ты перестаёшь переживать за позы и начинаешь просто наслаждаться моментом.
D
Dima
1 сен 2025
Все прошло хорошо, в кадр было входить легко и ненапряжно, скорее напоминало прогулку, если хотелось куда-то заглянуть, мы без проблем отклонялись от маршрута
Итоговый вариант, для того чтобы запомнить поездку мне очень понравился
T
Tetiana
9 авг 2025
Фотосессия с Петром в Барселоне — просто вау! 🤩 12 км прогулки, Саграда Фамилия, Триумфальная арка, парк Цитадель, Готический квартал, порт и даже ЖД вокзал. Атмосфера супердружелюбная, Пётр подсказывал позы и ловил лучшие ракурсы. 📸 Рекомендую на 100%! ❤️
Входит в следующие категории Барселоны
